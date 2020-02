15-Jähriger springt auf Motorhaube - Zeugen reagieren sofort

Zu viel Kraft hatte ein 15 Jahre alter Ickinger: Er reagierte seine Zerstörungswut in Wolfratshausen an zwei Klein-Lkw ab.

Wolfratshausen – Seine Zerstörungswut hat ein 15 Jahre alter Ickinger am Freitag gegen 22.45 Uhr an zwei nicht zugelassenen Lieferwagen abreagiert. Die Fahrzeuge standen nach Angaben der Polizei auf dem Hof eines Autohauses an der Pfaffenrieder Straße. Der erste Lieferwagen bekam einen Fußtritt, anschließend sprang der Jugendliche auf die Motorhaube des zweiten Klein-Lkw und rutschte wieder herunter. „Das Treiben des Ickingers konnte jedoch von Zeugen vom Parkplatz eines in der Nähe befindlichen Restaurants beobachtet werden“, berichtet Oberkommissar Klaus Hohenreiter. Die Zeugen alarmierten die Polizei, eine Streife stellte den jungen Randalierer, der deutlich zu tief ins Glas geschaut hatte, am Tatort. Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro, den 15-Jährigen erwartet eine Anzeige. cce