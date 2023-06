Urlaubsgepäck auf Autobahn verteilt: Wohnwagen-Reifen platzt auf A95

Von: Dominik Stallein

Auf der A95 platzte der rechte Reifen eines Wohnanhängers. © Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Richtung München war sie unterwegs, als der Reifen des Wohnwagens platzte. Sie fuhr mit kaputtem Reifen weiter - Fahrzeugteile und Urlaubsgepäck flogen über die A95.

Wolfratshausen - Eine 54-Jährige aus Niedersachsen war am Samstag mit ihrem Wohnwagen-Anhänger auf der A 95 unterwegs. Auf Höhe der Tankstelle Ost – zwischen Wolfratshausen und Schäftlarn – platzte der rechte Reifen des Anhängers. Die Frau konnte das Gespann unter Kontrolle halten, fuhr aber mit kaputtem Reifen weiter. „Dadurch wurden viele kleine Reifenteile auf der Fahrbahn verteilt“, meldet die Verkehrspolizei Weilheim.

Die Reifenteile durchschlugen den Radkasten des Wohnanhängers. Aus dem Schrank, der sich darüber befand, flogen Teile des Reisegepäcks auf der A 95 umher. Der Sachschaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Ein 85-Jähriger aus Geretsried fuhr mit seinem Opel über Autoteile, was seinen Reifen beschädigte.

Die Polizei geht von einem Schaden in Höhe von 1000 Euro aus. „Was an Reisegepäck auf der A 95 aufzufinden war, wurde der Frau von der Verkehrspolizeiinspektion übergeben“, so die Pressemitteilung. Der Wohnwagen wurde abgeschleppt und erhielt in Wolfratshausen einen neuen Reifen. Ihre Heimreise gen Norden konnte die Frau weiterführen

