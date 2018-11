Apotheker im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen geben Tipps: So gelingt der Schutz vor Erkältungen

Viele Vitamine, wenige Bussis: Passend zur Erkältungswelle geben Apotheker aus dem Landkreis Tipps, wie man gesund durch die kalte Jahreszeit kommt.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Husten, Schnupfen, Heiserkeit: Die Erkältungswelle rollt durch den Landkreis. Wer nicht krank werden möchte, sollte vorbeugen. Unsere Zeitung hat Apotheker im Landkreis um Tipps gebeten.

„Gegen Grippe und Erkältungen gibt es kein Wundermittel“, sagt Jens Neumann von der Wolfratshauser Rosen-Apotheke. Das sei bei jedem Menschen individuell. Aber: „Viele Vitamine, ausreichend Obst und Gemüse sind nie verkehrt.“ Auch eine heiße Zitrone oder ein Heißgetränk aus Ingwer und Honig könne nicht schaden.

„Eine an die Erkältungszeit angepasste Ernährung macht viel aus“, sagt Hans Lieb von der Isar-Apotheke in Geretsried. Auch Vitamin C und Zink stärken die Abwehrkräfte. Dr. Mathias Keil von der Johannis-Apotheke in Geretsried empfiehlt: „Der Mensch sollte viel trinken und seine Schleimhäute durch Bonbons, möglichst zuckerfrei, befeuchten.“ Große Menschenansammlungen sollte man im Idealfall meiden. „Auch auf unnötiges Händeschütteln und Küsschengeben sollte man in dieser Zeit lieber mal verzichten“, rät Keil. Wichtig sei darüber hinaus, viel Zeit an der frischen Luft zu verbringen – selbstverständlich so angezogen, dass man weder schwitzt noch friert.

Spaziergänge gehören zu den Geheimtipps von Apothekensprecher Christopher Hummel. Außerdem gelte es, Stress zu vermeiden und einen gesunden Schlafrhythmus einzuhalten, um das Immunsystem auf Vordermann zu bringen. „Das Immunsystem hat in letzter Zeit Ruhe gehabt, aber jetzt geht es wieder los mit der Ansteckungsgefahr“, sagt der Bad Heilbrunner. Auf Medikamente solle man erst zurückgreifen, wenn es wirklich nötig ist.

Monika Häfner-Schermann von der Sonnen-Apotheke in Wolfratshausen setzt auf pflanzliche Mittel, sowohl zur Stärkung der Abwehrkräfte als auch bei ersten Symptomen. „Wir arbeiten mit spagirischen Rezepturen“, sagt sie. Dabei werde das Pflanzenwissen von früher angewendet und die Mittel für jeden Kunden individuell hergestellt. Ein Aspekt ist Häfner-Schermann besonders wichtig: „Ein Geschäftsmann ist im Büro anderen Viren ausgesetzt als eine Mutter, die ihre Kinder aus dem Kindergarten abholt.“

Ist man trotz aller Vorsicht krank geworden, setzt Hans Lieb aus Geretsried auf ätherische Ölkapseln. Josef Blickenberger greift in diesem Fall auch gerne zu homöopathischen Mitteln. „Die Präparate sind bei kleineren Beschwerden wie einer Erkältung sehr geeignet“, erklärt der Inhaber der Alten und Neuen Hofapotheke in Bad Tölz. Wichtig in dieser Jahreszeit sei außerdem, die Füße warm zu halten. „Dabei helfen dicke Socken oder ein Fußbad.“ Das A und O: Hände waschen und desinfizieren. „Damit lässt sich schon mal einiges vermeiden.“

kof/lm