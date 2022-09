Auf zur Wiesn: Vereine und Musiker aus Wolfratshausen und der Region sind dabei

Von: Doris Schmid

Marschiert mit: die Musikkapelle Münsing. © hl/Archiv

Die Wiesn startet am Samstag. Mehrere Vereine und Musiker aus dem Landkreis sind am Oktoberfest-Programm beteiligt.

Bad Tölz-Wolfratshausen – „O’ zapft is!“ heißt es an diesem Wochenende nach zweijähriger Corona-Pause wieder. Das 187. Münchner Oktoberfest beginnt am Samstag. Ein Höhepunkt ist der Trachten- und Schützenzug am Sonntag. Auch aus dem Landkreis sind Kapellen und Vereine mit dabei – ebenso wie auf der „Oidn Wiesn“.

Der Trachten- und Schützenzug wird sich am Sonntag um 10 Uhr ab der Maximilanstraße in Bewegung setzen. Rund 9000 Teilnehmer, gegliedert in 60 Zugnummern, ziehen vom Max II.-Monument durch die Münchner Innenstadt zur Theresienwiese und präsentieren die Vielfalt von Trachten, Brauchtum, Volkstanz und Musik. Mit dabei sind die Musikkapelle Beuerberg (Zugnummer 6), der Bund der Bayerischen Gebirgsschützen-Kompanien aus Kochel am See (15), die Musikkapelle Münsing (24), der Spielmannszug Gelting (35), die Gartenberger Bunkerblasmusik als Teil der Trachtenkapelle des Landesverbands der Egerländer Gmoi in Bayern und die Egerländer Gmoi Geretsried als Teil des Landesverbands Bayern des Bunds der Egerländer Gmoin (47).

Pferde aus Dietramszell, Musik aus Waldram: Wer tritt auf der Wiesn auf?

Der Dietramszeller Johann Kappelsberger reist mit seinen Haflinger-Stuten in die Landeshauptstadt. Die Pferde werden die Kutsche mit der Bier- und die Hopfenkönigin des bayerischen Brauerbunds ziehen (40). Auf dem Kutschbock sitzt Kappelsberger persönlich.

Auf der „Oidn Wiesn“ tritt am Freitag, 23. September, im Herzkasperlzelt die Waldramer Tanzlmusi ab 14 Uhr auf. Am Samstag 24. September, gestaltet tagsüber der Loisachtaler Gauverband das Programm im Festzelt Tradition. Am Montag, 26. September, sind im Herzkasperlzelt die Well-Buam aus von 14 bis 16.30 Uhr zu sehen. Am Dienstag, 27. September, hat im Festzelt Tradition abends die Egerländer Gmoi einen Auftritt.