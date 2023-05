Fahndung

Er wurde von drei Unbekannten verprügelt und ausgeraubt. Erst eine Stunde später fand ein Passant den 19-Jährigen. Eine Täterbeschreibung fiel ihm schwer.

Bad Tölz-Wolfratshausen/München - Drei Männer griffen den jungen Mann an. Sie traktierten ihn mit Faustschlägen und Tritten, bis er am Boden blieb. Danach nahmen sie die Geldbörse des 19-Jährigen aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen an sich. Der Raub ereignete sich am Freitag, 5. Mai, in München. Im Bereich der Pettenkoferstraße am Bavaria-Ring überfielen die drei Unbekannten den jungen Mann gegen 20.30 Uhr. Das berichtet die Polizei München.

19-Jähriger von drei Fremden angegriffen und ausgeraubt - Kripo ermittelt

Der 19-Jährige blieb am Tatort zurück und wurde circa eine Stunde später von einem unbeteiligten Passanten aufgefunden. Dieser verständigte unverzüglich den Notruf. Fahndungsmaßnahmen vor Ort brachten aufgrund des großen Zeitverzugs keine neuen Erkenntnisse. Der 19-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Weil das Opfer laut Polizeiangaben erheblich alkoholisiert war, „konnte keine weitere Täterbeschreibung erbracht werden“, schreibt das Polizeipräsidium München in einer Pressemitteilung. Die weiteren Ermittlungen erfolgen durch das Kommissariat 21, Raubdelikte, der Münchner Kriminalpolizei.

Polizei sucht Zeugen: Junger Mann in Ludwigsvorstadt geschlagen und ausgeraubt

Die Polizei sucht nach Zeugen des Raubs. Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Pettenkoferstraße, St-Pauls-Platz Bavariaring in Ludwigsvorstadt etwas beobachtet, was mit dem Vorfall in Zusammenhang stehen könnte? Wer Hinweise geben kann, meldet sich bei der Polizei - am besten direkt beim Polizeipräsidium München unter der Rufnummer 089/29100.

