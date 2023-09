Alle 20 Minuten eine S-Bahn: Mit neuem S7-Fahrplan soll Taktlücke geschlossen werden

Von: Jannis Gogolin

Ohne Unterbrechung soll ab Dezember alle 20 Minuten eine S-Bahn nach Wolfratshausen fahren. © Sabine Hermsdorf-Hiss/Archiv

Mit einem Fahrplanwechsel im Dezember soll die S7 zwischen Wolfratshausen und München alle 20 Minuten fahren. Davon profitieren auch Fahrgäste der X-Busse.

Wolfratshausen – Mit dem neuen Fahrplan im Dezember schließt der Freistaat die letzten Lücken im 20-Minuten-Takt auf der S-Bahnstrecke 7 mit Endstation in Wolfratshausen. Das berichtet das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr in einer Pressemitteilung.

Alle 20 Minuten eine S-Bahn: Mit neuem S7-Fahrplan soll Taktlücke geschlossen werden

Die Strecke „ist stark nachgefragt und wird von Pendlerinnen und Pendlern genauso genutzt wie im Freizeitverkehr“, wird Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) in der Mitteilung zitiert. Er freue sich, dass diese Verbesserung noch dieses Jahr umgesetzt werden könne. Bereits im vergangenen Dezember hatte der Freistaat werktags auf nahezu allen Außenästen der S-Bahn München den durchgehenden 20-Minuten-Takt eingeführt.

„Zwischen Wolfratshausen und Höllriegelskreuth musste vormittags jedoch wegen der Nutzung der Trasse durch einen Güterzug eine Taktlücke verbleiben“, heißt es in der Pressemitteilung. Den Güterzug ziehe ab Dezember eine leistungsfähigere sowie schnellere Lokomotive, die es nun ermöglicht, den 20-Minuten-Takt zu vervollständigen. S-Bahn-Chef Heiko Büttner freut sich ebenso: „Damit sorgen wir für einen einheitlichen Takt und verbessern weiter das S-Bahn-Angebot auf der klimafreundlichen Schiene.“

Folgende Verbindungen werden laut Ministerium ab dem 10. Dezember neu angeboten: Abfahrt S7 in Wolfratshausen um 10.04 Uhr, Ankunft in Höllriegelskreuth um 10.24 Uhr und weiter Richtung München; S7 aus München, Abfahrt in Höllriegelskreuth um 10.15 Uhr, Ankunft in Wolfratshausen um 10.34 Uhr.

Von der Schließung der Taktlücke profitieren zudem die Fahrgäste der Express-Buslinien X320 (Wolfratshausen – Deisenhofen) sowie X970 (Starnberg – Wolfratshausen – Bad Tölz). Diese verkehren wie die S-Bahn montags bis freitags sowie samstags im 20-Minuten-Takt, sonntags im 60-Minuten-Takt. Deren Fahrzeiten seien auf den Fahrplan der S7 abgestimmt und sollen ein problemloses Umsteigen ermöglichen – sofern die Bahnen pünktlich verkehren.

