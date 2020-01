Angeblich 40.000 Euro gewonnen: Doch Wolfratshauser (80) geht leer aus

Die Freude währte nur kurz: Ein Wolfratshauser (80) hatte angeblich 40.000 Euro gewonnen - doch das Ganze entpuppte sich als Betrugsversuch.

Wolfratshausen - Mit einem angeblichen Geldgewinn haben bislang unbekannte Ganoven versucht, einen Wolfratshauser hinters Licht zu führen. Laut Polizei erhielt der 80-Jährige am Freitag per Telefon die vermeintlich freudige Nachricht, dass er knapp 40 000 Euro gewonnen habe. „Der Gewinn werde ihm bald in einem Koffer präsentiert, und auch ein Zahlen-Code zur Öffnung des Koffers wurde dem Wolfratshauser bereits vorab übermittelt“, berichtet Hauptkommissar Steffen Frühauf.

Supermarkt-Mitarbeiter riecht den Braten

Am Montag nahm die angebliche Glücksgöttin erneut telefonisch Kontakt mit dem Senior auf und teilte mit, dass ihm der Gewinn immer noch sicher sei – allerdings müsse er Transportkosten in Höhe von 500 Euro vorstrecken. Dazu solle er sich eine sogenannte Pay-Safe-Karte besorgen. In Aussicht auf den stattlichen Gewinn ging der 80-jährige zu einem Supermarkt in Wolfratshausen und erkundigte sich beim dortigen Personal nach den Pay-Pay-Safe-Karten. Ein Supermarkt-Angestellter roch den Braten sofort und erklärte dem 80-Jährigen, dass er im Begriff sei, Betrügern aufzusitzen. Daraufhin schaltete der Wolfratshauser sofort die Polizei ein. cce