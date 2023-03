Alles paletti: Hier in Wolfratshausens Altstadt öffnet eine neue Eismanufaktur

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Wird aufgemöbelt: Das prominente Gebäude an der Johannisgasse 1 in Wolfratshausen, das bis Ende 2018 den Geschenkeladen „Paletti“ beherbergte. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Ein prominentes Gebäude an der Johannisgasse in Wolfratshausen wird derzeit saniert. Zeitnah soll eine Eismanufaktur im Erdgeschoss öffnen.

Wolfratshausen – Die zweite Maiwoche sollten sich Eisliebhaber rot im Kalender markieren: Dann werden die Mitarbeiter der „Paletti-Eismanufaktur“ in den Räumen, die bis Ende 2018 den Geschenkeladen „Paletti“ an der Johannisgasse 1 beherbergten, die ersten gefrorenen Köstlichkeiten über den Tresen reichen.

Im April 2019, nachdem der Geschenkeladen „Paletti“ seine Pforten für immer geschlossen hatte, pachtete der italienische Eismeister Mirko Sanego die Räume im Erdgeschoss. „Mir gefällt Wolfratshausen“, die Chance, in der Loisachstadt ein Geschäft zu öffnen, „wollte ich mir damals nicht entgehen lassen“, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung. „Die Lage ist zudem einmalig.“ Fast zeitgleich erhielt Sanego seinerzeit allerdings die Gelegenheit, ein Eiscafe in Pottenstein im Herzen der Fränkischen Schweiz aufzubauen. Auch hier sagte der 44-Jährige zu. Da Sanego nicht gleichzeitig in Wolfratshausen und im rund 250 Kilometer entfernten Pottenstein sein konnte, startete er in der Fränkischen Schweiz. Die Räume in Wolfratshausen standen derweil leer. Mittlerweile ist die Eismanufaktur in Pottenstein eröffnet. „Jetzt kann ich mich um das Projekt hier kümmern“, sagt Sanego.

Sein Angebot für die Eisliebhaber birgt unter anderem auch eigene Kreationen wie Blaubeere mit Lavendel oder Waldfrucht mit Girsch. Der 44-Jährige legt Wert auf natürliche Zutaten, Geschmacksverstärker kommen für ihn nicht in die (Eis-) Tüte. Sanego räumt ein, dass die Planung von zwei Geschäften parallel ihn „einige schlaflose Nächte gekostet“ hat. Aber: „Alles beginnt mit Leidenschaft – und die habe ich.“ Die Eistheke kommt nach seinen Worten in diesem Monat, bis dahin steht der Innenausbau auf dem Programm.

Hauseigentümer erklärt, mit welchen Arbeiten begonnen wird

Doch nicht nur im ehemaligen Laden, sondern auch an der Außenfassade wird fleißig gearbeitet, das Gerüst steht bereits. „Zuerst werden die Dachrinne und die Fassade ausgebessert“, gibt Hauseigentümer Ulrich Treitz unserer Zeitung Auskunft. Sobald es die Witterung zulässt, rücken die Maler an. Die Farbe wird gleich bleiben – ein warmer Gelbton. „Das war die Entscheidung des Denkmalschutzamts“, sagt der Eurasburger.

Und noch etwas wird bleiben: der Name Paletti. „Ich habe ihn mir damals schützen lassen“, bestätigt Treitz. Damals, das war vor mehr als 30 Jahren, als er und seine Frau gegenüber am Obermarkt 47 ein Geschäft für Modeschmuck und Accessoires eröffneten. Bevor er sein Gewerbe anmeldete, hatte er einen Namen gesucht. „Wir sind extra nach Paris gefahren, um zu sehen, was die Mädels dort tragen. Es war viel mit Pailletten und Glitzer. Das war einfach mega in.“ So kam’s zum Namen „Glitzeria-Paletti“ – wenngleich kaum Glitzerndes zum Kauf angeboten wurde – im Gegenteil: „Der erste Kunde, der den Laden 1987 betrat, verlangte etwas mit Garfield.“ Also erweiterte das Ehepaar Treitz sein Sortiment und nahm den roten Cartoon-Kater sowie Diddl-Mäuse ins Sortiment auf. 1992 erfolgte der Umzug in die Räume an der Johannisgasse.

Nun wird aus Glitzeria-Paletti die Eismanufaktur Paletti. Mirko Sanego kann den Mai kaum erwarten: „Ich freue mich auf Wolfratshausen.“ (sh)

