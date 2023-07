Anfahrt, Parken, Abendkasse: Die letzten Fragen zum Flussfestival in Wolfratshausen

Von: Dominik Stallein

Fast alles ist bereit für das Flussfestival an der alten Floßlände. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Freitagabend geht‘s los: Die Veranstaltungsreihe auf der schwimmenden Bühne in der Loisach startet. Mit dabei sind Größen wie Dreiviertelblut und Martin Frank.

Wolfratshausen – Von Freitag an verwandelt sich die alte Floßlände zum Festivalgelände: Zwei Wochen lang sorgen Kultur, Musik und Kabarett für einen abwechslungsreichen Veranstaltungsreigen auf der schwimmenden Bühne in der Loisach. Vor dem Start des Flussfestivals beantwortet Kulturmanager und Festivalleiter Andreas Kutter die letzten wichtigen Fragen.

Andreas Kutter ist Kulturmanager und Flussfestivalleiter © Sabine Hermsdorf-Hiss

Anfahrt und Parken beim Flussfestival

Für das Flussfestival werden keine eigenen Parkplätze reserviert. Die öffentlichen Stellflächen in Altstadtnähe stehen aber zur Verfügung. Besucher, die mit dem Auto anreisen, können ihre Wagen am Hatzplatz, vor der Loisachhalle, am Loisachufer vor dem Rathaus oder hinter der Sparkasse abstellen. „Es gibt genug Möglichkeiten“, sagt Kutter. Vor allem, weil viele „Locals“ – also Wolfratshauser – die Konzerte besuchen würden. „Davon kommen viele mit dem Fahrrad oder zu Fuß.“ Für Ersteres gibt es Abstellplätze am Jugendhaus La Vida, direkt neben dem Festivaleingang sowie an der Stadtbücherei.

Wer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreist, kann in wenigen Minuten vom S-Bahnhof zum Gelände spazieren. Außerdem halten Linienbusse an der Haltestelle Am Wasen.

Rikschafahrt durch Wolfratshausen: Beim Flussfestival gibt‘s stimmungsvollen Shuttleservice

Anfahrt und Erlebnis verknüpfen Besucher, die sich mit der Rikscha direkt zum Konzert kutschieren lassen. Den Service bieten die Wolfratshauser Zwillinge Leonie und Sarah Brand an. Zu den Frühschoppen mit der Stadtkapelle beziehungsweise mit der Musikschule wird es dieses Angebot für Senioren vermutlich sogar kostenlos geben. Wer von der „SpatzenRikscha“ abgeholt werden möchte, reserviert sein Radltaxi entweder unter der Telefonnummer 01 76/97 71 07 66 oder schreibt eine E-Mail an info@spatzenrikscha.de.

Flussfestival startet am Freitag: So sieht das Catering aus

Zwei Caterer versorgen die Besucher. Getränke verkauft der Wirt des D’Amato im Schützenhaus, Michel Amato. Essen bietet auf dem Festival erstmals Nikita Meise mit ihrem Foodtruck an. Laut Kutter werden Grillgerichte offeriert – für Vegetarier gibt es leckere Maiskolben. Außerdem habe die Gastronomin einige Süßspeisen im Angebot.

Witterung: Bei Regen finden die Konzerte statt

„Wenn es schräg regnet, hilft an manchen Stellen auch das Zelt nichts“, weiß Kulturmanager Kutter. Das sogenannte Opera-Tent – benannt nach dem berühmten Opernhaus in Sydney – bietet dennoch in der Regel Schutz vor Niederschlag. „Trotzdem würde ich empfehlen, auf den Wetterbericht zu schauen und sich passende Kleidung mitzunehmen“, sagt Kutter. Insbesondere gilt das für Besitzer von Stehplatztickets. „Wir können zwar Regenschirme auf dem Gelände aufstellen, aber der Stehplatzbereich ist nicht überdacht“, erklärt der Festivalleiter. Das sei aber auch den Kartenkäufern klar gewesen.

Hochwasser in Wolfratshausen? Ausweich-Bühne in der Loisachhalle

Es gibt ein Wort, dessen Nennung in Kutters Gegenwart streng verboten ist: Hochwasser. Sollte es – auch wenn es danach aktuell wirklich nicht aussieht – passieren, dass die Loisach so viel Wasser führt, dass ein Auftritt auf der schwimmenden Bühne unmöglich ist, gibt es in den meisten Fällen einen Plan B. „Wir können, sofern sie nicht schon belegt ist, in die Loisachhalle ausweichen“, sagt Kutter. Bei der jüngsten Festivalauflage war das zum Beispiel beim Gastspiel von Laith al-Deen nötig. Die Musicalshow von Dominik Halamek wurde auf den Pausenhof der Grund- und Mittelschule verlegt. „Das ist heuer nicht mehr möglich, da ist Baustelle“, so Kutter.

Wo gibt‘s noch Karten fürs Flussfestival

Für nahezu alle Veranstaltungen gibt es noch übrige Tickets. Bei den meisten sogar noch Sitzplätze unter dem Zeltdach. „Wenn die ausverkauft sind, haben wir auch noch Stehplätze“, sagt Kutter. Lediglich beim Konzert von Dreiviertelblut sind auch diese restlos vergriffen. Eintrittskarten für sämtliche anderen Auftritte gibt es im Internet unter www.muenchenticket.de beziehungsweise in der Tourist-Info am Untermarkt 10.

Selbst wenn im Vorverkauf alle Karten vergriffen sind, könnte sich ein Besuch an der Abendkasse lohnen. „Wir haben bei allen Konzerten ein vergebenes Kontingent – zum Beispiel für Sponsoren“, erklärt Kutter. Werden die Tickets nicht abgeholt, können sie vor Ort gekauft werden.

Karten zurückgeben - ist das möglich?

Bereits verkaufte Tickets nimmt die Stadt nicht zurück. „Man kann allerdings nachfragen, ob es bei uns Interessenten für die Karten geben würde.“ Eine Garantie möchte Kutter jedoch nicht ausstellen. Es sei aber nicht verboten, seine Konzerttickets etwa auf Social Media oder vor dem Einlass an andere Besucher abzugeben.

Garderobe am Flussfestival

Eine Garderobe steht an der alten Floßlände genauso wenig bereit wie eine Gepäckablage. „Es empfiehlt sich, nicht allzu viel mitzunehmen“, rät der Kulturmanager. „Handtaschen und Rucksäcke müssen die Besucher auf ihren Schoß legen.“ Taschen werden am Eingang wahrscheinlich kontrolliert.

Wie läuft der Aufbau?

Im Großen und Ganzen sollte an diesem Mittwoch alles fertig sein. Lediglich Feinarbeiten werden noch am Donnerstag vorgenommen. Am Aufbau sind nicht nur Firmen beteiligt: „Wir haben sehr viele Helfer, die ehrenamtlich mitmachen.“ Sie stammen aus Vereinen, aus Rettungsorganisationen und anderen Initiativen. Auch während des Konzertbetriebs sind jeden Tag etwa acht Ehrenamtliche eingespannt. „Manche davon helfen schon seit dem ersten Flussfestival jedes Mal mit“, sagt Kutter. Die Freiwilligen seien unverzichtbarer Bestandteil einer jeden Festivalsaison. „Wer Lust hat mitzuhelfen, kann sich jederzeit melden: Wir freuen uns über jede helfende Hand.“

Tipps des Festivalleiters

Eigentlich hat Kulturmanager Kutter keine Tipps, außer Karten zu kaufen und die Auftritte zu genießen. Aber: „Ich bringe mich mit dem neuen Flussfestival-Jingle in Stimmung“, sagt er. Wie berichtet hatte die Stadt über einen öffentlichen Aufruf um Einsendungen gebeten. Rund ein Dutzend habe das Kulturamt erreicht. „Es war total bunt“, sagt Kutter. Ein 13-Jähriger habe genauso einen Einspieler eingereicht wie ein Musiker jenseits der 70. „Manche haben Notenblätter geschickt, andere richtig aufwendige Aufnahmen.“ Der Jingle wird vor jedem Auftritt an der alten Floßlände gespielt.

