Anschluss an S7 in Wolfratshausen: Sicherung statt Garantie

Von: Susanne Weiß

Von der S-Bahn in den Bus: Theoretisch ist das möglich, praktisch wirbelt jede Verspätung den Fahrplan durcheinander. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Ein Antrag der Kreis-Grünen zur S7 soll Abhilfe für Pendler schaffen. Eine Anschlussgarantie ist allerdings nicht möglich. Nun wird eine Alternative geprüft.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Ob die S7 pünktlich am Wolfratshauser Bahnhof ankommt, darauf hat der Landkreis keinen Einfluss. Die Grünen wollten aber erreichen, dass der Landkreis zumindest sein Möglichstes versucht, um Pendlern das Leben zu erleichtern. Deswegen beantragten sie eine „Anschlussgarantie“. Darüber diskutierte jüngst der Kreis-Infrastrukturausschuss. Das Gremium einigte sich am Ende darauf, prüfen zu lassen, wie lange die einzelnen Busse bei einer optionalen Verspätung der S-Bahn maximal am Bahnhof in Wolfratshausen warten können.

„Die S7 ist störanfällig“, argumentierte Jakob Koch (Grüne). Die Anschlussbusse würden laut Fahrplan jeweils vier bis neun Minuten nach der Ankunft des Zuges abfahren. „Wenn ich die S-Bahn nutze, und sie hat sieben Minuten Verspätung, steht der Bus mit etwas Glück noch da“, schilderte der Beuerberger das Problem. Die Konsequenz sei, dass man aus den Umlandgemeinden sicherheitshalber mit dem Auto zum Wolfratshauser Bahnhof fahre, damit man abends auch wieder nach Hause komme. Für die Verkehrswende müsse es aber möglich sein, mit öffentlichen Verkehrsmitteln von Tür zu Tür zu kommen.

„Anschlussgarantie grundsätzlich heute leider noch nicht möglich“

Matthias Schmid, ÖPNV-Experte am Landratsamt, teilte in der Sitzung allerdings mit: „Grundsätzlich ist es heute leider noch nicht möglich, eine Anschlussgarantie abzugeben.“ Schmid sagte, er habe sich im Vorfeld mit MVV-Fachpersonal unterhalten, das ihn darauf hingewiesen habe, dass die technischen Voraussetzungen, sprich zuverlässige Echtzeitdaten für die Busfahrer, noch nicht vorhanden seien. Im Oberhachinger Gemeindeteil Furth (Landkreis München) laufe aber ein entsprechendes Pilotprojekt.

„Natürlich wäre es am besten, wenn es in einer App angezeigt werden würde“, räumte Koch daraufhin ein. Es wäre aber ein „sanftes Signal“ und eine „einfache Lösung“, wenn man ermitteln würde, welcher Bus wie lange auf die S-Bahn warten könne. Franz Schöttl (CSU) kam das „wenig professionell“ vor. „Vielleicht sollten wir auf das Ergebnis des Pilotprojekts warten“, sagte er. Lydia Hofherr (CSU) meinte, die Busse könnten auch allgemein später am Bahnhof ankommen. „Sie müssen ja nicht schon dastehen, wenn die S-Bahn einfährt.“ L

Maximale Wartezeit einzelner Busse soll geprüft werden

Michael Häsch (CSU) hatte seine Probleme mit dem Begriff Anschlussgarantie. „Das bedeutet für mich einen gesetzlichen Anspruch“, so Häsch. Christine Mair (Grüne) schlug deswegen vor, von einer „Anschlusssicherung“ zu sprechen. Allgemein hätte sie gedacht, „dass wir schon viel weiter sind mit der Fahrplanauskunft“. Formal zog die Grünen-Fraktion ihren Antrag zurück und der Ausschuss beschloss einstimmig die Prüfung der maximalen Wartezeiten der einzelnen Busse. Das Ergebnis des Pilotprojekts soll vorgetragen werden, wenn es vorliegt.

sw

