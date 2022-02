3G-Regel macht gebeutelten Friseuren Hoffnung

„Die Resonanz explodiert gerade“: Emel Mert vom „4 Haareszeiten“ in Wolfratshausen freut sich, dass nun auch Ungeimpfte mit negativem Test wieder zum Friseur dürfen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Auch Ungeimpfte dürfen - negativer Test vorausgesetzt - wieder zum Friseur gehen. Die Branche reagiert erleichtert. auf diese Lockerung.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Wenn Emel Mert ihren Laden in Wolfratshausen betritt, dann tut sie das mit neuer Beschwingtheit. Der Grund: Seit Mitte vergangener Woche gilt für Friseure in Bayern wieder die 3G- statt 2G-Regel. Das heißt, neben Geimpften und Genesenen können sich auch negativ Getestete die Haare schneiden lassen. „Die Resonanz explodiert gerade,“ berichtet die Inhaberin von „Emel’s 4 Haareszeiten“. „Es ist gut, dass ungeimpfte Menschen endlich wieder mit einem negativen Test kommen dürfen.“

Friseure haben „die Schnauze voll“

Eher genervt ist Kadem Joda, der seinen Friseursalon „K1 Kadem“ in Geretsried betreibt. „Seit gut zwei Jahren laufe ich den Regeln hinterher. Alles ändert sich alle fünf Minuten“, beklagt er. Immer wieder würden die Kunden bei ihm nachfragen, welche Regeln gerade gelten. „Eigentlich muss man Tag und Nacht online recherchieren und die Nachrichten schauen, damit man immer informiert ist“, sagt Joda und wird deutlich: „Ich habe die Schnauze voll.“ Er kennt nach eigener Aussage viele Kollegen, die inzwischen organisatorische und finanzielle Schwierigkeiten haben.

Tina Herlitze Salonleiterin im „Oswald Friseur und Beautystudio“ in Münsing © Sabine Hermsdorf-Hiss

Brigitte Bogner aus Bad Tölz ist Obermeisterin der Friseurinnung für die Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen und Miesbach. Sie versteht die Frustration vieler Kollegen im Landkreis und berichtet von einer allgemein gedrückten Stimmung. Daran werde auch die 3G-Regel so schnell nichts ändern. „2G hat uns den Restschups in Richtung Todesstoß gegeben“, sagt Bogner. Viele der Kunden seien nicht geimpft und auch nicht bereit, sich den Regeln zu unterwerfen. „Die Konsequenz ist, dass sich unter den Friseurkunden eine Schattenwirtschaft entwickelt hat.“ Die Innungsmeisterin weiß von Kunden, die inzwischen privat zu ihren Friseuren gehen, um die Regeln – egal, ob 2G oder 3G – zu umgehen. „Es ist nicht jeder geimpft, aber deshalb sind es doch keine schlechten Menschen“, bemerkt dazu Bogner.

Flexibilität ist gefragt

Christine Wild aus Benediktbeuern hat gelernt, flexibel zu sein. „Wir sind es mittlerweile gewöhnt: Gestern beschlossen und heute die neuen Regeln umsetzen.“ Die Friseurin findet das mit dem Antigen-Test nicht schlecht. Sie fürchtet allerdings, dass sich dann noch weniger impfen lassen. Ihr Salon hat derzeit gut zu tun. Wild kennt aber auch viele Kollegen, die große Einbußen haben und hatten. Ihre Erfahrung aus fast zwei Jahren Corona: „Es gibt Vorschriften, die muss man einhalten. Diskussionen gibt es immer, und manche Leute stellen sich auch dumm. Aber wir kontrollieren sehr streng und haben auch schon Stammkunden heimgeschickt, wenn sie sich nicht an die Regeln halten.“ Diese seien aber die Ausnahmen. Mit 90 Prozent ihrer Kunden gebe es keine Probleme.

In Münsing verspürt man vorsichtigen Optimismus nach der Einführung der 3G-Regel. „Viele Kunden sind ganz begeistert und fragen nach Terminen“, berichtet Tina Herlitze, die im „Oswald Friseur und Beautystudio“ als Salonleiterin arbeitet. „Wir merken, es kommen wieder viele jüngere Kunden unter 30. Studenten und Freischaffende haben jetzt wieder mehr Interesse, mit einem negativen Test zum Friseur zu kommen.“

Trotzdem befürchten viele in der Friseurbranche, dass es noch lange dauern wird, bis sich die Situation langfristig entspannt. Und für manche kann es auch zu lange dauern, befürchtet Obermeisterin Bogner. „Einige sind gebeutelt und in der Not. Ich spreche mit vielen Kollegen, die schon seit Jahren einen Laden haben. Alle jammern. Manche haben am Telefon sogar geweint. Ich habe das so noch nie erlebt. So eine Not.“ Generell, meint Bogner, fehle die Wertschätzung für das Handwerk. Die Friseurbranche brauche eine starke Lobby. Dazu kommt, dass sich mit den stetig steigenden Preisen für Strom, Heizung, Lebensmittel und Kraftstoff viele einen professionellen Haarschnitt nicht mehr leisten können. Aber man sollte nicht unterschätzen, wie wichtig ein Besuch beim Friseur für das eigene Wohlbefinden ist. Bogner: „Eine gute Frisur kostet gutes Geld. Schneiden Sie sich erst mal einen eigenen Pony. Dann werden Sie schnell sehen, was ein Friseur leisten kann.“

Bei all den Problemen hat die Krise auch etwas Positives. „Friseure halten zusammen. Jetzt mehr denn je,“ sagt Salonleiterin Tina Herlitze. Das kann Brigitte Bogner als Innungsmeisterin nur betätigen. „Wir werden die Situation meistern“, erklärt sie. „Alle Friseure sollen den Atem anhalten und positiv bleiben. Wir schaffen das.“ Vielleicht trage die 3G-Regel dazu bei, gebeutelten Kollegen wieder eine Perspektive für die Zukunft zu geben.

Karin Holly

