Edmund Stoiber kriegt Post von Klimaschützern: „Auf ihrem Dach steht noch keine PV-Anlage“

Von: Dominik Stallein

Edmund Stoiber und seine Frau Karin: Der ehemalige Ministerpräsident hat einen Brief der Initiative „WOR for Future“ bekommen. © imago stock&people

Überraschender Brief für Ex-Ministerpräsident Edmund Stoiber (CSU): Die Future-Bewegung fordert den Wolfratshauser zum Bau einer Solaranlage auf.

Wolfratshausen – Leere Dächer – egal, welcher Farbe – sind ein rotes Tuch für die Klimaaktivisten: Das Wolfratshauser Bündnis „WOR for Future“ (WOR4F) fordert wie berichtet einen massiven Ausbau der Solarenergie in der Stadt. Gelingen soll das vor allem durch deutlich mehr Photovoltaik (PV)-Anlagen auf den Dächern – sowohl von städtischen Liegenschaften als auch von Privathäusern. Eines davon nehmen die Klimaschützer nun besonders in den Fokus.

Edmund Stoiber kriegt Post von Klimaschützern: „Noch keine PV-Anlage auf Ihrem Dach“

In einem offenen Brief hat sich WOR4F an Wolfratshausens Ehrenbürger Dr. Edmund Stoiber gewandt. „Sie haben unseren Freistaat lange Zeit als Ministerpräsident geprägt und beobachten das Weltgeschehen nun im laufenden 21. Jahrhundert von Ihrem Heimatort aus“, heißt es in dem Schreiben. Die Klimaaktivisten sind der Meinung, dass Stoiber „als weithin respektierter Ehrenbürger unserer Stadt“ eine Vorbildfunktion in Sachen Klimaschutz einnehmen sollte.

Future-Aktivisten schreiben CSU-Größe: „Auf ihrem Dach steht noch keine Photoltaikanlage“

„Uns ist aufgefallen, dass auf Ihrem Haus in Wolfratshausen noch keine Photovoltaikanlage steht“, schreibt das Bündnis. Laut dem Solarkataster der Stadt, das die Machbarkeit von PV-Anlagen in der Kommune aufzeigt, seien „die Bedingungen bei Ihnen dafür hervorragend“. Der Ministerpräsident a. D. könne „eine schöne Rendite machen“, würde er sein Eigenheim umrüsten. Wie groß diese ausfallen könnte, hat das Bündnis dem Ehrenbürger gleich mit ausgerechnet.

Putin und Ukraine-Krieg ein Grund für den Brief an Stoiber: „fatale Abhängigkeit“

„Uns würde es sehr freuen, wenn Sie als Vorbild für viele ganz persönlich die Energiewende in Ihrer Heimatstadt unterstützen“, schreibt WOR4F. Stoiber könne „ein Zeichen setzen, das Wirkung entfaltet“. Nach Meinung der Initiative wäre das dringend vonnöten. Die Loisachstadt belegt im Landkreis-Vergleich den letzten Platz beim Anteil erneuerbarer Energien. Laut Klimabündnis liegt die Quote bei nur 15 Prozent. Wie WOR4F betont, ist dies nicht nur in Anbetracht des Klimawandels ein Problem, auch der Krieg in der Ukraine sei ein Grund, um umzurüsten. Bayerns Versorgung ist abhängig von Gas aus Russland.

Ex-Ministerpräsident soll als Vorbild dienen „auch für die Zukunft Ihrer Enkel“

„Inzwischen ist es weitgehend Konsens, dass diese fatale Abhängigkeit gelöst und erneuerbare Energien auch in Bayern ausgebaut werden müssen“, schreiben die Klimaschützer. Sie hoffen, dass der ehemalige Ministerpräsident (neben der persönlichen Umrüstung) ihr Ansinnen mit einer „öffentlichen Stellungnahme zur Bekämpfung des Klimawandels in Bayern und zur Bedeutung, die den Kommunen dabei zukommt“ unterstützt. „Ob als Freiheitsenergien oder für den Klimaschutz: beides ist wichtig auch für die Zukunft Ihrer Enkel.“