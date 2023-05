Arbeitslosenquote im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen bleibt stabil

Von: Franziska Konrad

Die Agentur für Arbeit spricht von einer „stabilen Arbeitsmarktsituation“ im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen. © Marijan Murat/dpa

Der Arbeitsmarkt im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen ist weiter „aufnahmefähig“. Besondere Möglichkeiten gibt‘s derzeit laut der Agentur für Arbeit für Bewerber.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Zufrieden mit der aktuellen Lage auf dem Arbeitsmarkt zeigt sich Michael Vontra, Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Rosenheim: Die Arbeitslosenquote liegt bei 2,6 Prozent. Im Vormonat lag sie bei 2,7 Prozent. Wie um diese Jahreszeit üblich, hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt in den vergangenen Wochen verbessert.

Das liegt etwa daran, dass Betriebe aus witterungsabhängigen Berufen Beschäftigte zurückgeholt haben, die sie über den Winter freigestellt hatten. „Dies und vor allem die stabile Arbeitsmarktsituation haben dazu beigetragen, dass die Zahl der arbeitslos gemeldeten Menschen um 290 auf 8020 zurückgegangen ist“, so Vontra.

Im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen hingegen stieg die Arbeitslosenquote im April minimal an, auf 2,0 Prozent. Zum Vergleich: Im Vormonat lag der Wert bei 1,9 Prozent. Das entspricht 1433 beschäftigungslosen Bürgern. Davon sind 786 Männer und Frauen, fünf mehr als vor einem Monat, in den Agenturen für Arbeit Bad Tölz und Wolfratshausen gemeldet. 647 Kunden, 27 mehr als im März, sind im Jobcenter Bad Tölz-Wolfratshausen als beschäftigungslos gemeldet. Insgesamt betreut das Jobcenter 2258 erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die in 1715 sogenannten Bedarfsgemeinschaften leben.

Ausbildungsmarkt: Doppelt so viele Stellenangebote wie suchende Jugendliche

Gerade weil sich die Suche nach Arbeitskräften in manchen Bereichen schwierig gestaltet, möchte Vontra Arbeitgeber dazu ermutigen, „neue Suchwege zu beschreiten und Bewerbern eine Chance zu geben, die Sie bisher vielleicht gar nicht im Blick hatten“. Er nennt Berufsgruppen wie Holzherstellung oder Pflege als Beispiele für Bereiche, in denen mehr Stellenangebote als Bewerber gemeldet sind.

Außerdem spricht Vontra über die besonderen Möglichkeiten, die der für Bewerber günstige Ausbildungsmarkt derzeit bietet. „Der Ausbildungsmarkt ist ein ,Bewerbermarkt‘: Aktuell sind noch mehr als doppelt so viele Stellenangebote wie suchende Jugendliche gemeldet.“ (kof)

