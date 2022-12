Aufwertung der Wolfratshauser Altstadt: Pläne, Kosten - und die Wünsche der Bürger

An Schautafeln im Loisachhallen-Foyer informierten sich die Besucher der Info-Veranstaltung, wie die Wolfratshauser Altstadt künftig aussehen könnte. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Der Stadtrat hat die Aufwertung der Wolfratshauser Altstadt beschlossen. Infos aus erster Hand gab‘s jetzt in der Loisachhalle.

Wolfratshausen – Breitere Gehwege, mit Isarkieseln gepflasterte Seitengässchen, einige schöne Plätze zum Sitzen und für Veranstaltungen, mehr Möglichkeiten für Außengastronomie: Die Vorentwurfsplanung zur Aufwertung der Altstadt stößt bei den Wolfratshausern überwiegend auf Zustimmung. Bei einer Veranstaltung in der Loisachhalle konnten sie sich nun aus erster Hand über den aktuellen Planungsstand informieren sowie Fragen stellen und Anregungen geben. Zuvor hatten sich Bürgermeister Klaus Heilinglechner, seine Mitarbeiter und die Fachleute mit den von der Umgestaltung betroffenen Anwohnern intern ausgetauscht.

Rede und Antwort standen den etwa 70 Besuchern neben dem Rathauschef Tekla Nagy vom Planungsbüro BPR Dr. Schäpertöns Consult, zuständig für den Verkehr, Michael Forster vom Planungsbüro Mahl-Gebhard-Konzepte (mgk), zuständig für die Gestaltung, Dr. Stefan Werner vom städtischen Referat für Standortförderung, Vivian Horngacher vom Umweltreferat, Thomas Wenig vom Baureferat sowie Claudia Schreiber von der Städtebaulichen Beratung. Das Projekt wird im Rahmen des bayerischen Programms Integrierte städtebauliche Entwicklungskonzepte finanziell gefördert. Bis zu 50 Prozent sind laut Schreiber möglich. Die Diskussion moderierte Carl-Christian Eick, Redaktionsleiter des Isar-Loisachboten/Geretsrieder Merkur.

Durchgeführt werden sollen die Baumaßnahmen in zwei Schritten

In drei Schritten soll die Marktstraße in den kommenden Jahren aufgehübscht werden. Als erstes ist das Herz der guten Stube zwischen Marienplatz und Rathaus-Innenhof an der Reihe. Danach folgen der Norden mit der Musikschule bis zur Bahnhofstraße und der Süden beginnend bei der Littig-Villa, beziehungsweise der Johannisbrücke, bis zum Schwankl-Eck. Wann die – Stand heute – zwölf Millionen Euro teure Maßnahme in Angriff genommen werden kann, steht laut Stadtmanager Werner allerdings in den Sternen. Erst müssen die Kanalsanierung und die Straßenentwässerung abgeschlossen sein. Und dann will die Stadt noch abwarten, bis die Kirche St. Andreas renoviert ist. Die Erzdiözese sei nicht gerade für ihre Schnelligkeit in Bauangelegenheiten bekannt, meinte Heilinglechner dazu.

Wir machen das, um einen Begegnungsort für unsere Bürger zu schaffen und um die Kaufkraft in die Stadt zu holen.

Die Umgestaltung des Zentralbereichs in Schritt eins (rund 3 Millionen Euro) wird nach Einschätzung von Thomas Wenig etwa eineinhalb Jahre dauern. Warum der neue, moderne Anstrich für die Loisachstadt so wichtig ist, erklärte Stefan Werner: „Wir machen das, um einen Begegnungsort für unsere Bürger zu schaffen und um die Kaufkraft in die Stadt zu holen.“ Es sei erwiesen, dass die Menschen sich länger an einem Ort aufhielten – und auch mehr konsumierten – ,wenn sie sich wohlfühlten. „Mir blutet das Herz, wenn ich sehe, wie die Altstadt nicht so genutzt wird, wie sie genutzt werden könnte“, ergänzte Heilinglechner.

Rede und Antwort standen Planer und Bürgermeister Klaus Heilinglechner (li.) dem Publikum in der Wolfratshauser Loisachhalle. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Zu einer Optimierung würde nach Ansicht der Stadtratsmehrheit die Versetzung des Marienbrunnens Richtung Straße beitragen. Der Platz zwischen Brunnen und Kirche könnte dadurch besser bespielt werden. City-Manager Werner denkt an neue Markt-Formate, ans Wirtefest oder ein „White Dinner“ an der Stelle.

In der Diskussion meldeten sich zwei bekannte Gegner des Vorhabens zu Wort. Erich Brockard jun. bezweifelte, dass durch die Verschiebung des Brunnens mehr Raum für Veranstaltungen entstehen würde, zumal die geplanten Sitzstufen störten. Das Wirtefest habe 2018 auch mit Brunnen funktioniert. Hermann Paetzmann pflichtete ihm bei. Er sprach von einem „gewachsenen Ensemble“, das man nicht verändern sollte. Der Bürgermeister entgegnete leicht genervt, er verstehe nicht, warum man sich dagegen sträube, Platz zu gewinnen: „Der Brunnen steht da seit 1924 und nicht seit Jahrhunderten.“ Auf die Frage von Carl-Christian Eick, was die Verlegung tatsächlich kosten würde – Gerüchte kursieren genügend dazu –, legte sich Michael Forster auf 220 000 Euro netto fest.

Altstadt-Aufwertung: Die vorgeschlagenen Maßnahmen Michael Forster vom Planungsbüro Mahl-Bebhard-Konzepte (mgk), zuständig für die Gestaltung) und Tekla Nagy vom Planungsbüro BPR Dr. Schäpteröns Consult (zuständig für den Verkehr) erläuterten die Vorentwürfe zur Aufwertung der Altstadt. Im Süden soll die Littig-Villa ein ansprechendes Entree bilden. Der Zaun um das Haus wird dafür entfernt, der Vorplatz gepflastert.

Weitere Bäume, Stauden und Hecken, Sitzbänke sowie ein kleiner Bereich für die Kinder laden abseits der Geschäfte zum Ausruhen und Verweilen ein. Bereits auf Höhe des Paradieswegs ist eine Querungshilfe für Fußgänger geplant.

Das Schwankl-Eck erhält einen Belag aus Naturstein, mehr Grün, Fahrradständer und Sitzmöglichkeiten. Im Zentralbereich rund um den Marienplatz wird die Bundesstraße 11, die ab der Bahnhofstraße weiterhin eine Einbahnstraße bleibt, auf 4,25 Meter verschmälert. Dadurch werden die Gehwege auf beiden Seiten zum Teil doppelt so breit wie bisher.

Auf dem Marienplatz, vor dem Rathaus und im Rathausinnenhof werden etwas größere Natursteinplatten verlegt, um die Bereiche optisch als Aufenthaltsflächen zu kennzeichnen. Der Marienbrunnen wird – sofern sich die Wolfratshauser beim Bürgerentscheid am Sonntag, 11. Dezember, dafür entscheiden – einige Meter in Richtung Straße versetzt. Es entsteht ein kleiner Platz zwischen Brunnen und Kirche. Wegen des leichten Gefälles baut man auf dem Platz ein paar Stufen, die zum Sitzen gedacht sind.

Die Fläche zwischen Humplbräu und Kirche wird begrünt. Auch auf dem Weg vor dem Rathaus werden Beete angelegt und Bäume gepflanzt. Insgesamt, so Michael Forster, will man 20 neue Gehölze pflanzen. Ferner entstehen 150 Fahrradabstellplätze und mindestens zwei E-Bike-Ladestationen. Für Außengastronomie sind acht Bereiche reserviert. Es besteht die Möglichkeit, einen Trinkwasserbrunnen aufzustellen.

Optisch aufgewertet werden sollen auch die Quergassen zum Bergwald und zur Loisach hin. Sie erhalten einen (barrierefreien) Bodenbelag aus geschnittenen Isarkieseln und mehr Beleuchtung. Forster: „Die Gässchen sind ein Alleinstellungsmerkmal von Wolfratshausen. Wir wollen sie besser hervorheben.“

Im Norden, auf Höhe der Musikschule, wird es eine Querungshilfe über die Straße geben, eine Insel von 2,50 Meter Breite. Auch auf der Bahnhofstraße mit ihren drei Fahrspuren ist eine kleine Querungsinsel vorgesehen. Die Bundesstraße 11 wird an der breitesten Stelle sechs Meter breit sein, sodass sich dort zwei Busse begegnen können. Zur Mitte des Markts hin verengt sie sich auf 4,50 Meter. Autos müssen hier unter Umständen kurz warten, um einen Bus oder Lastwagen durchzulassen. Eine eigene Fahrradspur ist nicht vorgesehen.

Auf der gesamten B11 im Altstadtbereich herrscht Tempo 30. Bürgermeister Klaus Heilinglechner kann sich vorstellen, dass man eines Tages auf Tempo 20 reduziert. Die Innenstadt soll mit abgesenkten Bordsteinen, Rillen für Sehbehinderte und Rollstuhl- und Rollator-geeigneten Bodenbelägen barrierefrei werden. (tal)

Wichtig war nicht nur dem Weidacher Uwe Erdelt, dass die Fahrradfahrer möglichst einen eigenen Fahrbahnstreifen bekommen. Das erlaubt das Staatliche Straßenbauamt Weilheim als verantwortliche Behörde für die B11 aber laut Nagy aus Sicherheitsgründen nicht. Radler könnten auf das westliche Loisachufer ausweichen, das irgendwann ebenfalls saniert wird – oder, so die Anregung des Waldramers Wolfgang Saal, „sich selbstbewusst auf der Bundesstraße bewegen und die Autofahrer zur Rücksicht zwingen“.

Parkplatz-Problematik kommt noch einmal auf die Tagesordnung

Wegen der durch den Straßenumbau am Untermarkt wegfallenden Parkplätze sorgte sich ein Geschäftsmann. Der Rathauschef sagte, über diese Problematik werde man sich nochmals Gedanken machen müssen. Heilinglechner erinnerte jedoch auch an das geplante, zentrale Parkhaus am Hatzplatz. Eva Döbler störte sich an den „Schanigärten“, die während der Pandemie überall, auch in Wolfratshausen, entstanden sind. In München müssten sie wieder entfernt werden. Stadtmanager Werner hält davon nichts: „Viele Gäste schätzen die Schankflächen im Freien sehr. Sie sollten allerdings einheitlich gestaltet werden und somit zu dem „entstehenden, schönen Gesamtbild beitragen“. (Tanja Lühr)

Infos im Internet: www.wolfratshausen.de/stadtentwicklung und www.wolfratshausen.de/beteiligung

