Auf der Wiesn: Frau bewusstlos geprügelt, drei junge Menschen attackiert - Polizei zeigt Fotos der Täter

Von: Dominik Stallein

Teilen

Mit diesem Fahndungsfoto sucht die Polizei nach einem Unbekannten. Er hat auf der Wiesn andere Besucher verprügelt © Polizei

Vor dem Hackerzelt eskalierte ein Streit: Zwei Unbekannte - ein Mann, eine Frau - prügeln auf drei junge Menschen aus dem Landkreis ein. Jetzt gibt‘s Fotos der Täter.

Bad Tölz-Wolfratshausen/München - Die Tat ist schon einige Monate her. Jetzt veröffentlicht das Polizeipräsidium München Fotos von dem Gewaltakt: Auf dem Oktoberfest wurden drei junge Menschen aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen wüst verprügelt. Vorausgegangen war ein Streit über Sitzplätze im Bierzelt.

Auf der Wiesn: Frau bewusstlos geprügelt, drei junge Menschen attackiert - Polizei zeigt Fotos der Täter

Die Opfer sind ein 20-jähriger Mann, eine 21-jährige und eine 31-jährige Frau. Die Täter sind unbekannt - es handelt sich um einen Mann und eine Frau. Sie schlugen den drei Wiesn-Besuchern mehrfach ins Gesicht, wie die Polizei berichtet. Den beiden Frauen wurden zudem an den Haaren gezogen. Die 31-Jährige aus dem Landkreis verlor bei dem Angriff kurzzeitig das Bewusstsein. Alle drei Opfer erlitten Verletzungen im Gesicht. Sie mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Zeuge filmt Gewaltexzess auf der Wiesn - Polizei veröffentlicht Täterfotos

Wie die Polizei berichtet, hat ein Zeuge die Gewalttat gefilmt. Die Ermittlungen dauern noch an. Dabei wurden die Bilder der Täter gesichert. Durch das Amtsgericht München wurde nun die Öffentlichkeitsfahndung veranlasst - und zeigt jetzt die Fotos der Täter öffentlich.

Fahndungsfoto der Täterin: Sie war bei der Oktoberfest-Prügelei beteiligt © Polizei

Der männliche Täter war zwischen 19 und 24 Jahre alt, er trägt dunkle, längere Haare, die seitlich abrasiert sind. Er ist etwa 1,80 Meter groß. Bekleidet war er mit Lederhose, einem Janker, einer Weste und einem weißen Trachtenhemd. Seine Begleiterin, die weibliche Täterin, war etwa 19 bis 22 Jahre alt und etwa 1,65 Meter groß. Sie trug ein Dirndl und eine hochgeschlossene kurzärmlige Bluse sowie hohe schwarze Absatzschuhe.

Oktoberfest: Unbekannte Täter prügeln Frau bewusstlos

Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat am 2. Oktober gegen 22 Uhr auf dem Oktoberfest im Bereich der Wirtsbudenstraße auf Höhe des Hackerfestzelts etwas beobachtet, was im Zusammenhang mit dem Angriff stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 23, Telefon 089/29100, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.