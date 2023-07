2828 Tierarten vereint: Ein „grünes Netz“ über Wolfratshausen und Geretsried

Von: Peter Herrmann

Liefern Anschauungsmaterial für „naturnahe Gärten“: (v. li.) Resi Harth, Dr. Sigrid Bender und Frank Burger. Bestimmte Pflanzen locken Igel und Insekten an © sabine Hermsdorf-Hiss

Natürliche Gärten sind Heimat von unglaublich vielen Lebenwesen. Die Bund-Naturschutz-Ortsgruppe wirbt auf einer Projektfläche für Gartenvielfalt

Wolfratshausen – Sandarium, Benjeshecke, Käferkeller und Totholzhaufen sind Erscheinungen, deren Nutzen sich nicht jedem Gartenliebhaber auf Anhieb erschließt. Genau deshalb hat die Ortsgruppe des Bund Naturschutz (BN) vor knapp vier Jahren von der Stadt Wolfratshausen am Radweg auf Höhe der Farcheter Enzianstraße eine etwa 100 Quadratmeter große Fläche übernommen, deren besondere Gestaltung Bürger zur Nachahmung inspirieren soll.

„Wir wollen ein grünes Netz über Wolfratshausen und Geretsried legen“, betonte Dr. Sigrid Bender während eines Besuchs unserer Zeitung. Die Vorsitzende der BN-Ortsgruppe verwies auf den hohen Stellenwert von naturnahen Gärten: „2828 Tierarten unserer heimischen Fauna kommen dort vor.“ Eine Zunahme von Naturgärten mit heimischen Wildpflanzen und Lebensinseln könne daher einen entscheidenden Beitrag zum Artenschutz leisten. „Selbst winzige Gärten in dicht besiedelten Gebieten sind geeignet“, erklärte Bender.

So locken bestimmte Futterpflanzen wie Klappertopf, Schafsgarbe oder Malve erwünschte Tiere wie beispielsweise Igel, Eidechsen und Insekten in den Garten. Da Wildbienen geringe Sammelflugdistanzen von nur wenigen 100 Meter benötigen, bedürfe es schnell erreichbarer Nist- und Futtermöglichkeiten.

Igel und Reptilien, Vögel und Insekten: In heimischen Gärten wimmelt das Leben

„Urbane Habitate müssen daher mit genügend blühenden, strukturreichen Flächen vernetzt werden“, fordert der Ortsgruppenvizevorsitzende Frank Burger. Gemeinsam mit Sigrid Bender und der Geretsriederin Resi Harth erläuterte er beim Besichtigungstermin die Bedeutung der verschiedenen Elemente des Gartens, die mit erklärenden Tafeln ausgestattet sind.

Als Rückzugsgebiet und Unterschlupf für Igel und Reptilien hat sich der Totholzhaufen bewährt. Für Insekten hoben die Naturschützer einen Käferkeller aus und befüllten ihn mit morschen Holz- und Hackschnitzeln. Mit Schnittgut aus dem Garten oder der Grüngutabgabestelle ließ sich eine sogenannte Benjeshecke herstellen, die ebenso wie das Sandarium von vielen Tieren geschätzt wird. „Ein Sandbeet sollte mindestens ein Maß von 50 x 50 Zentimetern Breite und Länge haben“, empfiehlt Burger. Von der Befüllung mit herkömmlichem Spielplatzsand rät er jedoch ab, da die Niströhren vieler am Boden brütender Wildbienenarten dann bald einbrechen würden. Besser sei ungewaschener, grober Sand mit Lehmanteilen.

Mit der Sense: BN mäht Blühwiese

In Kürze steht nun die Mahd der Magerwiese an, im September folgt voraussichtlich eine weitere Mähaktion. „Wir mähen mit der Sense“, kündigt Burger an. Zudem erstellt der BN eine Karte für die beiden Städte Geretsried und Wolfratshausen, auf der jeder naturnahe Garten als grüner Punkt eingezeichnet ist. Im Idealfall wimmelt es bald von diesen Erholungsoasen für Fauna und Flora. Hilfe und Beratung zu naturnahen Gärten bietet die BN-Ortsgruppe unter der Telefonnummer 0 81 71/ 2 65 71 an.

