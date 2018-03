172 000 Euro: Der EU gefällt die Surfwelle

Anziehungspunkt für Wellenreiter: Der Eisbach im Englischen Garten in München ist seit vielen Jahren ein sogenannter Hot-Spot für Surfer. In Wolfratshausen ist geplant, eine künstliche Welle, die ein- und ausgeschaltet werden kann, in der Loisach in Weidach zu bauen.

© Foto: Tobias Hase (dpa)