Von: Dominik Stallein

Der Standort der Aenova-Gruppe in Wolfratshausen, die Haupt Pharma Wolfratshausen GmbH im Gewerbegebiet, wird Ende 2023 geschlossen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Schließung steht an: Haupt Pharma in Wolfratshausen macht Ende des Jahres dicht. Helmut Forster möchte „nichts unversucht lassen“, das zu verhindern.

Wolfratshausen – Es war eine schockierende Nachricht für 300 Angestellte der Firma Haupt Pharma in Wolfratshausen: Wie am Donnerstagnachmittag bekannt wurde, schließt der Pharmariese Aenova seinen Standort an der Pfaffenrieder Straße. Eine Sanierung der Produktionsstätte, wie sie aufgrund neuer Behördenauflagen nötig wäre, sei „wirtschaftlich nicht darstellbar“, lautet die Begründung des Unternehmens.

Helmut Forster Wirtschaftsreferent des Wolfratshauser Stadtrats © Archiv

300 Arbeitsplätze fallen weg: Wirtschaftsreferent möchte mit Haupt Pharma sprechen

„Es ist ein riesiger Verlust für jede Stadt, wenn ein so großes Unternehmen mit einem so guten Ruf schließt“, sagt der Wirtschaftsreferent des Stadtrats, Helmut Forster. Der Ex-Bürgermeister erfuhr nach eigenen Worten am Donnerstag von der anstehenden Schließung. Bürgermeister Klaus Heilinglechner stand wie berichtet im Vorfeld im Austausch mit Haupt-Pharma-Geschäftsführer Ralf Schuler.

Wolfratshausen: Unternehmen schließt Ende des Jahres - Stadt bietet Unterstützung an

Forster: „Dass ich nicht mit eingebunden war, hat mich enttäuscht.“ Er ist der Meinung, dass „nichts unversucht bleiben darf“, wenn es darum geht, Arbeitgeber in der Region zu halten. Das gelte auch im Falle Haupt Pharma. „Wir müssen alle Hebel in Bewegung setzen und das Gespräch mit der Firma suchen.“ Ob sich an der Konzernentscheidung noch rütteln lasse, kann Forster nicht absehen. „Aber wir sollten es zumindest probieren.“ Viel Zeit möchte der Wirtschaftsreferent nicht verstreichen lassen: „Wir müssen jetzt zügig agieren.“ Forster erinnert daran, dass eine Schließung der Produktionsstätte an der Pfaffenrieder Straße schon einmal abgewendet werden konnte.

„Wolfratshausen ist als Wirtschaftsstandort weiterhin attraktiv“

Stadtmanager Dr. Stefan Werner betont, dass die Stadt dem Unternehmen „Unterstützung“ angeboten habe. Ins Detail geht Werner nicht. „Wir müssen sehen, was wir tun können. Aber das Angebot, zu helfen, haben wir ausgesprochen. Vor allem der Bürgermeister ist in dieser Sache sehr engagiert.“ Der Leiter des Referats Stadtmarketing möchte noch keinen Blick in die Zukunft wagen. Sollte das Unternehmen wie geplant an einem Produktionsende zum Jahreswechsel festhalten, stünde ein großer Standort im Gewerbegebiet leer. Werner: „Wolfratshausen ist als Wirtschaftsstandort aber weiterhin attraktiv.“

Wolfratshausen: Mehrere Unternehmen fragen nach Grundstücken, betont der Ex-Bürgermeister

Ex-Bürgermeister Forster betonte in der Vergangenheit immer wieder, dass sich mehrere Unternehmen nach Standorten in der Loisachstadt erkundigten. „Es gibt viele Anfragen“, bestätigt er. Auf potenzielle Gewerbetreibende zuzugehen, die sich für die Produktionsstätte an der Pfaffenrieder Straße interessieren könnten, sei aber eine Aufgabe, die erst in der Zukunft anstehe. „Erst einmal gilt es, das Gespräch mit Aenova zu suchen“, sagt er. „Erst danach sollten wir uns mit möglichen Nachfolgern auseinandersetzen.“

Der Pharmakonzern betont in einer Pressemitteilung, dass das Unternehmen „bemüht“ sei, „in enger Zusammenarbeit mit dem örtlichen Betriebsrat für die Mitarbeitenden Perspektiven zu schaffen“. So arbeite die Firma derzeit an einem Sozialplan für die Belegschaft.