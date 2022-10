Aufwertung der Wolfratshauser Altstadt: Grobe Kostenschätzung macht die Runde

Von: Carl-Christian Eick

Aufgewertet soll nach dem Beschluss des Stadtrats die Wolfratshauser Altstadt. Vorentwürfe lieferten die Stadtplaner des Münchner Büros Mahl-Gebhard-Konzepte. © Mahl-Gebhard-Konzepte

Die Wolfratshauser Altstadt soll aufgewertet und so die Aufenthaltsqualität erhöht werden. Nun kursiert eine grobe Kostenschätzung - die allerdings nur einen Teilabschnitt betrifft.

Wolfratshausen - Die im April vom Stadtrat mit großer Mehrheit beschlossene Versetzung des Marienbrunnens ist nur ein Mosaikstein des Großen und Ganzen: Geplant ist die Aufwertung der Altstadt von der städtischen Musikschule im Norden bis zur Littig-Villa im Süden. Noch ist öffentlich nicht bekannt, wie viel Geld das Vorhaben kosten soll – doch jetzt kursiert die Summe von 1,8 Millionen Euro.

Rathauschef Klaus Heilinglechner (Bürgervereinigung) will das auf Nachfrage unserer Zeitung nicht bestätigen. Er legt Wert auf die Feststellung, dass sich das Projekt erst in der Vorentwurfsphase befinde und nur „ganz grobe Kostenschätzungen“ angestellt werden könnten. Besagte Summe („ich nenne sie nicht“) sei allein für die Aufwertung „der Mitte“ notwendig. Damit ist gemeint: Der Bereich zwischen dem Reiser- und dem Schwankl-Eck inklusive Neugestaltung des Marienplatzes. Zeitnah, so Heilinglechner, würde die erste Kostenschätzung präsentiert – nicht zuletzt mit Blick auf die Städtebauförderung. Von der erwartet sich die Flößerstadt finanzielle Unterstützung bei der Erhöhung der Aufenthaltsqualität in der Altstadt. „Und die Städtebauförderung muss auch ihren Haushalt aufstellen“, erklärt der Bürgermeister – in diesem Etat will Wolfratshausen berücksichtigt werden.

Bürgerentscheid: Wolfratshauser stimmen über Versetzung des Marienbrunnens ab

Die Vorentwürfe zur Aufwertung der Innenstadt stammen von den Stadtplaner des Münchner Büros Mahl-Gebhard-Konzepte und den Verkehrsexperten von BPR Schäpertöns Consult in München. Noch hat der Stadtrat die bis dato aktuellste Version der Vorentwürfe nicht gebilligt – zunächst entscheiden die knapp 15.000 wahlberechtigten Wolfratshauser am 11. Dezember bei einem Bürgerentscheid/Ratsbegehren, ob der Marienbrunnen versetzt wird. Dann kann die Detailplanung fortgesetzt werden. Der Entwurf wird laut Stadtmanager Dr. Stefan Werner der Öffentlichkeit im Anschluss bei einem Bürgerinformationsabend in der Loisachhalle vorgestellt.

Bürgermeister: An Kanalsanierung „kommen wir nicht vorbei“

„Ein zweites Paar Schuhe“, so Rathauschef Heilinglechner, sei die dringend notwendige Kanalsanierung in der Innenstadt. Die Rohre seien rund 60 Jahre alt, an einem Austausch beziehungsweise der Ausrichtung auf zunehmende Starkregenereignisse „kommen wir nicht vorbei“. (cce)

