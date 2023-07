„Verknöcherte“ Lehrer und seltsamer Strich im Pausenhof: Ex-Schülerinnen feiern 50-jähriges Klassentreffen

Von: Jannis Gogolin

Klassentreffen nach 50 Jahren: Über das Wiedersehen freuten sich Organisatorin Ruth Wagenhäuser (in der Mitte knieend in weißen Schuhen) und ihre ehemaligen Schulkameradinnen. © Hans Lippert

50 Jahre nach ihrem Abschluss treffen sich ehemalige Schülerinnen der Wolfratshauser Realschule und erinnern sich an die ein oder andere Jugendsünde.

Wolfratshausen – Mit der Mittleren Reife in der Tasche kehrten 31 Schülerinnen der Wolfratshauser Isar-Loisach-Realschule 1973 den Rücken. Heute, 50 Jahre später, versammelten sich einige ehemalige Klassenkameradinnen der Mädchenklasse 10bM in dem Schulgebäude zu einem Treffen und einem Rundgang voller Nostalgie.

Bei einer Schulhausführung erinnerten sich die Besucher an ihre Vergangenheit sowie zahlreiche Anekdoten und etwaige Jugendsünden in ihrer schulischen Karriere. Konrektor Stefan Wandinger berichtet, dass die Mädchenklasse 10bM, Spitzname „brave Mädchen“, 1973 im sogenannten Mädchenbau untergebracht war. Inzwischen wird das Gebäude geschlechtsneutral als Haus A bezeichnet und genutzt. „Den ,Bubenbau‘ – das heutige Haus B – durften sie nur betreten, um in die Turnhalle, den Physik-, Chemie- oder Werkraum zu kommen.“

Doch nicht nur die Räume waren streng zwischen Männlein und Weiblein aufgeteilt. Wie Ruth Wagenhäuser, Ex-Schülerin und Organisatorin des Klassentreffens, sich erinnert, war auch der eigentlich gemeinsame Pausenhof strikt getrennt. „In der Mitte verlief eine Linie. Auf der einen Seite waren die Buben, auf der anderen Seite die Mädchen.“ Es kam, wie es kommen musste: So traf sich manchmal ein Liebespaar genau auf dem Strich. Die Reaktion der damaligen Schulleitung folgte auf dem Fuße. „Dann gab es eine Durchsage mit der klaren Nachricht: Sofort auseinander“, sagt Wagenhäuser und schmunzelt. Mancher Lehrer sei schon „furchtbar verknöchert gewesen“.

Mittlerweile habe sich einiges geändert. Abgesehen von ihren Klassenzimmern und der Schulküche erkannten die Gäste die Realschule dank der Gebäudesanierung kaum wieder. Weitere Veränderungen offenbarte ein Blick auf ein Gruppenfoto des Kollegiums bei einem Besuch im Lehrerzimmer. „Seinerzeit musste man sich mit einem ganz anderen Lehrertypus auseinandersetzen: meist älter, strenger, meistens nicht so humorvoll“, resümiert Konrektor Wandinger. Doch überwogen die positiven Erinnerungen „an die ehemaligen Lehrerinnen und Lehrer, die allen auf ihre ganz eigene Art und Weise etwas mit auf den Lebensweg gegeben haben“. Das kann Wagenhäuser, die inzwischen in Regensburg lebt, bestätigen. „Es war letztlich eine sehr schöne Zeit. Wir hatten unseren Spaß, und aus jeder ist etwas geworden.“

Seit einigen Jahren treffen sich die ehemaligen Klassenkameradinnen jährlich in der Loisachstadt. Zum 50-jährigen Jubiläum inklusive Schulführung seien von 29 Ehemaligen fast die Hälfte dem Aufruf gefolgt. „Eine ist nach Neuseeland ausgewandert, eine andere lebt auf Korfu“, sagt Wagenhäuser. Zwei weitere seien schon verstorben. „Fast die Hälfte ist also da gewesen. Eine tolle Quote.“ Und nächstes Jahr dürfen sie vielleicht sogar einen Gast der anderen Seite begrüßen: ihre ehemalige Lehrerin für Heimwerken.

