Ab Montag erhältlich: Ferienpass-Programm bietet Klassiker und neue Höhepunkte

Von: Peter Herrmann

Sind begeistert vom neuen Ferienpassangebot: (v. li.) Rileg-Vorstandsmitglied Uwe Massong, KJFV-Mitarbeiterin Eva Bruschek, Kevin Sternkopf vom Förderpartner Fullhouse IT, KJFV-Vorsitzender Reiner Berchtold, Rileg-Vertriebsmanagerin Andrea Falk und Zweiter Bürgermeister Günther Eibl. © Peter Herrmann

Im Landkreis ist er eine Institution: Der Ferienpass. 216 Veranstaltungen haben die Organisatoren des Kinder- und Jugendfördervereins Wolfratshausen zusammengestellt.

Wolfratshausen – Kinder, deren Eltern kein Geld für einen teuren Sommerurlaub haben, müssen nicht komplett auf Spaß verzichten. In Zusammenarbeit mit der Schule der Phantasie und dem Kreisjugendring bietet der Kinder- und Jugendförderverein (KJFV) ab dem 29. Juli insgesamt 216 Veranstaltungen an, die auch für Familien mit schmalem Budget erschwinglich sind.

„Nach zwei Corona-Dellen erleben wir seit 2022 wieder einen Aufwärtstrend beim Ferienpass“, berichtete Fritz Meixner während eines Pressegesprächs in der Geschäftsstelle der Raiffeisenbank Isar-Loisach (Rileg). Der Geschäftsführer des KJFV blickte nostalgisch auf das Jahr 1999 zurück, als die Stadt dem Verein die Organisation übertrug. „Damals übernahmen wir auch eine schwere Kasse für die Einzahlungen“, erinnert sich Meixner. Mittlerweile haben sich die Abläufe dank Online-Überweisungen und Buchungen im Internet deutlich vereinfacht.

Nach wie vor analog bleibt die gedruckte Ferienpass-Broschüre mit allen wichtigen Informationen, Anmelde-Code und Eintrittsvergünstigungen. Das Heft ist ab kommenden Montag, 26. Juni, zu einem Preis von 3,50 Euro im Bürgerbüro der Stadt Wolfratshausen und im Jugendhaus La Vida erhältlich. Ab diesem Zeitpunkt können Eltern ihre Kinder für die jeweiligen Veranstaltungen vormerken lassen.

Ermäßigungen für SozialCard-Inhaber: Ferienpass für alle in Wolfratshausen

„Damit jeder eine Chance für die Belegung der gewünschten Veranstaltung hat, werden die Plätze am 17. Juli verlost“, kündigte KJFV-Mitarbeiterin Eva Bruschek an. Registrierungen und Anmeldungen sind auf der Internetseite www.isar-loisachtaler-ferienpass.de bis zum 16. Juli möglich. Über das Online-Programm können die Eltern erkennen, bei welchen Kursen ihr Kind dabei ist. Restplätze sind ab dem 18. Juli buchbar.

Gegen Vorlage der SozialCard gibt es für alle Wolfratshauser Familien den Ferienpass kostenlos und auf jede Veranstaltung 50 Prozent Ermäßigung. „Es lohnt sich auf jeden Fall, sich aktuell zu informieren“, empfiehlt Bruschek. Denn einige Kursveranstalter haben sich erst nach dem Druck des Hefts gemeldet und sind darin nicht verzeichnet.

Dschungel von Farchet, Besuche bei der Polizei und Inlineskaten: Abwechslungsreiches Programm in den Sommerferien

Zweiter Bürgermeister Günther Eibl, Rileg-Vorstandsmitglied Uwe Massong und Kevin Sternkopf vom Förderpartner Fullhouse IT lobten nach dem ersten Durchblättern die Vielfalt des Programms. Neben bewährten Klassikern wie dem „Dschungel von Farchet“, Besuche bei der Polizei und Inlineskate-Kursen gibt es auch neue Attraktionen: Während der ehemalige Wolfratshauser Kulturreferent Ludwig Gollwitzer durchs neue Museum am Untermarkt führt, lädt das Jugendrotkreuz erstmals zu einer Blaulicht-Rallye ein. Eva Bruschek ist sich jetzt schon sicher, dass Wolfratshausen auch in diesem Sommer Ferienpasshochburg bleibt. „Es gibt sogar Kinder, die aus Benediktbeuern oder Lenggries für einen einstündigen Kurs zu uns kommen.“

