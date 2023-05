90-jähriger Mediziner forscht weiter: Er möchte Kindern helfen

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Verdienter Mediziner: Vize-Bürgermeister Günter Eibl gratuliert Hans-Beat Hadorn zu seinem 90. Geburtstag. © sh

Trotz seiner 90 Jahre: Der Mediziner Prof. Dr. Hans-Beat Hadorn denkt nicht ans Kürzertreten. Er hat schon wichtige Entdeckungen gemacht.

Wolfratshausen – „Ich bin gesund, aber 90.“ Für Prof. Dr. Hans-Beat Hadorn, ehemaliger Kinderarzt und Hochschullehrer, ist letztere Tatsache aber kein Grund, ein wenig kürzer zu treten. Bis 1998 war er sowohl Ordinarius für Kinderheilkunde als auch Direktor der Kinderklinik der Ludwig-Maximilians-Universität München (Dr. von Haunersches Kinderspital). Sein besonderes Augenmerk galt der Forschung – auch heute noch.

Geboren wurde er am 13. Mai 1933 in Oberdiessbach (Schweiz) als Sohn des Entwicklungsbiologen und Genetikers Ernst Hadorn. „Ich stamme aus einer Gelehrtenfamilie“, sagt er heute. Er studierte in Zürich Medizin und promovierte mit einer Arbeit über biochemische Genetik. 1966/77 gewann er ein Stipendium, dass ihn nach Melboure führte, ein Aufenthalt am „Institut für experimentelle Embryologie am College de France“ in Paris folgte.

Er habilitierte in der Kinderheilkunde, wurde 1971 zum Extraordinarius an der Universität Bern und übernahm die Leitung der pädiatrischen Gastroenterologie an der dortigen Universitäts-Kinderklinik. Sieben Jahre später wurde er Vorstand der Kinderklinik in Graz. „Und dann kam München“, erzählt er aus seinem bewegten, vor allem aber verdienstvollen Leben. „Schon damals war man hier sehr international aufgestellt. Da ist mein schweizerischer Akzent gar nicht aufgefallen. Hauptsache, man war qualifiziert.“

Er machte schon wichtige Entdeckungen - auch im Ruhestand forscht ein Wolfratshauser Mediziner weiter

Mit als einen seiner größten Erfolge sieht Hadorn die Entdeckung eines Defekts der Bikarbonat-Sekretion bei Mukoviszidose an. Ein Fortschritt, der diesbezüglich in allen Bereichen ein größeres Umdenken auslöste.

Doch es gibt noch einen anderen Hans-Beat Hadorn. Er ist Mitglied der Refudocs, die sich um die medizinische Versorgung der in München ankommenden Flüchtlinge kümmerte. Und Hadorn kann auf ein Gesangsstudium zurückblicken. Noch heute ist er Mitglied bei „MünchenKlang“, einem Ensemble aus Chor und Orchester. Erst im April diesen Jahres hatten sie im Herkulessaal in München ein großes Konzert. „Es war ein großer Erfolg“, erzählt der dreifache Vater – er ist in zweiter Ehe verheiratet – und Großvater einer Enkelin und lässt seine Stimme dabei in den Bassbereich absinken. Ein zweites großes Hobby ist die Malerei. „Ich habe in Geretsried ein kleines Atelier“, erzählt er und deutet auf die großformatigen Bilder in seinem Wohnzimmer. „Die sind von mir.“ Vor diesem Hintergrund lag Zweiter Bürgermeister Günter Eibl mit seinem Geburtstagsgeschenk ganz richtig. Er überreichte dem Jubilar das Buch „Malerisches Erbe zwischen Isar und Loisach“.

Seinen Geburtstag feierte Hans-Beat Hadorn im Kreise seiner Familie. „Natürlich mit einer Spezialität: Züricher Geschnetzeltes.“ Dafür stellte sich das Geburtstagskind selbst in die Küche. „Ich habe das Rezept verfeinert“, sagt der 90-Jährige und lacht. „Es gibt da einen Trick, der den Geschmack einfach verbessert. Aber was genau das ist, verrate ich jetzt nicht.“