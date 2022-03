Ansturm auf Kinderbetreuung in Wolfratshausen: Teils über 90 Prozent der Kinder angemeldet

Von: Peter Herrmann

Teilen

In Wolfratshausen gibt es immer mehr Anmeldungen für Kinderbetreuungs-Einrichtungen © Christin Klose/dpa-tmn

Der Bedarf steigt: Die Kinderbetreuung in Wolfratshausen verzeichnet mehr Anmeldungen. Der Betreiber ist aber zuversichtlich, dass alle einen Platz finden.

Wolfratshausen – Über die hohe Nachfrage nach Plätzen in der Mittagsbetreuung und im Kinderhort berichtete Fritz Meixner kürzlich im Jugendausschuss des Stadtrats. Der Geschäftsführer des Kinder- und Jugendfördervereins (KJFV) gab sich jedoch zuversichtlich, dass der Bedarf gedeckt werden kann.

Kinderbetreuung in Wolfratshausen: Immer mehr Anmeldungen

Am Jahresanfang fand die Einschreibung für Mittagsbetreuung und Kinderhort in Wolfratshausen statt. Zeitgleich startete der KJFV als Träger eine Abfrage bei Kindern, die bereits die verschiedenen Einrichtungen besuchen. Demnach wird im kommenden Schuljahr mit 520 Schülerinnen in den Wolfratshauser Bildungs- und Betreuungseinrichtungen gerechnet – das sind 83 mehr als 2021/22.

„Die Zahlen besitzen zum jetzigen Zeitpunkt natürlich noch eine gewisse Unschärfe, da die Schuleinschreibung noch stattfindet und sich erst dann herausstellen wird, wie viele Kinder in diesem Jahr zurückgestellt beziehungsweise tatsächlich eingeschult werden“, erklärte Meixner. Dennoch ergebe sich daraus vor allem in der Mittagsbetreuung in Waldram sowie im Integrativen Kinderhort in Wolfratshausen mit der Außengruppe im Jugendhaus La Vida „zwangsläufig ein höherer Betreuungsbedarf“.

Ansturm auf Betreuungsplätze: Über 90 Prozent der Erstklässler in Waldram benötigen Platz

An der Hammerschmied- und an der Weidacher Grundschule nehmen 82,6 Prozent der jeweiligen neuen ersten Jahrgangsstufe ein Betreuungsangebot im Anschluss an die Schule wahr. In Waldram werden es im kommenden Schuljahr sogar 93 Prozent sein.

„Dass wir so hohe Quoten erreichen, hätten wir vor einigen Jahren noch nicht erwartet“, stellte Dr. Ulrike Krischke (Bürgervereinigung) fest. Renate Tilke (CSU) gab zu bedenken, dass die Zahlen aufgrund ukrainischer Flüchtlingsfamilien noch weiter ansteigen könnten. Auf Nachfrage von Helmut Forster (Liste Wor) räumte Meixner ein, dass keine Betreuungseinrichtung derzeit kostendeckend arbeiten kann und das Personal des derzeit 108 Mitarbeiter zählenden KJFV dementsprechend stark eingebunden ist.

Der von Dritter Bürgermeisterin Annette Heinloth (Grüne) geleitete Ausschuss beauftragte den KJFV daraufhin einstimmig, in enger Kooperation mit Schulleitern und Stadt Lösungsansätze zu erarbeiten.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)