Achtung, Kinder unterwegs: Expertin erklärt, wie der Schulweg nicht zur Katastrophe wird

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Vorsicht, Schulkinder: Transparente wie hier in Geretsried weisen Verkehrsteilnehmer darauf hin, besonders aufmerksam zu sein. © sh

Nur noch einmal schlafen: Tausende Grundschüler im Landkreis müssen wieder frühmorgens losmarschieren. Damit das sicher abläuft, gibt die Verkehrswacht Tipps.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Für 8844 Grundschüler im Landkreis beginnt an diesem Dienstag wieder der Ernst des Lebens. „1326 davon sind Erstklässler, für die der Schulweg eine echte Herausforderung darstellt“, berichtet Ilka Fottner, Vorsitzende der Kreisverkehrswacht. „Alle Verkehrsteilnehmer sind deshalb gefordert, besondere Vorsicht und Rücksicht walten zu lassen“, fordert in diesem Zusammenhang auch das Polizeipräsidium Oberbayern Süd. Die Beamten wollen gerade zu Schulbeginn mit Kontrollen das Augenmerk auf die Gurtanlege- und Kindersicherungspflicht legen.

Achtung, ABC-Schützen unterwegs: Expertin erklärt, wie der Schulweg nicht zur Katastrophe wird

Die hohe Anzahl von Schulwegunfällen von Kindern bis 15 Jahren – im vergangenen Jahr waren es im Landkreis sechs – zeige, wie wichtig es ist, den Schulweg zu trainieren.

„Oft lohnt sich ein kleiner Umweg“, rät Fottner, „wenn dadurch Ampeln oder von Schülerlotsen betreute Wege genutzt werden können.“ Rechtzeitig los zu gehen, vermeide Stress. Die Expertin schlägt vor, dem Kind vor dem ersten Schultag schrittweise eigenes, richtiges Verhalten zu zeigen und zu üben. Ebenso machen Warnwesten gerade bei schlechtem Wetter auf die Kleinen aufmerksam.

Mit dem Rad zur Schule: Das kann gefährlich werden

Besonders gefährdet sind Kinder, die mit dem Fahrrad in die Schule fahren. Fottner plädiert, dies erst zuzulassen, wenn die Fahrradprüfung erfolgreich abgelegt worden ist. Doch auch die Fahrt mit dem Bus birgt Gefahren: „In den Bussen gibt es die meisten Unfälle.“ Gefährlich ist das Überqueren der Fahrbahn vor oder hinter dem Bus. Daher sollten auch andere Verkehrsteilnehmer darauf achten, dass Busse mit eingeschaltetem Warnblinker in beiden Richtungen nur in Schrittgeschwindigkeit passiert werden dürfen. „Vorausgesetzt natürlich, die Situation lässt dies zu“, erklärt die Kreisvorsitzende.

Und: „Bevor das Kind erstmals alleine zur Schule geschickt wird, sollte man überprüfen, ob es die gelernten Sachen auch umsetzt.“ Dazu gehören das Anhalten am Bordstein, die Blickkontaktsuche mit dem Fahrer und auch, die eigene Absicht deutlich anzuzeigen. „Ein wichtiger Punkt ist auch, dass das Kind gelernt hat, die Geschwindigkeit von Fahrzeugen abzuschätzen.“

Waveboards sind auf dem Schulweg tabu: Sie sind zu gefährlich

Tabu für den Schulweg sollten Kick- und Waveboards sein. „Sie sehen zwar dynamisch aus und sprechen für Tempo – aber mit der Geschwindigkeit steigt auch die Unfallgefahr“, warnt Fottner.

Da kann schon ein kleiner Stein zum Verhängnis werden. Das Kind stürzt und kann sich Schürfwunden, Prellungen oder gar Kopfverletzungen zuziehen. Als Alternative schlägt sie Tretroller mit großen, luftgefüllten Reifen vor. Fottner betont den Wert der Vorbereitung und Prävention: „Sie sind das A und O, um den Schulweg möglichst unfallfrei bewältigen zu können.“