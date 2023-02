Reiche Auswahl für den guten Zweck: Für das World-Café zugunsten der Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien bereiteten Flüchtlinge aus Wolfratshausen ein großes Buffet vor. Einige Wolfratshauser kamen vorbei – und spendeten.

Im La Vida

Von Dominik Stallein schließen

Für den guten Zweck kochten Flüchtlinge in Wolfratshausen: Bei einem Spendenbuffet sammelte der Helferkreis für die Erdbebenopfer in Syrien und der Türkei.

Wolfratshausen – Üblicherweise sind es schönere Anlässe, zu denen der Asylhelferkreis sein World-Café ausrichtet. Am vergangenen Sonntag sammelten Flüchtlinge und Ehrenamtliche Spendengelder für die Opfer des verheerenden Erdbebens in der türkisch-syrischen Grenzregion. Im Jugendhaus La Vida organisierten die in Wolfratshausen lebenden Syrer ein riesiges Benefiz-Büffet.

Schmackhafte Spenden-Aktion: Wie ein Buffet den Opfern der Erdbeben-Katastrophe hilft

Das Ergebnis konnte sich nicht nur kulinarisch sehen lassen: Die vielen Besucher spendeten insgesamt etwa 4000 Euro für die Familienangehörigen der Syrer, die in der Krisenregion ausharren und auf Hilfe angewiesen sind. „Wir geben einen Großteil der Einnahmen direkt an die Familien unserer Syrer“, erklärt die Helferkreis-Koordinatorin Ines Lobenstein. Der Rest werde an die Hilfe-Organisationen „Ärzte ohne Grenzen“ und die „Orienthelfer“ gespendet.

Wolfratshausen: Viele Syrer haben Verwandschaft in der Erdbebenregion um Gaziantep

Einige der hier lebenden Syrer hätten Familie in der Region um die Millionenstadt Gaziantep. Zum Beispiel Hassan Mansour. Am Sonntag stand der junge Syrer hinter der Theke des Jugendhauses, schenkte Kaffee und Tee aus, und brachte selbst den Gästen, die eigentlich schon gegessen hatten, einen kleinen Probier-Teller mit arabischen Spezialitäten wie Falafel, Börek oder Ouzi – das sind gefüllte Blätterteigtaschen mit Reis, Erdnüssen und Erbsen.

Er freute sich nicht nur über die Spenden, sondern auch über die große Anteilnahme der Besucher des World-Cafés. Das betont auch Helferkreis-Chefin Lobenstein: „Die große Anteilnahme und Solidarität hat unseren Syrern sehr gut getan.“