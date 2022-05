169 neue Mietwohnungen in 17 Jahren: Diesem Mann hat Wolfratshausen das zu verdanken

Von: Carl-Christian Eick

Auf Wiedersehen und Willkommen: Bürgermeister Klaus Heilinglechner (re.) verabschiedete den langjährigen Geschäftsführer der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft, Lothar Ortolf (2. v. re.) – und begrüßte dessen Nachfolger Robert Alischer (li.). Bei Ortolfs Ehefrau Carola bedankte sich der Wolfratshauser Rathauschef mit einem Blumenstrauß dafür, dass sie ihrem Mann stets den Rücken freigehalten habe. © Hans Lippert

Seit seinem Amtsantritt wuchs der Bestand der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft um 169 Wohnungen. Nun hat Geschäftsführer Lothar Ortolf seinen Ruhestand angetreten.

Wolfratshausen – 17 Jahre hatte Lothar Ortolf bei der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft (StäWo) das Sagen. Jetzt verabschiedeten Bürgermeister Klaus Heilinglechner, Stadt- und Aufsichtsräte sowie Mitarbeiter den Geschäftsführer der kommunalen GmbH in den Ruhestand. In die Amtszeit Ortolfs fallen zahlreiche Sanierungs- und Neubauprojekte, der Wohnungsbestand der GmbH wuchs von 182 auf aktuell 351. Einige kaufte die Gesellschaft, das Gros errichtete sie selbst. „Dass sie so einen großen Zinnober wegen mir machen, freut mich sehr“, sagte Ortolf bei der Abschiedsfeier im Rathauscafé mit einem Schmunzeln.

Ins Leben rief die Stadt die Tochtergesellschaft 1995. Die Kernaufgabe der StäWo ist die Verwaltung der Wohnungen, die der Kommune gehören, und die Schaffung von neuen zu erschwinglichen Mietpreisen. Dies, so meinten die Räte, könne ein Unternehmen besser als die Stadt, das heißt, ohne langwierige Entscheidungsprozesse und Dank günstigerer Finanzierungsmöglichkeiten.

In den ersten Jahren litt die Tochter unter schweren Kinderkrankheiten: 1999 feuerte der damalige Rathauschef Reiner Berchtold den StäWo-Chef nach heftigen Querelen. Den Scherbenhaufen, den der Geschasste hinterlassen hatte, mussten der ehemalige Leiter des Bauamts, Dieter Lejko, und Ex-Stadtkämmerer Edgar Pietschmann zusammenfegen. Beide engagierten sich neben ihrem jeweiligen Job für die StäWo – bis die Arbeitsbelastung zu groß wurde und mit Ortolf am 1. Januar 2005 ein hauptamtlicher Geschäftsführer eingestellt wurde.

Rathauschef bewies 2005 „glückliches Händchen“

Berchtold habe mit dieser Personalentscheidung „ein glückliches Händchen bewiesen“, stellte Heilinglechner rückblickend fest. Er dankte Ortolf für dessen Engagement im Namen der Stadt und persönlich für die „angenehme Zusammenarbeit“. Ortolf machte kein Hehl aus der Tatsache, „dass es mal ein bisschen eskaliert ist“. „Es ist aber immer harmonisch eskaliert“, relativierte der Bürgermeister, in Personalunion Aufsichtsratsvorsitzender der StäWo.

Sozialer Wohnungsbau war wichtig, ist wichtig und bleibt wichtig.

28 Millionen Euro habe die GmbH seit 2005 in den sozialen Wohnungsbau investiert, bilanzierte der scheidende StäWo-Geschäftsführer. Vor gut zehn Jahren betrugen die Mieterlöse nach seinen Worten rund 700 000 Euro, heuer rechnet Ortolf mit 2,6 Millionen Euro.

Er erinnerte an „Meilensteine“ wie die Übertragung zahlreicher Grundstücke von der Stadt an die Wohnungsbaugesellschaft im Jahr 2007. Das bis dato größte Projekt war die Bebauung der sogenannten Coop-Wiese im Ortsteil Waldram. Hier schaffte die StäWo 2018/2019 auf einen Schlag 52 barrierefreie Wohnungen für Mieter mit niedrigen bis mittleren Einkommen. Ein weiterer Meilenstein sei 2020 die Gründung der Dienstleistungs-GmbH unter dem Dach der StäWo gewesen.

Tochter der Tochter saniert das Wolfratshauser Rathauscafé

Die Tochter der Tochter ist wie berichtet sowohl mit der Generalsanierung und dem Umbau der städtischen Immobilie am Untermarkt 10 als auch mit der Sanierung des Rathauscafés, das künftig von den Pächtern Michaela und Hans-Joachim Kunstmann (Kunstmann Hotel & Food GmbH) betrieben wird, beauftragt. Heilinglechner wünschte Ortolf „lange Gesundheit“ und „eine nicht zu ruhige Zeit“. Dass den passionierten Segler und Tennisspieler ab heute die Langeweile quält – diese Befürchtung hat der Bürgermeister allerdings nicht.

Für einen nahtlosen Übergang an der Spitze beider GmbHs haben Ortolf und der StäWo-Aufsichtsrat Sorge getragen: Die Geschäftsführung hat der Bauingenieur Robert Alischer übernommen. Der Waldramer ist bereits seit rund drei Jahren für die Städtische Wohnungsbaugesellschaft tätig. Ihm trug Rathauschef Heilinglechner auf: „Sozialer Wohnungsbau war wichtig, ist wichtig und bleibt wichtig.“ (cce)

