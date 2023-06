Angeln für Jugendliche mit Behinderung

Warten, bis etwas anbeißt: Gemeinsam mit dem Fischereiverein gingen Jugendliche am Badweiher angeln. © Fischerverein

Schöne Aktion am Badweiher in Wolfratshausen: Menschen mit und ohne Behinderung angelten Seite an Seite.

Wolfratshausen – Eine Angelaktion der besonderen Art veranstaltete kürzlich der Bezirksfischereiverein Wolfratshausen: Mitglieder trafen sich mit Jugendlichen mit Behinderung von der Lebenshilfe Starnberg, um gemeinsam zu fischen. Darüber berichtet der Verein in einer Pressemitteilung.

Jeder darf zwei Fische fangen

Wie jedes Jahr fand die Veranstaltung am Badweiher in der Loisachstadt statt. Dort empfing Clubchef Helmuth Holzheu – gemeinsam mit einem Team aus erfahrenen Anglern – die 17 Jugendlichen und deren Eltern. Mit Unterstützung der 14 Experten durfte jeder der jungen Teilnehmer im Anschluss zwei Fische fangen. Danach wurden die Tiere von den Vereinsanglern waidgerecht ausgenommen und den Jugendlichen zum Verzehr mit nach Hause gegeben. Alles in allem war die Begeisterung für die Veranstaltung „sehr groß und ein voller Erfolg“, heißt es in dem Schreiben.

Veranstaltung soll wiederholt werden

Die Aktion besonders macht die Möglichkeit einer inklusiven Umgebung, in der Menschen mit und ohne Behinderung Seite an Seite angeln, berichtet der Verein. Gleichzeitig schaffe das gemeinsame Interesse am Angeln eine Brücke, „die Barrieren überwindet und eine wertvolle Gelegenheit für gegenseitiges Verständnis und Zusammenarbeit bietet“.

Bereits jetzt kündigt der Bezirksfischereiverein Wolfratshausen an, wegen des großen Interesses und der regen Teilnahme die Veranstaltung im kommenden Jahr zu wiederholen.

red

