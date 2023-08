Ab Montag: Wolfratshauser Verkehrsader wird Einbahnstraße - Mehrtägige Sperrung

Von: Dominik Stallein

Die Einbahnregelung gilt von „Am Waldrand“ bis zur Sauerlacher Straße. © Grafik: jg

Wegen Stadtwerke-Arbeiten ist die Schießstättstraße in Wolfratshausen ab Montag halbseitig gesperrt. Die vorübergehende Einbahnregelung gilt bis zum 8. September.

Wolfratshausen – Sie ist eine der am meisten befahrenen Straßen in der Loisachstadt – und demnächst für einige Tage gesperrt: An der Schießstättstraße werden Arbeiten durchgeführt. Zwischen Montag, 28. August, und Freitag, 8. September, wird die Straße halbseitig gesperrt.

Wolfratshausen: Schießstättstraße ab Montag halbseitig gesperrt

Aufgrund des Einbaus von Rigolen zur Straßenentwässerung sowie Sanierungen von Kanalschächten ist diese Maßnahme zwischen den Hausnummern 80 und 13 in verschiedenen Abschnitten nötig. Wie die Stadtwerke in einer Pressemitteilung erklären, können die Verkehrsteilnehmer, die von der Kreuzung Sauerlacher Straße/Weidacher Hauptstraße/Schießstättstraße kommen, kann nicht in die Schießstättstraße einfahren.

Sie werden über die Sauerlacher Straße/Am Wasen/Königsdorfer Straße umgeleitet. Der Autoverkehr kann die Schießstättstraße während der Arbeiten nur in eine Richtung – die nördliche – befahren, beginnend kurz nach der Einmündung Am Waldrand. „Hier gilt es zu beachten: Aus den Nebenstraßen Kiefernweg, Fichtenweg, Birkenstraße und Lindenstraße kann man nur in nördliche Richtung – also zur Kreuzung Sauerlacher Straße/Weidacher Hauptstraße/Schießstättstraße – in die Schießstättstraße einfahren“, heißt es in der Pressemitteilung.

Sperrung der Schießstättstraße: Für Lkw-Verkehr noch größere Einschränkungen

Für den Lkw-Verkehr gibt es noch größere Einschränkungen: Lastwagen werden im Zeitraum der Baumaßnahme sowohl im Westen als auch im Osten der Schießstättstraße über die Straßen Sauerlacher Straße/Am Wasen/Königsdorfer Straße umgeleitet. Ab der sogenannten Roma-Kreuzung aus Schießstättstraße, Moosbauerweg und Margeritenstraße ist die Schießstättstraße für den Schwerlastverkehr gesperrt. „Die Stadtwerke bitten um Verständnis“, schreibt das städtische Tochterunternehmen. Für weitere Auskünfte stehen Mitarbeiter unter der Rufnummer 0 81 71 /4 23 90 zur Verfügung. dst

