33 renommierte Künstler stellen in Wolfratshausen aus: Erstes Projekt im neuen Kunstturm

Von: Franziska Konrad

Der Kunstturm am Schwankl-Eck in der Wolfratshauser Altstadt hat eine neue Führung. © Hermsdorf-Hiss

Eine neue Ausstellung eröffnet im Kunstturm, sie vereint Werke vieler Künstler. Die Werke haben einen Wert von 160 bis über 10 000 Euro.

Wolfratshausen – In der Loisachstadt steht eine Premiere bevor: Am kommenden Donnerstag, 20. April, eröffnet im Kunstturm die erste Ausstellung unter neuer Leitung. Wie berichtet musste der Kulturverein Isar-Loisach (KIL) seinen Mietvertrag für die Räume am Schwankl-Eck kündigen. Im März übernahmen Hans-Werner Kuhlmann, ehemaliger Vorsitzender des Vereins Lebendige Altstadt Wolfratshausen, der Wolfratshauser Künstler Hamit Cordan und Hauseigentümer John Schille das Projekt.

Neues Führungstrio im Schwankl-Eck: (v. li.) Hans-Werner Kuhlmann, John Schille und Hamit Cordan stellen das Programm ihrer ersten Ausstellung im Kunstturm vor. © kunstturm

Die Vernissage unter dem Titel „Pro- Jürgen Reipka und seine Studenten“ beginnt um 19 Uhr. Insgesamt 33 „renommierte Künstler aus dem In- und Ausland“ präsentieren dort laut Pressemitteilung des Kunstturm-Trios auf 170 Quadratmetern ihre Werke. Alle Aussteller sind ehemalige Schüler – Cordan eingeschlossen – von Professor Jürgen Reipka.

Reipka studierte von 1963 bis 1968 an der Münchner Kunstakademie. Ab dem Jahr 1973 war er dort Professor und von 1976 bis 1979 deren Präsident. Hamit Cordan gelang es, seine damaligen Mitstudenten der Akademie für besagte Vernissage zu gewinnen. „Sie ist eine einmalige Ausstellung und wird in dieser konzentrierten Form auch so nie mehr wiederkommen“, wird Hans-Werner Kuhlmann in einem Presseschreiben zitiert. Laut Cordan haben die Werke einen Wert von 160 bis über 10 000 Euro.

Lange Tradition in der Altstadt: Schwankl-Eck bleibt Heimat für Kunst und Künstler

Schille erinnerte an die lange Tradition des markanten Eckhauses am Obermarkt für Ausstellungen. Schon seine Mutter habe zu Zeiten ihres Buch- und Schreibwarengeschäfts regelmäßig Künstler und deren Werke präsentiert.

Kunstturm öffnet erste Ausstellung - sie ist mehrere Wochen zu sehen

Zur Eröffnung der Vernissage spricht Kunsthistorikerin Annekatrin Schulz, Leiterin des Museums Wolfratshausen. Bis zu den Sommerferien sind laut Mitteilung drei Veranstaltungen geplant. Künstler, die eine Ausstellungsmöglichkeit suchen, können sich per E-Mail an schwankl-eck@cts-wor.de melden.

Die Ausstellung „Prof. Jürgen Reipka und seine Studenten“ ist im Kunstturm von Donnerstag, 20. April, bis Sonntag, 7. Mai, zu sehen. Die Öffnungszeiten sind jeweils donnerstags bis sonntags von 14 bis 18 Uhr. Weitere Informationen gibts unter www.kunstturmwolfratshausen.de.