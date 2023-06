190 km/h und Lichthupe: Nötigung im Straßenverkehr – Urteil „unumgänglich“

Von: Rudi Stallein

Schnell wurde es bei der gefährlichen Situation auf der A95 chaotisch. © Marcus Führer

Wegen Nötigung auf der A95 wurde ein Projektleiter vor dem Wolfratshauser Amtsgericht zu einer Geldstrafe verurteilt.

Münsing/Wolfratshausen – Ein Spurwechsel auf der A95 bescherte einer jungen Mutter aus Iffeldorf gehörigen Stress. Nun, knapp acht Monate nach dem Vorfall, wurde vor dem Wolfratshauser Amtsgericht ein Projektleiter aus Neumünster (Schleswig-Holstein) wegen Nötigung zu 3200 Euro (40 Tagessätze) Geldstrafe verurteilt.

190 km/h und Lichthupe: Nötigung im Straßenverkehr – Urteil „unumgänglich“

Die 37-Jährige war am 23. Oktober vorigen Jahres gegen 19.30 Uhr mit ihren damals ein und sieben Jahre alten Kindern auf der Rückbank ihres Passats auf dem Heimweg von einem Besuch in München. Auf Höhe der Ausfahrt Wolfratshausen sei sie bei wenig Verkehr und mit geschätzten 110 Kilometern in der Stunde auf die linke Spur gewechselt, um einen auf die Autobahn auffahrenden Pkw einfädeln zu lassen, schilderte die Iffeldorferin die Situation. „Sehr weit hinter mir“ habe sie ein weiteres Fahrzeug wahrgenommen. Dieses sei plötzlich mit Lichthupe herangeschossen.

„Dann wurde es chaotisch“, berichtete die Zeugin weiter. Das andere Fahrzeug habe sich, nachdem sie wieder nach rechts eingeschert sei, eine Weile auf der linken Fahrspur neben sie gesetzt. „Ich habe mich zurückfallen lassen, ging nicht. Ich beschleunige, er bleibt auf gleicher Höhe“, erinnerte sich die 37-Jährige. Irgendwann habe sich der Peugeot des Angeklagten vor sie gesetzt und „heruntergebremst, wo es nicht nötig war“.

Als sie daraufhin versucht habe, den Wagen zu überholen, habe der andere sie nicht zurück auf die rechte Spur gelassen. „Ich habe mich bedrängt gefühlt“, fasste die Frau ihre Empfindungen zusammen. Und sie ängstigte sich so sehr, dass sie bei der Ausfahrt Penzberg einen Umweg nach Hause gefahren war, weil der Unbekannte ihr selbst da noch eine Weile gefolgt sei.

Ausgebremst und bedrängt – Richter: „Würde mich auch komisch fühlen“

Der 36-jährige Angeklagte hatte angegeben, er habe sich, als er auf gleicher Höhe gewesen sei, nur kurz wieder zurückfallen lassen, um das Kennzeichen des anderen Fahrzeugs notieren zu können. Der Grund: Er habe selbst Anzeige erstatten wollen, dies habe er jedoch am nächsten Tag vergessen. „Ich hatte 190 bis 200 km/h auf dem Tacho, als der Passat rüberwechselt“, erzählte der Angeklagte. Natürlich habe er in dem Moment die Lichthupe betätigt. „Ich war auf 180“, gestand der Beschuldigte. Das dichte Auffahren sei nötig gewesen, um einen Unfall zu verhindern. „Ich habe zu keinem Zeitpunkt unverhältnismäßig gebremst“, beteuerte der Schleswig-Holsteiner.

„Wenn einer ständig neben mir bleibt, egal ob ich bremse oder schnell fahre, noch dazu mit zwei Kleinkindern im Auto – dann würde ich mich auch komisch fühlen“, gab Richter Helmut Berger dem Angeklagten deutlich zu verstehen. Er sprach den Projektleiter der Nötigung schuldig und verurteilte ihn zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu je 80 Euro. Zudem verhängte er ein einmonatiges Fahrverbot. „Das ist unumgänglich“, stellte der Richter klar.

