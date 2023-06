Ähnlich wie Michelin-Stern: Diese Edel-Restaurants wurden mit Kochhaube gerühmt

Sehr gutes Essen, ausgezeichneter Wein: Der Restaurantführer Gault & Millau zeichnete den Ambacher Fischmeister aus. Darüber freuen sich Thomas Hausmann (li.), verantwortlich für den Wein, und Florian Orecher (Küche). © Sabine Hermsdorf-Hiss

Ein Restaurantführer zeichnet den Fischmeister in Ambach, die Schweizer Wirtin in Lenggries und das Reutberger Klosterbräustüberl neu aus.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Der Landkreis hat drei neue Hauben-Köche: Der Gault & Millau zeichnete das Lokal Zum Fischmeister in Ambach am Starnberger See, das Gasthaus Schweizer Wirtin in Schlegldorf bei Lenggries und das Klosterbräustüberl Reutberg in Sachsenkam mit jeweils einer Kochmütze aus. Alle drei Lokale wurden neu aufgenommen in den Restaurantführer, der als ebenso einflussreich gilt wie der Guide Michelin. Die aktuelle Ausgabe 2023/24 spricht 1000 Empfehlungen quer durch die Republik auf rund 900 Seiten aus.

Deutsche und internationale Feinschmecker-Magazine haben die Schweizer Wirtin Barbara Hipp schon besucht. Zuletzt wurden Köchin und Gasthaus mit dem „Slow Food“-Award gewürdigt. Die Urkunde hat Hipp in der Gaststube aufgehängt, viele andere dagegen liegen in der Schublade. „Freilich freuen wir uns über jeden Preis. Aber in erster Linie bemühen wir uns, unseren Job richtig zu machen, sodass sich unsere Gäste wohlfühlen“, sagt sie. Hipp ist die Wirtin seit 1983. Seit sie das Lokal alleine führt, heißt es auf der Speisekarte und im Internet genderkorrekt „Schweizer WirtIN“. Auf der Hauswand steht nach wie vor „Gasthaus zur Schweiz“.

Vom Tester oder den Testern hat die Pächterin nichts mitbekommen. Manche stellten sich nach dem Essen und dem Bezahlen vor, manche eben nicht. Zu den Spezialitäten des Hauses gehören Wildgerichte. Die Klassiker unter den Fleisch- und Fischspeisen bereitet Hipp in erstklassiger Qualität zu, meist leichter als in einer typischen bayerischen Wirtschaft. Saisonalität und Regionalität werden großgeschrieben, Convenience-Produkte kommen nicht auf den Teller.

Das Gasthaus „Zum Fischmeister“ in Ambach, direkt am Starnberger See gelegen, ist vor allem unter Münchnern ein beliebtes Ausflugsziel. Jetzt im Sommer ist der Biergarten immer voll, und die beiden Gesellschafter, Cordula Smolka und Thomas Hausmann, die das Gasthaus betreiben, haben kaum eine Verschnaufpause. „Wir freuen uns sehr über die Gault-Millau-Haube. Das ist eine tolle Ehre und Bestätigung“, sagt Smolka am Ruhetag, nachdem sie per E-Mail von der Aufnahme in den Restaurantführer erfahren hatte.

„Regionaler und ökologischer geht es nicht“ – Auch Weinkarten wurden diesmal ausgezeichnet

Der Fischmeister, der dem im Haus lebenden Schauspieler Josef Bierbichler gehört, trägt seinen Namen zu Recht. Hier finde man so viele Gerichte von Fischen aus dem Starnberger See wie in keinem anderen Lokal, sagt Smolka: „Regionaler und ökologischer geht es nicht“.

Georg Lichtenegger vom Klosterbräustüberl Reutberg wusste beim Anruf unserer Zeitung gar nichts von der ihm zuteilgewordenen Ehre. Man sieht, dass die Gastrokritiker nicht nur Luxusrestaurants, sondern auch einfachere Gaststätten unter die Lupe nehmen und sie auszeichnen, wenn es ihnen dort geschmeckt hat.

Erstmals wurden heuer mit dem „Grand Selection Award – Wine List“ auch die besten Weinkarten von der Gault & Millau-Jury gekürt. Sie legte dabei besonderen Wert auf die Kreativität und die Vielfalt bei der Auswahl der Weine. Den Award erhielt unter anderem der Fischmeister. Thomas Hausmann ist dort für den Einkauf der edlen Tropfen aus Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich, Spanien und Ungarn zuständig.

Bestätigt hat die Jury die zwei Kochmützen des Gourmet-Restaurants Schwingshackl Esskultur in Bad Tölz, das auch über einen Michelin-Stern verfügt. Erich Schwingshackl sagt, Sterne wie Hauben seien eine gleichermaßen wertvolle Anerkennung: „Es ist natürlich schön, dass wir heuer beides bekommen haben, und es ist uns ein Ansporn, weiterzumachen wie bisher.“ Auf die Frage, was ihn von anderen abhebt, meint Schwingshackl: „Meine Soßen sind etwas wirklich Besonderes.“ TANJA LÜHR

Info: Der Guide Michelin verleiht Sterne, der Gault & Millau schwarze und rote Hauben. Die Bestnote sind fünf rote Hauben. Davon gibt es in Bayern keine. Die am besten bewerteten Restaurants im Freistaat sind das Jan in München und das Luce d’Oro in Krün. „Der Gault & Millau achtet bei seiner Bewertung auf Qualität und Frische der verwendeten Produkte, auf Kreativität und Professionalität bei der Zubereitung, Harmonie der Gerichte, exakte Garzeiten sowie Präsentation der Gerichte“, heißt es in einer Pressemitteilung des Restaurantführers.