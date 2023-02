Antrag der Grünen findet keine Mehrheit

Die Grünen-Fraktion hatte beantragt, dass Wolfratshausen sich am Klimaschutzprojekt „Wattbewerb“ beteiligt. Doch der zuständige Fachausschuss lehnte das Anliegen ab.

Wolfratshausen – Für Dritte Bürgermeisterin Annette Heinloth (Grüne) wäre es nur „ein Anreiz mit spielerischem Charakter“ gewesen, Rathauschef Klaus Heilinglechner (BVW) jedoch fürchtete, dass es „ein Spiel ohne Grenzen“ wird. Mit großer Mehrheit hat der Bauausschuss des Stadtrats die Teilnahme der Kommune am Klimaschutzprojekt „Wattbewerb“ abgelehnt. Beantragt hatte die Teilnahme die Fraktion der Grünen. Der Entscheidung voraus ging eine sehr kontroverse und emotional geführte Diskussion.

„Spiel ohne Grenzen“: Deswegen lehnt Wolfratshausen Teilnahme an Klimaschutzprojekt ab

Der „Wattbewerb“ ist ein Wettbewerb für Städte und Gemeinden, der den Ausbau von Photovoltaik (PV) beflügeln soll. Getragen wird er von „Fossil Free Karlsruhe“, „Parents for Future Germany“, „Fridays for Future Deutschland“ und „Scientists for Future Deutschland“. Laut dem Veranstalter, der Verein Wattbewerb, sind die Kommunen aufgefordert, durch „eine Kooperation zwischen Verwaltung und Zivilgesellschaft“ eine Strategie zu entwickeln, „wie die Dachbesitzer in der Stadt überzeugt werden können, ihre Dächer mit PV-Anlagen auszustatten“. Im Mittelpunkt steht die Nennleistung installierter PV-Anlagen. Wie steht Wolfratshausen im Vergleich mit den anderen teilnehmenden Städten da? Diese Frage soll durch den Wettbewerb beantwortet werden.

Bürgermeister: Zusammenarbeit mit Umweltreferent Schmidt nicht „entlastend“

„Da steckt nach meinem Verständnis keine Arbeit für die Verwaltung drin“, betonte der Umweltreferent des Stadtrats, Dr. Hans Schmidt (Grüne), auf Nachfrage von Bürgermeister Heilinglechner. Um auf Nummer sicher zu gehen, bot Schmidt an, sich persönlich um den „Wattbewerb“ zu kümmern. „Ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn Sie sich in die Verwaltungsarbeit einschalten“, meinte BVW-Fraktionschef Josef Praller. Er bezweifle, dass die Zusammenarbeit „reibungsarm“ verlaufe. Denn dass die Verwaltung aufgrund der Teilnahme an dem Wettbewerb entgegen Schmidts Beteuerungen mit zusätzlicher Arbeit belastet wird, steht für den Rathauschef fest. Das habe er während der mittlerweile neunjährigen Zusammenarbeit mit Umweltreferent Schmidt gelernt. Die habe sich bislang nicht als „entlastend“ für die Verwaltung dargestellt. Ganz im Gegenteil.

Wolfratshausens Vize-Bürgermeister Eibl stößt ins selbe Horn

Vize-Bürgermeister Günther Eibl (CSU) stieß ins selbe Horn. „Zusätzliche Arbeitszeit für die Verwaltung“ dürfe mit Blick auf das Spiel nicht anfallen, erklärte Eibl kategorisch. Zumal Heilinglechner die Fragen in den Raum stellte: „Was mache ich mit den Daten? Was bringt’s mir? Wird’s ein Dach mehr?“, wenn Wolfratshausen ganz vorne, im Mittelfeld oder als Schlusslicht im Ranking auftaucht. „Mir fehlt da völlig das Verständnis.“ Es sei bekannt, dass private Bauherrn nicht gezwungen werden könnten, auf ihrem Dach eine PV-Anlage zu installieren – in Wolfratshausen gibt es keine Solarpflicht. Statt an dem „Wattbewerb“ teilzunehmen („ich sehe keinen Mehrwert“), „wäre es besser, aktiv auf die Hausbesitzer zuzugehen“, so der Bürgermeister an die Adresse der Antragsteller. Damit er in Sachen PV-Anlagen nicht missverstanden werde, ergänzte er mit Blick auf seinen Bauernhof im Wolfratshauser Stadtteil Weidach: „Sie kennen meine Dächer, ich muss mich da nicht verstecken.“

Die Mehrheit des Ausschusses konnte der Rathauschef auf seine Seite ziehen, als er Punkt acht der Spielregeln zitierte: „Die Verwaltungen der teilnehmenden Kommunen verpflichten sich, einen fairen Verlauf des Wettbewerbs zu ermöglichen und für bestmögliche Transparenz und Qualität bezüglich der gemeldeten Daten zu sorgen.“ Dazu gehöre beispielsweise, „fehlerhafte Daten im Marktstammdatenregister“ zu korrigieren. Das heißt für Heilinglechner: Mehrarbeit für die Verwaltung.

Gegen die Stimmen von Schmidt und Heinloth lehnte das Fachgremium die Beteiligung der Loisachstadt an dem Klimaschutzprojekt ab. (cce)

