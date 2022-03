Altenpfleger beklagt Arbeitsbedingungen: „Moderne Sklaverei“

Von: Peter Borchers

Personal ist in der Altenpflege knapp: Gründe dafür sind schlechte Bezahlung, die zusätzlichen Belastungen aufgrund der Pandemie, aber auch geringe Wertschätzung von Politik und Vorgesetzten. © Marijan Murat/dpa

Hohe Arbeitsbelastung, schlechte Bezahlung, geringe Wertschätzung: In den Pflegeberufen laufe einiges falsch, sagt Altenpfleger Stefan Stegner.

Wolfratshausen – Gute Pflegekräfte, das weiß man spätestens seit Beginn der Pandemie, werden hierzulande heißer gehandelt als Gold. Die Nachfrage ist groß, das Angebot ist es nicht. Dienstleister greifen in ihrer Not zu ungewöhnlichen Rekrutierungsmaßnahmen: Hans Kopp, Chef der Münchner Arbeiter-Wohlfahrt (AWO), reiste im vergangenen Herbst nach Tunesien, um dort neue Pflegekräfte für seine Einrichtungen anzuwerben. 13 Kandidaten fand er, doch die deutsche Bürokratie stellte Kopp und den hoch qualifizierten und arbeitswilligen Nordafrikanern einige Hürden in den Weg.

Geht es nach Stefan Stegner, bräuchte es solche Aktionen im Ausland gar nicht. Es gebe genügend heimische Fachkräfte, man müsste sie nur fair bezahlen und vor allem respektvoller behandeln, sagt er. Der 60-Jährige – er lebt mit seiner Frau, ebenfalls Altenpflegerin, seit 1996 in Wolfratshausen – ist sich „ziemlich sicher: Wenn die Mitarbeiterführung menschlicher wäre, hätten viele Heime einige Pflegekräfte mehr.“

Stefan Stegner arbeitet seit rund 30 Jahren in der Altenpflege, und das gerne. Doch der 60-Jährige prangert die Arbeitsbedingungen und geringe Wertschätzung seines Berufsstands an. © sh

Der gebürtige Coburger brennt für seine Arbeit mit Senioren und kennt sich aus in der Branche: Nachdem er seinen Beruf als Bäcker 1990 wegen einer Mehlstauballergie hatte aufgeben müssen, ließ er sich zum Altenpfleger umschulen. Mehrfach bildete er sich weiter, passte sich „neuen Herausforderungen an“: Stegner absolvierte Lehrgänge für Geronto-Psychiatrie und außerklinische Beatmung, wurde erst Stationsleiter im AWO-Demenz-Zentrum am Wolfratshauser Paradiesweg, später Pflegedienstleiter bei Fresenius in Pullach. Während seiner Zeit im Münchner Vorort, man schrieb das Jahr 2003, führte Deutschland das DRG-System ein, ein pauschaliertes Abrechnungsverfahren, um die Finanzierung des Gesundheitswesens zu steuern. Es vergütet die laufenden Betriebskosten der Allgemeinkrankenhäuser durch Fallpauschalen. Davon profitierten die Institutionen in der Altenpflege – „aber nur kurzzeitig“, schränkt Stegner ein. „Ein, zwei Jahre hatten wir mehr Personal“, dann sei alles wieder wie gehabt gewesen: Verantwortliche wie er selbst damals „wurstelten im Dienstplan umher, damit der Dreischicht-Betrieb abgedeckt erscheint“.

Vorgesetzte haben für die Nöte ihrer Mitarbeiter selten ein offenes Ohr

Dies müsste nicht sein, glaubt der Wahl-Wolfratshauser. „Viele Kolleginnen und Kollegen würden noch in der Altenpflege arbeiten, wenn die Grundlagen in den Chefetagen stimmen würden.“ Doch er hat in den vielen Jahren „nur wenige Geschäftsführer, Heim- und Pflegedienstleiter kennengelernt“, die für die Belange und Nöte ihrer Mitarbeiter ein offenes Ohr hatten. „Meines Erachtens ist der Hebel in einer menschenwürdigeren Personalführung anzusetzen.“ Viele Führungskräfte seien Theoretiker. „Die kommen frisch von der Uni, leiten als Diplom-Pflegewirte sofort Einrichtungen und diktieren ihrem gut ausgebildeten und meist viel praxiserfahreneren Pflegepersonal nicht selten in ruppiger Art und Weise, wo es langzugehen hat.“ Dieser Führungsstil kommt dem 60-Jährigen bisweilen so vor wie „eine Art moderner Sklaverei“. Stegner kennt das aus seinen Aus- und Weiterbildungen anders: „Da wurden Dinge wie Gesprächsführung und Wertschätzung großgeschrieben.“ Dabei wäre so einfach, sagt er: „Es würde schon helfen, wenn nach unserer anstrengenden Arbeit mal ein Lob oder ein Dankeschön über die Lippen der Vorgesetzten käme. Das Personal würde sich wertgeschätzt und verstanden fühlen.“

Nicht selten aber werde stattdessen das Arbeitsschutzgesetz ausgehebelt. Er selbst hat erlebt, dass ihn sein Chef nach sieben Nachtdiensten in Folge um 11 Uhr morgens per Anruf aus dem Bett klingeln wollte und – weil nicht erfolgreich – zwei Stunden später entrüstet eine Textnachricht schrieb, warum Stegner sich nicht melde. Er brauche ihn sofort, um einen Dienst zu übernehmen. Die Folge: Am Jahresende hatte der Oberfranke „teilweise gut 100 Überstunden“ angesammelt.

Vater Staat wirft Pflegern Knüppel zwischen die Beine

Dies war einer der Gründe, weshalb Stegner sich im Jahr 2010 selbstständig machte und zehn Jahre lang als freiberufliche Pflegekraft arbeitete – „mit die schönste Zeit in meinem Berufsleben“. Allerdings stand er, das war die andere, die hässliche Seite, dabei „immer im Fokus der Finanzbehörden“. Der Grund: Freiberufliche Alten- oder Krankenpfleger dürfen nicht selbstständig handeln. Sobald sie einen Auftrag annehmen, „unterwerfen sie sich dem Konzept der jeweiligen Einrichtung“ – und geraten so trotz penibelster Buchführung in den Ruch der Scheinselbstständigkeit. Auf die Dauer zermürbte „das ständige Antanzen beim Zoll“ den 60-Jährigen. Obendrein werden ihm diese zehn Jahre als Freiberufler nicht für seine Rente angerechnet. Er habe ja in die Rentenkasse einzahlen wollen, „aber es hieß, das gehe nicht“, sagt Stegner und schüttelt verständnislos den Kopf: „Mensch, wir haben doch einen Pflegenotstand. Aber auch Vater Staat wirft uns Pflegern Knüppel zwischen die Beine. “ Für ihn blieb folglich nur die Alternative: Rückkehr ins Angestelltenverhältnis.

22 Monate arbeitete Stegner erneut im AWO-Demenz-Zentrum, erlebte in dieser Zeit drei Heimleiter. Dann kündigte er – wie seit Dezember übrigens weitere 14 Kollegen. Mitte März wechselt der 60-Jährige zu Compassio, einem privaten Unternehmen, das in Geretsried das Haus Elisabeth betreibt. Dort wird er „ein paar Euro weniger verdienen“, glaubt sich und seine Arbeit aber mehr wertgeschätzt. Das hätten ihm zwei ehemalige Kollegen versichert, die dort inzwischen arbeiten. Wenn er, der üblicherweise nur nachts arbeitet, zusätzlich am Tag für jemanden einspringt, wird er ab und zu mal mit Blumen, einer Pizza oder einem Tankgutschein rechnen dürfen – „als ein Zeichen der Anerkennung“.

peb

