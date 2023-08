Auf dem Rad zu Brennpunkten: CSU-Kandidat Thomas Holz besucht Icking und Wolfratshausen

Von: Peter Herrmann

Im Schatten der Platanen erklärte Vize-Bürgermeister Günther Eibl (li.) das Sturzflutmanagement der Stadt Wolfratshausen. © Peter Herrmann

Der CSU-Landtagskandidat Thomas Holz lud zur Fahrradtour: In Icking und Wolfratshausen schaute sich der Kochler die Brennpunkte an.

Wolfratshausen/Icking – Ganz schön ins Schwitzen kam eine Schar von Kommunalpolitikern, die sich am Samstagmorgen zu einer Radtour durch die Gemeindegebiete von Icking und Wolfratshausen verabredet hatten. Dabei erhitzten nicht nur die hochsommerlichen Temperaturen sondern auch Debatten zu zukünftigen Herausforderungen die Gemüter. Endstation war die Kreisklinik in Wolfratshausen.

Während CSU-Bezirksrat Thomas Schwarzenberger wegen einer Erkrankung absagen musste, legte der Kocheler Bürgermeister Thomas Holz den langen Anfahrtsweg von seinem Wohnort zum Treffpunkt an der nördlichen Landkreisgrenze bei Holzen mit seinem Auto zurück. Die Ickinger Bürgermeisterin Verena Reithmann hatte dagegen ein Heimspiel und folgte gerne der Einladung des CSU-Ortsverbandsvorsitzenden Dr. Christoph Preuss, der zunächst für einen Ausbau des Notwasserverbunds Icking-Schäftlarn plädierte. Wasserwart Stephan Burlein lieferte dazu Zahlen. „Wir wollen bis Ende 2024 alle Rohre verlegt haben“, erklärte er. Die Kosten für das Großprojekt belaufen sich auf rund 850.000 Euro. Die in Aussicht gestellten Fördergelder des Freistaats sind mit etwa 40.000 Euro überschaubar. Notwendig ist der Verbund mit der Nachbargemeinde allemal. Denn das rund 50 Kilometer lange Ickinger Wasserleitungsnetz ist überlastet. Rohrbrüche sind keine Seltenheit.

Bürgermeisterin Verena Reithmann radelte bei der Tour von Landtagskandidat Thomas Holz auch mit. © Peter Herrmann

Icking: Wasserleitungen sind überlastet

Gemeinderat Johannes Voit (UBI) verwies bei einem kurzen Halt vor dem Maibaum in Irschenhausen auf Starkregenereignisse, die zu vollgelaufenen Abwasserschächten führen. „Wir bräuchten eine Sedimentationsanlage“, fordert er. Die Beantragung von Fördergeldern sei jedoch aufwendig, da verschiedene Stellen angeschrieben werden müssten. Zweiter Landrat Thomas Holz wünschte sich in diesem Zusammenhang eine zentrale Förderstelle, um den bürokratischen Aufwand zu minimieren. Voit zeigte den Radlern zudem den Dickweg. An dieser abschüssigen Schotterstraße ist die Versickerung besonders schlecht. „Dort ist leider nur eine gedrosselte Ableitung möglich“, bedauerte Bürgermeisterin Reithmann.

Besser ist die Gemeinde in puncto Schulen aufgestellt. Vor dem Rainer-Maria-Rilke Gymnasium und der Grundschule lobte die Rathauschefin die Zusammenarbeit mit dem Kinder- und Jugendförderverein Wolfratshausen. Dank dieser Kooperation könne der ab 2026 geltende Rechtsanspruch für die Ganztagesbetreuung von Grundschülern erfüllt werden. Handlungsbedarf sieht Dr. Christoph Preuss am Spatzenloh. Die Anwohner wünschen sich hier seit vielen Jahren den Bau einer Fußgänger- und Radfahrerbrücke über die Bundesstraße 11 auf Höhe des Sportplatzes. „Das würde mehr Sicherheit gewährleisten“, ist sich Preuss sicher.

Weidacher Feuerwehr saniert Gerätehaus fast in Eigenregie

Über Dorfen und die Serpentinen am Bergwald erreichte die Radlergruppe zur Mittagszeit den Biergarten des Restaurants „Grüner Baum“ in Weidach. Dort begrüßte der Wolfratshauser Vizebürgermeister Günther Eibl die Pedalritter und führte sie nach einem Mittagessen zum nahegelegenen Gerätehaus der Weidacher Feuerwehr. Thomas Holz zeigte sich beeindruckt vom ehrenamtlichen Engagement der Einsatzkräfte, die mit finanzieller Unterstützung der Stadt eine umfangreiche Sanierung des Gebäudes gestemmt haben.

Bei der nächsten Station vor dem Museum am Untermarkt wollte sich der Landtagskandidat der CSU dann eine Erfrischung vor dem neuen Trinkwasserbrunnen gönnen. Dass ihm dabei gleich ein ganzer Wasserschwall ins Gesicht spritzte, nahm Holz bei der Gluthitze gern hin. „Da ist einfach zu viel Druck drauf, das muss besser reguliert werden“, kommentierte CSU-Mitglied Paul Brauner lachend die Überschwemmung. Dazu passend referierte Günther Eibl am Marienbrunnen über das Sturzflutmanagement der Stadt Wolfratshausen.

Altstadt Wolfratshausen: Abflussrohre werden erneuert

Wie in unserer Zeitung berichtet, sollen die Abflussrohre im Zuge der geplanten Umgestaltung der Innenstadt erneuert werden. Während Eibl die Maßnahme gestenreich erläuterte, spielte im Hintergrund der Straßenmusiker Bob Eberl auf. Es war eine willkommene kulturelle Abwechslung, die die Radfahrer mit dem Einwurf von Spenden in Eberls Gitarrenkoffer großzügig honorierten.

Etwas ernster wurde es dann wieder an der Königsdorfer Straße 17. Auf dem Areal wollen die Kliniken des Bezirks Oberbayern (kbo) eine Psychiatrische Tagesklinik für Jugendliche und Erwachsene errichten. Holz und Eibl bedauerten, dass der eigentlich schon im Frühjahr 2023 vorgesehene Spatenstich aufgrund von notwendigen Überarbeitungen des Bebauungsplans bisher noch nicht erfolgt ist. „Dieses Angebot ist in der Region einzigartig und wird eine Aufwertung für die Stadt Wolfratshausen sein“, lobte Holz das Projekt.

Kreisklinik: Ärztlicher Direktor wirbt für mehr Selbstbewusstsein

Mit einer Diskussion in einem Besprechungszimmer der Kreisklinik endete die politische Radtour. Ärztlicher Direktor Dr. Stefan Schmidbauer, Qualitätsmanagementbeauftragter Thomas Reichart und der leitende Notfallarzt Dr. Christoph Preuss plädierten dabei für mehr Schlaganfalleinheiten („Stroke Units“) im Landkreis und warben um Pflegepersonal.

Obwohl die Auswirkungen der von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach initiierten Krankenhausreform noch nicht in vollem Umfang absehbar sind, sieht sich die Kreisklinik für die Zukunft gut aufgestellt. „Wir müssen unsere Leistungsschwerpunkte in der Notfallmedizin, Gastroenterologie und Akutgeriatrie selbstbewusst darstellen“, wünscht sich Schmidbauer. Dass am Ende der sechsstündigen Hitzetour keiner der Radler vor Ort ärztlich versorgt werden musste, lag wahrscheinlich an den langen Diskussionspausen unter schattenspendenden Bäumen und in kühlen Räumen.