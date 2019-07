Alfred Barth: Wolfratshauser Sportvereine „am Anschlag“

Eine weitere Dreifachturnhalle wünschen sich die Wolfratshauser Sportvereine. Die Kapazität der bestehenden Hallen ist ausgereizt.

Wolfratshausen – Die Hallenbelegungszeiten in Wolfratshausen sind umkämpft. Vor einigen Wochen überraschte CSU-Fraktionschef Günther Eibl mit dem Vorschlag, auf der Tartanfläche an der Hammerschmiedschule eine neue Dreifachhalle zu bauen. Der Vorsitzende des TSV Wolfratshausen, Alfred Barth, hat in der Vergangenheit immer wieder für zusätzliche Hallenflächen geworben. Unser Mitarbeiter Dominik Stallein hat mit ihm gesprochen.

Herr Barth, der Vorschlag, am Hammerschmiedweg eine zweite Dreifachhalle zu bauen, dürfte sie gefreut haben.

+ Alfred BarthVorsitzender desTSV Wolfratshausen

Natürlich hat mich das gefreut. Alle Vereine in der Stadt brauchen zusätzliche Hallenzeiten. Die aktuelle Planung zeigt uns: Wir sind am Anschlag. Der Bedarf der Sportvereine ist nicht gedeckt und wird auch in Zukunft mit den bestehenden Kapazitäten nicht zu decken sein. In meinen Augen wäre eine weitere Halle sogar nicht mehr als das Aufrechterhalten der sportlichen Grundversorgung, also kein Luxus.

Wie ist denn die aktuelle Situation?

Für mich ist sie unerträglich. Die Turnabteilung des TSV Wolfratshausen und die Handballer der HSG, der Spielgemeinschaft des TSV und des TuS Geretsried, haben schon Aufnahmestopps verhängt, weil sie keine weiteren Kinder mehr in den zur Verfügung stehenden Turnhallen unterbringen können. Einige Angebote mussten sogar komplett gestrichen werden. Wenn wir keine weiteren Räumlichkeiten anmieten können, fallen noch weitere Angebote weg. Das ist für mich als Vereinsvertreter eine untragbare Situation. Bei der derzeitigen Hallensituation ist eine Verbesserung für uns aus eigener Kraft unmöglich: Zu den Premiumzeiten – also von 15.30 bis 22 Uhr – ist keine Sekunde mehr zu haben. Da ist alles voll. Trotzdem brauchen die Sportabteilungen weitere Trainingsmöglichkeiten. Und da haben wir noch nicht einmal über die Volkshochschule gesprochen, die für viele ihrer Angebote ebenfalls Sportflächen benötigt. Ein zusätzliches Kriterium sind die Schulferien, in denen in den Hallen Sanierungsarbeiten durchgeführt werden müssen. Dazu kommen im ganzen Jahr Veranstaltungen wie die Iloga, Berufsnachwuchswerbung und Prüfungen, durch die die Hallen belegt sind.

Das klingt, als wäre eine zusätzliche Halle ebenfalls schnell ausgebucht.

Wenn ich mir anschaue, wie viele Anfragen alleine aus meinem Verein kommen und wie groß die Not auch bei den anderen Wolfratshauser Sportvereinen ist, glaube ich, dass die Zeiten in einer zusätzlichen Halle heiß begehrt wären.

Von Seiten der Politik wurde ein neues Verteilungssystem für die Hallenzeiten angedacht. Ist das ein probates Mittel?

Wir haben seit Jahren ein System, das immer gut funktioniert hat. Aber wir sind jetzt an den Kapazitätsgrenzen. Da hilft ein neues Verteilungssystem auch nicht weiter.

Nach Ihren Worten läuft also alles auf eine neue Halle hinaus. Die dürfte sehr kostspielig werden. CSU-Fraktionschef Günther Eibl rechnet mit zehn bis zwölf Millionen Euro.

Ein Hallenneubau wird doch in den nächsten Jahren nicht billiger. Ganz im Gegenteil. Wenn wir über den Vorschlag von Günther Eibl sprechen, auf der Tartanfläche an der Hammerschmiedschule eine zweite Dreifachhalle zu errichten, spricht in meinen Augen eine Menge dafür. Es wäre ein Neubau auf städtischem Grund, der bereits versiegelt ist. Kreditzinsen sind derzeit für Kommunen äußerst günstig. An dem Standort stehen ohnehin – mit der Generalsanierung und Erweiterung der Grund- und Mittelschule – große Baumaßnahmen an. Das sind schon vier Argumente dafür. Auf der Tartanfläche sehe ich derzeit auch nur selten wirklich große Sportangebote. Wenn die Fläche wegfallen würde, wäre das keine Katastrophe. Und für die vielen Sportler in der Stadt wäre ein Neubau ein tolles Signal. Ein solches erwarten wir als Sportverein auch von der Lokalpolitik.

Von wie vielen Sportlern sprechen wir denn?

Auf der jüngsten Sportlergala hat sich die Stadt damit gebrüstet, dass rund ein Drittel aller Wolfratshauser in einem Sportverein aktiv sind. Alleine der TSV hat fast 1900 Mitglieder. Man muss sich fragen, wie viel Geld die Stadt für einen so großen Teil ihrer Einwohner bereit ist, in die Hand zu nehmen.

Wie realistisch ist der Vorschlag in Ihren Augen?

Das kann ich schlecht einschätzen. Auf jeden Fall gibt es nun zumindest schon einmal einen konkreten Vorschlag, und das ist gut. Ich werde weiter dafür werben, ihn in die Tat umzusetzen. In diesem Fall sehe ich mich als Interessenvertreter der 1900 TSV-Mitglieder. Ob ich mich mit meinem Engagement für eine weitere Turnhalle nun beliebt mache, ist mir erst einmal egal. Kürzlich habe ich in der Zeitung gelesen, dass die Münchner SPD zehn neuen Turnhallen plant. Die haben etwas kapiert. Ich bleibe dabei: Um den Bedarf der nächsten Jahrzehnte zu decken, wäre der Neubau einer Dreifachsporthalle eine sehr sinnvolle Lösung.

