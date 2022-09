82 Prozent Anstieg zum Vorjahr: Judenhass ist „allgegenwärtig“

Von: Peter Herrmann

Engagieren sich vehement gegen Judenhass: (v. li.) Landtagsmitglied Dr. Ludwig Spaenle, Moderatorin und BR-Journalistin Ilanit Spinner, Badehaus-Vorsitzende Dr. Sybille Krafft und Theaterregisseurin Sapir Heller. © Peter Herrmann

Podiumsdiskussion im Badehaus: Die Teilnehmer warnen vor Verharmlosung von Judenhass und erzählen von persönlichen Erfahrungen mit Antisemitismus.

Waldram – Einen passenden Ort wählte die Kocheler Georg-von-Vollmar-Akademie für eine prominent besetzte Podiumsdiskussion zum Thema „Moderner Antisemitismus in Bayern“. Denn das Badehaus am Kolpingplatz erinnert nicht nur an die Verbrechen der Nationalsozialisten. Es fördert auch Begegnungen von jungen Menschen mit Zeitzeugen und Überlebenden des Holocaust.

82 Prozent Anstieg zum Vorjahr: „Antisemitismus ist allgegenwärtig“

Ein Bildungsauftrag, den der Antisemitismusbeauftragte der Bayerischen Staatsregierung, Dr. Ludwig Spaenle, und die israelische Theaterregisseurin Sapir Heller am Samstagabend ausdrücklich würdigten. „Antisemitismus ist allgegenwärtig“, bemerkte Spaenle. Julia Davis, stellvertretende Geschäftsführerin der Georg-von-Vollmar-Akademie, hatte diese Aussage zuvor mit einer erschreckenden Zahl belegt: „2021 stieg die Anzahl der antisemitischen Vorfälle im Vergleich zum Vorjahr um 82 Prozent.“

Judenhass hat lange Tradition – und ist noch heute präsent

Dabei hat das unerfreuliche Phänomen des Judenhasses eine Jahrtausende alte Tradition. Beschimpfungen wie „Wucherer“, „Brunnenvergifter“ und „Parasiten“ sind jedoch nicht ausgestorben. Die 1989 in Israel geborene und seit 14 Jahren in München lebende Theaterregisseurin Sapir Heller kennt diese Anfeindungen aus eigener Erfahrung. „Ich konnte schwer damit umgehen, dass Kollegen weggeschaut und nichts getan haben“, berichtete sie. Irritiert habe sie auch die Empfehlung einer Freundin, ihren beiden Kindern keinen jüdischen Vornamen zu geben, um ihnen spätere Diskriminierungen zu ersparen.

Wissen über jüdisches Leben: Je früher, desto besser

„Es ist wichtig, den Kindern frühzeitig Wissen über jüdisches Leben zu vermitteln“, betonte Dr. Ludwig Spaenle. Der Antisemitismusbeauftragte verwies auf Bildungsprogramme der bayerischen Regierung, die freilich nicht ausreichen. So wurde jüngst im Strafgesetzbuch ein Paragraf verändert, um antisemitische Vergehen noch härter zu ahnden. Dazu gehören das auf einigen Corona-Querdenker-Demonstrationen Tragen eines gelben Judensterns mit der Aufschrift „Ungeimpft“ und die Verfolgung von Hasskommentaren in Sozialen Netzwerken wie Facebook.

Wolfratshausen: „Ganz heile Welt“ auch nicht vor Ort

Moderatorin und BR-Journalistin Ilanit Spinner erkundigte sich bei der Badehaus-Vorsitzenden Dr. Sybille Krafft, welche Tendenzen vor Ort zu erkennen sein. „So ganz heile Welt ist das hier in Wolfratshausen auch nicht“, antworte sie. Sie erkenne zwar keinen offenen Antisemitismus, aber doch unterschwellige Vorbehalte beim Stellen von Förderanträgen. „Da kommt manchmal die Frage, ob es denn von den Juden kein Geld gäbe“, ärgert sie sich.

Fazit der Veranstaltung: Begegnungsstätten wie das Badehaus sind wichtig

Nach der Diskussion und einer anschließenden Fragerunde mit den rund 60 Zuhörern wurde jedem klar, dass Begegnungsstätten wie das Badehaus zum Abbau von Vorurteilen beitragen können. „Es wäre schön, wenn ich mich in Zukunft nicht mehr zu Themen wie dem Holocaust und modernen Antisemitismus äußern müsste“, wünschte sich Sapir Heller abschließend.

