Teufelchen: Wolke sieben ist schon besetzt

Klaus Wagner hat mit Hilfe unserer Zeitung einen Suchaufruf gestartet, um das unbekannte Teufelchen, das ihm am Rosenmontagsball den Kopf verdreht hat, zu finden. Jetzt hat es sich gemeldet.

Wolfratshausen – Mit dem Teufelchen, das er auf dem Rosenmontagsball der Kolpingfamilie kennengelernt hat, kann sich Klaus Wagner keine rosarote Zukunft ausmalen. Auf den Suchaufruf unserer Zeitung hat sich am Dienstagabend die Freundin gemeldet, mit der die gesuchte Frau zum Feiern in der Loisachhalle war. Per Facebook schreibt sie: „Leider muss meine Freundin ihn von der Wolke sieben wieder runter holen, da sie verheiratet ist.“ Trotzdem lasse die Frau dem Sicherheitsbeauftragten „herzliche Grüße“ ausrichten, „da er ein ganz Netter war“. Wagner nimmt den Korb gelassen entgegen: „Ich dachte mir schon fast, dass so ein süßes Teufelchen nicht mehr alleine auf der Welt ist.“ Unterkriegen lässt er sich nicht: „Nächstes Jahr ist wieder Fasching – wer weiß, was bis dahin passiert“, sagt der 55-Jährige und schmunzelt.

Von Magdalena Höcherl