Abriss droht: Schwarzbauten in Wolfratshausen beschäftigen Landtag - „Geheimnis“ um Stellungnahme

Von: Carl-Christian Eick

Der Petitionsausschuss des Bayerischen Landtags wird voraussichtlich kurz vor der parlamentarischen Sommerpause über die Schwarzbauten am Wolfratshauser Isarspitz beraten. © Sven Hoppe / DPA

In Wolfratshausen sollen drei Einfamilienhäuser abgerissen werden. Nun befasst sich der Petitionsausschuss des Landtags mit den Schwarzbauten.

Wolfratshausen/München – Für die Untere Bauaufsichtsbehörde am Landratsamt in Bad Tölz ist der Fall glasklar: Am Isarspitz im Wolfratshauser Stadtteil Weidach stehen drei Schwarzbauten, alle drei Einfamilienhäuser müssen wie berichtet wieder abgerissen werden. Nun hat die Bayerische Staatsregierung eine Stellungnahme zu dem kontrovers diskutierten Fall abgegeben – voraussichtlich Mitte Juli wird sich der Petitionsausschuss des Landtags mit der Causa Isarspitz befassen.

Abriss droht: Schwarzbauten in Wolfratshausen beschäftigen Landtag

Da die drei Einfamilienhäuser laut Landrat Josef Niedermaier (Freie Wähler) und Kreisbauamtsleiterin Maya Mantel „komplett“ von dem abweichen, was in der 2014 erteilten Baugenehmigung steht, bliebe nur die Ultima Ratio, das heißt, der Abriss der vermieteten Immobilien. Das Verwaltungsgericht (VG) München stellte nach einem Ortstermin im Juni vergangenen Jahres fest, dass die Häuser laut Baugesetzbuch „bauplanungsrechtlich nicht zulässig sind“. Von „bloß unerheblichen Abweichungen gegenüber dem ursprünglich genehmigten Vorhaben“ könne keine Rede sein. Aus diesem Grund wies die elfte Kammer des VG nach mündlicher Verhandlung die Klage des Bauherrn auf nachträgliche Legalisierung der zahlreichen, zum Großteil gravierenden Abweichungen ab.

Abriss der drei Einfamilienhäuser soll bis 1. Oktober erfolgt sein

Bis spätestens 1. Oktober dieses Jahres müssen die Häuser wieder abgerissen werden. Darauf pocht das Kreisbauamt. Doch der Bauherr wehrt sich gegen diese Entscheidung und beteuert: „Meine Absicht war es nie, mir einen Mehrwert zu erschleichen, sondern nur lebenswerten Wohnraum zu bauen.“ Zum einen hat er beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof (VGH) eine Berufung gegen das Urteil des VG München beantragt – darüber hinaus reichte er am 9. März beim sogenannten Petitionsausschuss des Bayerischen Landtags eine Beschwerde gegen das Landratsamt in Bad Tölz ein. Der „Ausschuss für Eingaben und Beschwerden“, so die offizielle Bezeichnung des 14-köpfigen Gremiums, wird die Beschwerde wohl Mitte Juli behandeln, so Sonja Mutke, Pressereferentin des Bayerischen Landtags, gegenüber unserer Zeitung.

Die Staatsregierung hat mit Blick auf diesen Termin zur Causa Isarspitz bereits eine Stellungnahme abgegeben. „Wir bitten um Verständnis, dass die Stellungnahme der Staatsregierung zum aktuellen Zeitpunkt nicht veröffentlicht werden kann“, erklärt das Bauministerium auf Nachfrage. Es laufe ein „normales Petitionsverfahren“, im Zuge dessen die Stellungnahme des Söder-Kabinetts zunächst den Mitgliedern des Landtags präsentiert werde. Die Petition, die Beschwerde des Geretsrieder Bauherrn gegen die Kreisbehörde in Bad Tölz, werde „voraussichtlich in einer der letzten Sitzungen vor der parlamentarischen Sommerpause behandelt“, berichtet Landtags-Pressereferentin Mutke.

Staatsregierung hat Stellungnahme zum Fall abgegeben

Die zwei Landtagsabgeordneten aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Martin Bachhuber (CSU) aus Bad Heilbrunn und Hans Urban (Grüne) aus Eurasburg, hüllen sich in Sachen Isarspitz in Schweigen. Urbans persönliche Mitarbeiterin Michaela Lichtblau bittet auf Anfrage um Verständnis, dass der Eurasburger „zu vertraulichen Petitionen und deren Bearbeitung durch die entsprechenden Gremien“ keine „persönlichen Beurteilungen“ abgebe. Auch Bachhuber unterstreicht in einem Telefongespräch mit unserer Redaktion, dass die Stellungnahme der Staatsregierung zunächst ausschließlich für die Augen und Ohren der Mitglieder des Petitionsausschusses bestimmt sei. Er persönlich habe den schlagzeilenträchtigen Fall bis dato aufmerksam in der Presse verfolgt, so der CSU-Stimmkreisabgeordnete.

Weder Bachhuber noch Urban zählen zum überfraktionell besetzten Ausschuss für Eingaben und Beschwerden. Ihm gehören insgesamt 14 Landtagsabgeordnete an: sechs von der CSU, zwei von den Freien Wählern, drei Grüne und je ein Mitglied von der AfD, der SPD und der FDP. (cce)

