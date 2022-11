26. ImmobiIienforum: Hohe Zinsen dämpfen die Nachfrage

Von: Peter Herrmann

Groß war das Interesse am 26. Immobilienforum im Foyer der Loisachhalle. © Hans Lippert

120 Besucher kommen zum Info-Abend in der Wolfratshauser Loisachhalle. Immobilien-Experten hoffen auf eine Normalisierung des Marktes.

Wolfratshausen – Gut 120 Besucher drängten sich am Donnerstagabend ins Foyer der Loisachhalle, um sich über Angebot und Nachfrage auf dem Immobilienmarkt zu informieren. Die Schneider & Prell Immobilientreuhand AG lud dort zum 26. Mal zu einem Vortragsabend mit Podiumsdiskussion ein. „Wahnsinn, dass so viele Leute gekommen sind: Da hätten wir auch gleich die ganze Loisachhalle mieten können“, sagte Peter Schneider überwältigt von dem großen Interesse.

Der Geschäftsführer von Schneider & Prell und Mitglied des Gutachterausschusses im Landkreis berichtete von einer „Trendwende“ am Immobilienmarkt. Gestiegene Energiepreise, Baukosten und Darlehenszinsen hätten die Nachfrage deutlich sinken lassen. Zwar stellte der Immobilienverband Deutschland (IVD) in einer aktuellen Studie fest, dass die Preise für Häuser und Eigentumswohnungen im dritten Jahresquartal zurückgegangen sind. Dennoch müssen Käufer derzeit auch im Landkreis tief in die Tasche greifen, um sich den Traum von den eigenen vier Wänden zu erfüllen.

Standen bei der Podiumsdiskussion Rede und Antwort: (v. li.) Kurth Neuwirth, Korbinian Krämmel, Peter Schneider, Norbert Junius und Helmut Lischewski. © Hans Lippert

Helmut Lischewski, Prokurist bei Schneider & Prell, nannte in seinem Kurzvortrag konkrete Zahlen. So liegt der Quadratmeterpreis für Neubauwohnungen in Wolfratshausen und Bad Tölz aktuell durchschnittlich bei einem Kaufpreis von rund 8300 Euro. In Geretsried sind es etwa 7400 Euro. Für ein 65 Quadratmeter großes Zwei-Zimmer-Appartement in Bad Tölz werden 543 000 Euro aufgerufen. Der Gipfel: Vier-Zimmer-Penthouses in Wolfratshausen und Bad Tölz, für die jeweils rund 1,4 Millionen Euro verlangt werden.

„Von 2018 bis 2021 sind die Preise um 30 bis 40 Prozent gestiegen, seit 2022 pausieren sie auf einem hohen Niveau“, stellte Lischewski fest. Weil viele Menschen aufgrund der derzeit hohen Zinsen vor einem Kauf zurückschrecken, kommt es zu einer Überlastung des Mietmarktes und Preissteigerungen auf diesem Sektor.

Von einer „Zins- und Zeitenwende in der Immobilienbranche“ sprach Kurth Neuwirth, Geschäftsführer der Neuwirth Finance GmbH in Starnberg. Trotz der momentan noch hohen Inflationsrate und steigenden Erzeugerpreisen gab sich der „Zinspapst“ (Schneider über Neuwirth) optimistisch, dass die Zinsen schon im kommenden Jahr wieder sinke und die Rezession nur eine vorübergehende Erscheinung sei.

Mut macht dem Finanzexperten die positive wirtschaftliche Entwicklung in den USA, die auch zu einer Entspannung in Europa führen könnte. „Sie tun sich keinen Gefallen, wenn sie jetzt in Immobilien investieren“, warnte er Anleger. Erst bei sinkenden Zinsen seien „Staatsanleihen bester Qualität“ und der Immobilienkauf wieder empfehlenswerte Optionen.

Während der abschließenden Podiumsdiskussion berichtete Korbinian Krämmel, Geschäftsführer der Krämmel Unternehmensgruppe, von den derzeit „extrem volatilen Baupreisen“. Die Fertigstellung seines 2015 begonnenen Großprojekts „OPUS.G“ an der Banater Straße in Geretsried mit insgesamt 770 Wohnungen werde sich dennoch nicht verzögern. „Anfang 2023 beginnt der Verkauf“, kündigte er an. Krämmel sprach von einer derzeit zum Teil durch Schreckensmeldungen in den Medien verbreiteten Psychologie, die Bauträger hemme. „Wer sein Projekt jetzt noch nicht begonnen hat, verschiebt es“, bemerkte er.

Auf Nachfrage von Moderator Carl-Christian Eick, Redaktionsleiter des Isar-Loisachboten/Geretsrieder Merkur, räumte Peter Schneider einen deutlichen Rückgang der Nachfrage nach Immobilien ein. „Hatten wir früher bei einem Objekt 20 Interessenten, so sind es mittlerweile nur noch vier“, verriet er.

Norbert Junius, Geschäftsführer der gleichnamigen Hausverwaltung in Geretsried, hadert derweil mit den hohen Energie- und Heizkosten. Eigentümergesellschaften schrecken nach seinen Worten zudem vor teuren energetischen Sanierungen ihrer Gebäude zurück. „Vieles wird derzeit auf Halde gelegt, wir kriegen das nur in kleinen Schritten geregelt“, so Junius.

Trotz der momentanen Herausforderungen gaben sich alle Experten am Ende vorsichtig optimistisch, dass sich der Immobilienmarkt bald wieder normalisiert. „Die momentane Abwartphase wird vorübergehen“, prognostizierte Schneider.

