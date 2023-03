Abriss an der Alpenstraße sorgt für Ärger: Gebäude aus Ensembledenkmal abgebrochen

Von: Dominik Stallein

Abgerissen: An der Alpenstraße 14 in Wolfratshausen wird ein Gebäude abgebrochen – die Maßnahme ist schon weit fortgeschritten. Einige Historiker und Anwohner bedauern den Abriss. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Proteste waren erfolglos: Ein Gebäude an der Alpenstraße wird abgerissen. Es gehört zum Ensembledenkmal - der Eigentümer nutzt eine Gesetzeslücke.

Wolfratshausen – Für Dr. Kaija Voss ist es ein „steinerner Zeitzeuge“. Für Ludwig Gollwitzer ist es ein Blick in die Vergangenheit, den es zu erhalten gilt. Vor allem aber ist es Geschichte: Das Haus an der Alpenstraße 14 wird abgerissen. Das Ensemble in dem Wohnviertel ist nicht das prachtvollste Denkmal in der Stadt. Trotzdem steht es unter Denkmalschutz. Schon vor Jahren demonstrierte der Historische Verein gegen den geplanten Abriss. Vergebens, wie sich nun zeigt.

Wie Rathauschef Klaus Heilinglechner im Gespräch mit unserer Zeitung erläutert, entsteht auf dem Grundstück ein Vierspänner mit Wohneinheiten. Der Abriss sei rechtlich in Ordnung. „Der Bauherr hat eine Genehmigung erhalten.“ Grundsätzlich sei es immer schade, wenn alte Gebäude abgerissen würden, „aber der Eigentümer hat das Recht dazu“. Seine persönliche Meinung dazu möchte der Bürgermeister nicht äußern.

Historiker protestierten gegen den Abriss - erfolglos

Im Fall von Dr. Kaija Voss ist das anders. Sie ist Architekturhistorikerin und Vorstandsmitglied im Historischen Verein in Wolfratshausen. Voss spricht beim Ensemble an der Alpenstraße von „unbequemen Denkmalen“ – schließlich handele es sich bei den Gebäuden um Bauten aus einem dunklen Kapitel der deutschen Geschichte. In den Behausungen lebten im „Dritten Reich“ die leitenden Angestellten der Munitionsfabriken im Wolfratshauser Forst. Wegen der historischen Bedeutung stehen die Gebäude unter Ensembleschutz. Genau das ist der Knackpunkt: Im Jahr 2017 gab es in Bayern für einige Wochen eine Gesetzeslücke. Seinerzeit stand zwar das gesamte Ensemble unter Schutz – nicht jedoch ein einzelnes Gebäude. Diese rechtliche Grauzone hat der Landtag inzwischen geschlossen, jedes Einzelgebäude genießt nun wieder Denkmalschutz. Die Erlaubnis für den Eigentümer, das Haus abzureißen, hatte zu diesem Zeitpunkt jedoch schon das Landratsamt ausgestellt. „Es ist rechtlich erlaubt“, räumt auch die Geretsriederin Voss ein. Gefallen müsse es deshalb nicht jedem, dass das alte Bauwerk fällt.

Ludwig Gollwitzer: „Es ist Teil der Stadtgeschichte“

Das tut es auch nicht, wie Ludwig Gollwitzer bestätigt. „Die Nachbarn sind verwundert, manche finden es schade, dass das Haus abgerissen wird.“ Der ehemalige Kulturreferent des Stadtrats lebt seit bald 15 Jahren in direkter Nachbarschaft des Hauses – und in seiner Kindheit waren es auch nur ein paar Meter. Damals hat er „oft in der Alpenstraße gespielt. Eine gewisse persönliche Beziehung habe ich zu der Straße“. Auch deshalb habe er im Jahr 2017 an den Protesten gegen den geplanten Abriss teilgenommen. Allerdings nicht nur aus persönlicher Verbundenheit: „Dieses Ensemble ist ein Teil der Stadtgeschichte, und ich finde, dass man das erhalten müsste.“

Wolfratshausen: Siedlung entstand für Rüstungsbetriebe - dort lebten leitende Mitarbeiter

Die Siedlung ist in den Jahren 1936 bis 1939 – während der Nazi-Herrschaft – als Wohnraum für Angestellte der beiden Rüstungsbetriebe im heutigen Geretsried errichtet worden. An der Schießstättstraße lebten Ingenieure, Meister und Direktoren der Dynamit Aktiengesellschaft, an der Alpenstraße Angestellte der Deutschen Sprengchemie. „Auch dieses Kapitel gehört zur Geschichte“, findet Gollwitzer. Historikerin Voss sieht’s genauso. „Es ist ein Beispiel für den Siedlungsbau aus dieser Zeit in der Region. Ein steinerner Zeitzeuge – ob uns der nun recht ist oder nicht.“ Der Großteil der alten Gebäude im Straßenzug bleibe zwar erhalten – „trotzdem fehlt durch den Abriss ein Stück aus dem ganzen Ensemble“, wie sie bedauert.

