70 Jahre Feuerwehrler: Ein Klingeln an der Haustüre änderte Hans Sewalds Leben für immer

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Tierrettung: Die Feuerwehr hilft immer – nicht nur Menschen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Hans Sewald hält der Wolfratshauser Wehr seit 70 Jahren die Treue und erinnert sich an viele Einsätze. Besonders einer geht ihm nicht aus dem Kopf.

Wolfratshausen – Er ahnte nicht, dass das Klingeln an der Haustür seiner Familie einmal sein ganzes Erwachsenen-Leben prägen würde. Vor der Tür stand Hans Fagner. Er wollte mit Hans Sewald sprechen, der damals 16 Jahre alt war. Fagner war Kommandant der Wolfratshauser Feuerwehr – und auf der Suche nach jungen Männern, die sich für den Dienst interessieren. Im Oktober 1951 war das. Sewald sagte zu, wurde Jahre später sogar selbst für 15 Jahre Kommandant- Noch heute ist der Wolfratshauser Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr. Aufgaben und Technik. haben sich in dieser Zeit verändert. Was all die Zeit gleich blieb, ist die Faszination von Hans Sewald für die Feuerwehr.

„Früher gab es noch keine Piepser oder Ähnliches“, erinnert er sich an seine Anfangsjahre. Damals war die offizielle Feuermeldestelle recht zentral gelegen: das Wirtshaus Schererbräu direkt am Marienplatz. „Man ist davon ausgegangen, dass in einer Wirtschaft immer jemand ist.“ Pächter des Gasthauses war die Familie Fagner.

Hans Sewald ist seit 70 Jahren Mitglied der Feuerwehr Wolfratshausen © Sabine Hermsdorf-Hiss

Klingelte das Telefon im Wirtshaus – Rufnummer 350 – rannte ein Familienmitglied über die Straße zum Feuerwehrgerätehaus, dem heutigen Rathaus, drückte einen Knopf und löste die Sirene aus. „Wir kamen aus allen Richtungen gerannt oder mit dem Radl“, sagt Sewald. Von dort rückten die Ehrenamtlichen zum Einsatz aus – oft nur mit einfachsten Hilfsmitteln.

Ausrüstung, Technik und Organisation bei der Feuerwehr: Viel hat sich in 70 Jahren verändert

„Statt mit einem Spreizer arbeiteten wir mit der Brechstange, um beispielsweise eine Autotüre zu öffnen.“ Einmal schnitt Sewald ein Auto auch mithilfe eines Schneidbrenners auf, „beim Bruckmaier draußen war’s“. In Ermangelung eines Schlauchturms mussten die Einsatzkräfte die Schläuche auf dem Marienplatz – zwischen Humplbräu und Kirche – auswaschen und wieder zusammenrollen. Die Schutzausrüstung ist mit den heutigen Maßstäben nicht zu vergleichen. „Das war a Glump“, erinnert sich Sewald. Die graue Kleidung hat er in schlechter Erinnerung. „Irgendwie war die wasserdurchlässig, was beim Löschen nicht so toll war.“ Von der jetzigen Ausrüstung „hätten wir geträumt“.

Auch die Einsätze waren anders. „Die Unfälle gingen meistens nicht so glimpflich aus wie heute“, erinnert sich der 88-Jährige. „Früher hatten die Autos kaum eine Knautschzone wie die modernen Fahrzeuge.“

Gerätehaus: Im Rathaus war die Wehr zuhause. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Viele Brände sind dem Wolfratshauser noch präsent. „Besonders wenn es im Markt – wie im Juni 1962 bei der Bäckerei Schöfmann im Untermarkt – gebrannt hat, schrillten bei uns alle Alarmglocken.“ Brandabschnitte gab es zwischen den Häusern nicht. Damit das Feuer sich über die Fehlböden nicht weiter ausbreiten konnte, mussten die Einsatzkräfte nicht nur die Flammen bekämpfen, sondern zugleich die Nebengebäude schützen. „Beim Schöfmann-Brand mussten wir bei einem Nachbarn die Haustüre aufbrechen, weil keiner da war.“ Irgendwie mussten die Kameraden auf den Speicher gelangen.

Ärgster Brand im Leben von Sewald: So heiß, „dass die Atemschutzmasken zu schmelzen begannen“

Unvergessen ist der Neujahrstag 1976. Eine Silvesterrakete löste einen Brand mit Millionenschaden aus. Das über 300 Jahre alte Renaissanceschloss in Eurasburg wurde dabei fast vollständig zerstört. „Es war im Gebäude so heiß, dass die Atemschutzmasken zu schmelzen begannen“, berichtete damals der amtierende Bürgermeister Hans Fischhaber gegenüber unserer Zeitung. „Einen solchen Einsatz hatten wir noch nie erlebt“, sagt Sewald.

Ein Einsatz, der in Erinnerung blieb: Im Jahr 1962 brannte es am Untermarkt in der Wolfratshauser Altstadt. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Aus dem aktiven Dienst hat sich der Senior längst verabschiedet, ist aber nach wie vor über die Einsätze seiner Wehr bestens informiert. Dafür sorgen die Söhne und die drei Enkel. Einer davon ist Vereinsvorsitzender Florian Seitner. Die beiden teilten auf der Jahresversammlung der Feuerwehr einen Gänsehautmoment: Als Seitner den 88-Jährigen für seine 70-jährige Mitgliedschaft auszeichnete, erhoben sich alle Anwesenden im Gerätehaus und klatschten dem treuen Feuerwehrler Applaus. Ein Augenblick, den sich Sewald nie hätte vorstellen können, als es an seiner Haustüre klingelte, im Oktober 1951.

