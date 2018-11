30 Jahre Flughelfer in Bad Tölz-Wolfratshausen: Verein erstellt Jubiläumskalender

Seit 30 Jahren gibt es im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen nun schon die Flughelfer. Zum Jubiläum hat der Verein einen Kalender erstellt, auf dem unter anderem Bilder von Einsätzen zu sehen sind. Der Verkaufserlös geht an die Flughelfer.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Vor 30 Jahren wurde die Flughelfergruppe des Landkreises Bad Tölz-Wolfratshausen ins Leben gerufen. Ein Grund für die 24 Aktiven, einen Jahreskalender herauszubringen.

Der Brand in der Lüneburger Heide und im Wendland im August 1975 war die bis dahin größte Brandkatastrophe in Deutschland. Sieben Menschen starben, über 8000 Hektar Wald wurden ein Opfer der Flammen. Das Unglück führte zu einem Umdenken in der Brandbekämpfung: Drei Löschflugzeuge aus Frankreich schützten damals kleinere Ortschaften, Transporthubschrauber der Bundeswehr wurden direkt zum Löschen eingesetzt.

„Der Erfolg gab den Einsatzleitern recht. Gerade in unwegsamen Gelände ist die Brandbekämpfung aus der Luft unersetzlich“, sagt Albert Metsch, heute Leiter der Flughelfergruppe des Landkreises. Um den Brandschutz in unzugänglichen Bergwäldern sicherzustellen, wurden Anfang der 1980er Jahre Außenlastbehälter bei den Feuerwehren am Alpenrand stationiert. Eine Adresse war die Freiwillige Feuerwehr Wolfratshausen. „Zwischen 1987 und 2000 setzte sich der damalige Kreisbrandinspektor Herbert Schölderle unermüdlich für den Ausbau der Ausrüstung und Übungsmöglichkeiten mit den Hubschraubereinheiten von Bundeswehr und Polizei ein“, berichtet Metsch. Große Unterstützung erhielt Schölderle dabei von dem späterem Ministerpräsidenten Edmund Stoiber. Mittlerweile ist die Feuerwehr Wolfratshausen in der Lage, Löschwasserbehälter des Typs Semat mit 900, 1500 und 5000 Liter Fassungsvermögen für alle gängigen Hubschraubertypen zur Verfügung zu stellen.

Von der Flughelfergruppe, deren Mitglieder aus dem gesamten Landkreis kommen, wird erwartet, im Ernstfall große Einsätze organisatorisch abzuwickeln. Das Einrichten eines Hubschrauberlandeplatzes, die Bedienung der Außenlastbehälter und das Erkunden der Einsatzstelle sowohl aus der Luft als auch vom Boden sind nur ein Teil ihrer Aufgaben. Regelmäßiges Training gemeinsam mit den Hubschrauberbetreibern sorgen im Einsatz für eine vertrauensvolle und sichere Zusammenarbeit.

Die Flughelfergruppe arbeitet regional und überregional. So waren die Helfer bei den Bränden im Nickelsheimer Filz bei Raubling und am Thumsee (Bad Reichenhall), beim Waldbrand am Jochberg und erst vor wenigen Wochen bei Kiefersfelden teilweise über mehrere Tage hinweg im Einsatz. Um einen Einblick in ihre Arbeit zu geben, hat die Flughelfergruppe einen Kalender anlässlich ihres 30-jährigen Bestehens herausgegeben. „Wir zeigen hier Bilder von Einsätzen, aber auch von Übungen“, sagt Metsch. Der Erlös kommt zu 100 Prozent den Flughelfern zu Gute.

sh

Info

Der Jahreskalender im DIN A3-Format kostet 19,75 Euro und kann per E-Mail an die Adresse Flughelfer-30Jahre@web.de bestellt werden.

Auch interessant: Altstadt: Wie der Auftakt zur großen Bürgerbeteiligung lief