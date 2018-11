Auf Wunsch der Stadt: Erhöhte Rutschgefahr in Wolfratshausen

Ab sofort ist wieder „Eiszeit“ in Wolfratshausen: Bis 6. Januar können Schlittschuhläufer am idyllischen Loisachufer ihre Runden drehen.

Wolfratshausen – In der Flößerstadt ist wieder „Eiszeit“. Bürgermeister Klaus Heilinglechner gab am Freitag den Startschuss zum 38-tägigen Freiluftvergnügen an der alten Floßlände. „Wenn wir jetzt alle ganz brav sind, gibt’s in den kommenden Wochen auch schönes Wetter“, schärfte der Rathauschef den Anwesenden mit einem Schmunzeln ein.

Schon eine gute Viertelstunde vor der offiziellen Freigabe des glatten Parketts bildete sich vorm Kassenhäuschen eine dichte Traube fröhlicher Mädchen und Buben. „Das ist superschön“, schwärmte Johanna. „Ich komm’ ganz oft mit meinen Freundinnen daher“, kündigte die Siebenjährige an. Auch zahlreiche Stadträte waren gekommen – darunter einer, der die Premiere im Winter 2017/2018 in sehr guter, aber auch in schmerzhafter Erinnerung hat: Fritz Schnaller, der die Schlittschuhe schon in Jugendtagen schnürte, stürzte im vergangenen Jahr aufs Kunsteis. Das Ergebnis: „Ein großer blauer Fleck“ – doch das werde ihn nicht davon abhalten, heuer wieder aufs Eis zu gehen.

Am Konzept hat sich kaum etwas verändert, Schlittschuhläufer können an der alten Floßlände ihre Runden drehen, darüber hinaus gibt’s Zeiten fürs Eisstockschießen und Extra-Öffnungszeiten in den Weihnachtsferien. Alle Details finden sich auf der Homepage der Stadt sowie in hellblauen Flyern, die im Bürgerbüro/Rathaus und vielen Geschäften ausliegen. Eine Tageskarte für Jugendliche ab 16 Jahren und Erwachsene kostet fünf Euro, Kinder zwischen sechs und 15 Jahren zahlen drei Euro, Mädchen und Buben bis fünf Jahren dürfen in Begleitung eines Erwachsenen gratis aufs künstliche Eis. Schlittschuhe können vor Ort ausgeliehen werden.

Flankiert wird die „Eiszeit“ unter anderem von zwei Eisdiscos – organisiert vom Kinder- und Jugendförderverein Wolfratshausen (Samstag, 8. Dezember, sowie Samstag, 5. Januar). Neu ist der Caterer: Die Verpflegung der Pirouettenkünstler, Stockschützen und Zuschauer übernimmt das Team vom Brückenwirt, das Gasthaus liegt nur einen Steinwurf von der alten Floßlände entfernt. Gastronom Sebastian Blatt bietet gleich mehrere Weißwurst-Frühschoppen sowie Discos am Loisachufer an.

Abgetaut wird die rund 450 Quadratmeter große Eisfläche, die aus einem Wasser-Glykol-Gemisch besteht, am Abend des 6. Januar. Warum schon am Ende der Weihnachtsferien? Die Erfahrung habe gezeigt, dass nach dem Heilige-Drei-Könige-Tag deutlich weniger Besucher kommen, weiß Stadtmanagement-Mitarbeiterin Marlene Schretzenmaier. Von der Neuerung verspreche man sich eine bessere Auslastung – denn die Eröffnung wiederum wurde vorverlegt. Im vergangenen Jahr mussten die Schlittschuhläufer bis zum 8. Dezember warten.

7033 Besucher kamen unterm Strich zur Premiere im Winter 2017/2018, mit 6000 hatte die Kommune gerechnet. Die erste „Eiszeit“ in der Flößerstadt kostete knapp 115 000 Euro, summa summarum blieb ein Defizit von rund 57 500 Euro. Für die Neuauflage gilt: Maximal 110 000 Euro darf der Spaß kosten, mindestens 55 000 Euro Einnahmen müssen erwirtschaftet werden.

„Hier wird immer etwas los sein“, versprach Bürgermeister Heilinglechner am Freitag. Die Wolfratshauser „Eiszeit“ habe sich schon bei ihrer Erstauflage als beliebter Treffpunkt entpuppt. „Und das nicht nur für Schlittschuhläufer“, so der Rathauschef mit einem Hinweis auf auf das kulinarische Angebot vor Ort. cce