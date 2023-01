Künstlerin schmückt Amtsgericht mit Farben, die gute Laune machen

Von: Andrea Weber

Teilen

Wie ein Code aus Punkten, Linien und Kringel wirkt der Duktus von Heike Eiber. Sie stellt ihre Bilder derzeit im Wolfratshauser Amtsgericht an der Bahnhofstraße aus. © Andrea Weber

Die Künstlerin Heike Eiber aus München stellt im Wolfratshauser Amtsgericht ihre Bilder aus. Ihr „Farbreich“ ist im Obergeschoss der Behörde zu sehen.

Wolfratshausen – Es hat sich inzwischen herumgesprochen, dass im Wolfratshauser Amtsgericht regelmäßig Kunstausstellungen stattfinden. Zu verdanken ist das Dietmar Galuschka. Der ehemalige Geschäftsführer sorgt seit seinem Renteneintritt vor rund zehn Jahren dafür, dass Künstler einen öffentlichen Ort haben, um sich zu präsentieren. Nun präsentiert die Künstlerin Heike Eiber ihr „Farbreich“ im Obergeschoss der Behörde.

Amtsgericht Wolfratshausen: Künstlerin Heike Eiber stellt ihr „Farbreich“ aus

In den Bildern der 62-Jährigen zeigt sich, dass Abstraktion nicht gleich Abstraktion ist. Die Autodidaktin hat einen ganz eigenen Duktus entwickelt, der wie ein künstlerischer Code aus Punkten, Linien und Kringeln wirkt. Es sind Farbkompositionen mit höchster Dynamik und Kontrasten. Zum Beispiel sind zwei große Leinwandbilder aus Acryl aus unzähligen, kleinteiligen Elementen zu sehen. Die beiden Bilder sind im Schwerpunkt in Blau und Rot gehalten, entfalten in ihrer Gesamtheit jedoch unzählige Farbnuancen. Es sind Farben, die sich mögen, die gute Laune machen. „Nicht mehr – nicht weniger“, so der passende Titel. Eine Trilogie in Blau fällt ins Auge. Weiße Kringel tanzen augenscheinlich ungeordnet auf der ganzen Fläche. „Bitte schauen Sie genau hin, dann sehen Sie, dass sich die Motive ergänzen“, erklärt die Künstlerin. Vielleicht ist auch das ein Code, der ins Unterbewusste führt.

Eiber stammt aus Düsseldorf, seit 1994 lebt sie in München. Zu malen begann sie vor rund zehn Jahren. „Es war eine Zeit hoher beruflicher Belastung“, erinnert sich die gelernte Juristin. Zu besagter Zeit arbeitete sie als Kongressmanagerin. 2017 zog sie einen Schlussstrich unter ihrem stressigen Berufsalltag.

Alle Nachrichten aus Wolfratshausen lesen Sie hier.

Künstlerin Heike Eiber experimentiert mit Farbschichten: Bilder im Wolfratshauser Amtsgericht

Bisher befand sich ihr Atelier in einer Garage. Kürzlich hat die Künstlerin eines im Neu-Perlacher „Shaere“ bezogen. „Farbreich“ nennt sie ihre Wirkungsstätte. Und farbenreich sind ihre Bilder. Sie experimentiert mit Farbschichten, lässt aber auch durch abstrakte Farbkleckse eine angedeutete Form entstehen. „Ich schließe die Ateliertüre und bin mit mir allein“, sagt sie. Eiber ist zudem Leiterin der Künstlergilde Berg am Laim in München. Außerdem organisiert sie Gemeinschaftsausstellungen und managt die kleine Galerie „lesARTs“ in Deisenhofen.

„Ich finde es fantastisch, dass im öffentlichen Raum, wie hier in einem Gericht, die Möglichkeit besteht, Kunst zu zeigen und sie damit auch Menschen zugänglich zu machen, die nicht ins Museum gehen“, dankt sie Dietmar Galuschka für sein Engagement. „Für uns Künstlerinnen und Künstler ist das ein großes Geschenk.“

web

Info

Die Ausstellung von Heike Eiber im Amtsgericht läuft noch bis Ende März. Zu sehen ist sie Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr (nach 12 Uhr bitte klingeln) sowie Freitag 8 bis 12 Uhr.

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.