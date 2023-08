Das Ende rückt näher: Am Wochenende Abschlussfestival in Wolfratshauser Musikbar

Von: Carl-Christian Eick

Mischte in den vergangenen zehn Jahren häufig die Musikbar D’Amato an der Geltinger Straße in Wolfratshausen auf: Die vierköpfige Band Route 66 ist auch beim Abschlussfestival am kommenden Wochenende mit von der Partie. © Veranstalter

Die Tage der Musikbar D‘Amato in Wolfratshausen sind gezählt. Das Team um Michel Amato verabschiedet sich mit einem dreitägigen Abschlussfestival von den Gästen und Künstlern.

Wolfratshausen – Die Uhr tickt, nach zehn Jahren verabschiedet sich das Team um Michel Amato am kommenden Wochenende von den Gästen und Künstlern – die Musikbar D’Amato im Schützenhaus an der Geltinger Straße schließt (wir berichteten). Mit einem dreitägigen Abschlussfestival „endet eine tolle Zeit“, sagt der 54-jährige Amato rückblickend.

Die Liste der Bands und Einzelinterpreten, die von Freitag, 11. August, bis einschließlich Sonntag, 13. August, live und in Farbe im D’Amato zu erleben sind, ist lang. Die Abschlussparty einläuten werden am Freitag um 17 Uhr die Sängerin Claudia Sommer und Pianist Klaus Reichardt. Das Duo, das bereits 2010 in Amatos Bar in der Loisachpassage in der Innenstadt auftrat, möchte Danke sagen: „Danke für diese wundervolle Bühne, auf der wir gespielt haben, Danke an Michel und sein Team, die immer offen waren für neue musikalische Aktivitäten.“

Am Freitag Programm von 17 Uhr bis zum Sendeschluss

Nach dem Duo Sommer/Reichardt übernimmt Gaudibox – die Formation um den Wolfratshauser Andi Halamek-Weinert und seinen Kompagnon aus Penzberg, Mig Onnis. Die immer gut gelaunte Livemusic-Partyband spielt kunterbunt gemischte Rock- und Popcover aus den vergangenen sieben Jahrzenten und macht auch vor aktuellen Hits keinen Halt. Es folgen Thomas Düll (Bossanova), IRXN (Bavarian Folk Rock), Willi Sommerwerk (Austropop) und ab 22 Uhr Route 66. „Die Band wird ihrem Namen gerecht, indem sie das Publikum auf eine Reise durch die 1950er-, 1960er- und 1970er-Jahre mitnimmt“, verspricht Amato.

Alle Infos zum Programm und Ticketverkauf in Internet

Am Samstag, 12. August, stehen von 17 Uhr bis zum Sendeschluss unter anderem Tibetréa (Fantasy Folk), Munich East (Finest Rock Music), OM (bayerische Weltmusik), Wayna Picchu (Peruvian Crossover), The Weight (Rock/ Pop) und Painted Desert (Classic Rock) auf der Bühne. Sonntag heißt’s dann endgültig Abschied nehmen von der Musikbar D’Amato – auf Wiedersehen sagen ab 10 Uhr zum Beispiel das Williams Wetsox Duo (Blues) und die Isar River String Band (Folk, Bluegrass, Old-Time). Ab 14 Uhr bis zu dem Moment, in dem Amato die Musikbar absperrt, lässt es Merged (Rock/Pop) krachen. (cce)

Infos im Internet: Alle Details zum Programm und zum Ticketverkauf finden sich im Internet unter www.bar-damato.de

