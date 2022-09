„Wir hatten die Hosen gestrichen voll“: Wolfratshauser Augenzeuge des Olympia-Attentats berichtet

1972: Einer der Geiselnehmer auf dem Balkon der Conollystraße im neugebauten Olympiadorf. © dpa

Arno Maute erlebte das Attentat als junger Soldat hautnah mit. Damals betreute er die Athleten in einem Gebäude im Olympia-Dorf – schräg gegenüber der israelischen Olympioniken.

Wolfratshausen – Arno Maute brachte frisches Obst, als die „heiteren Spiele“ jede Heiterkeit verloren. Der Stabsunteroffizier, damals 23 Jahre alt, war seit zwei Monaten als Wehrpflichtiger ein Akteur hinter den Kulissen der Olympischen Spiele. Maute brachte im Olympiadorf den Athleten aus Italien, Rumänien und Costa-Rica täglich frisches Obst und Getränke, neue Handtücher oder Bettwäsche. Dieser Arbeit ging er auch am Morgen des 5. Septembers 1972 nach – und erlebte, wie das fröhliche Sportereignis eine grausame Wendung nahm: Acht Mitglieder der palästinensischen Terrororganisation „Schwarzer September“ drangen in das Dorf ein und nahmen elf israelische Athleten und Trainer als Geisel.

„Wir hatten die Hosen gestrichen voll“: Wolfratshauser Augenzeuge des Olympia-Attentats berichtet

Vor dem Überfall standen die Spiele in der bayerischen Landeshauptstadt unter einem guten Stern. Die noch recht junge Bundesrepublik wollte Offenheit, Frieden und internationale Verständigung demonstrieren. Maute war von Anfang an dabei. Vor Beginn möblierten er und einige Bundeswehrkameraden die Zimmer der neuen Olympia-Siedlung. Während der Wettkämpfe betreuten sie Athleten aus vielen Teilen der Welt. Für drei Monate waren die Soldaten zum Dienst in einem Haus an der Connollystraße abkommandiert.

Zu Olympia abkommandiert war der damalige Soldat Arno Maute ein Helfer im Hintergrund. Seine Diensträume lagen direkt im Olympischen Dorf. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Tatort Olympiadorf: Auf dem Balkon hatte Maute einen guten Blick über das Gelände

Der Wohnkomplex ist noch heute bekannt durch seine außergewöhnliche Architektur, konkret die abgestuften Terrassen. „1972 waren die noch nicht begrünt, das war ja alles neu. Man hatte von oben einen super Blick aufs Olympische Dorf“, erinnert sich Maute. Viele Athleten wohnten direkt über und neben den Diensträumen des heute 73-Jährigen. Die israelischen Sportler waren im gegenüberliegenden Gebäude untergebracht. Wenn sie auf dem Balkon saßen, konnte Maute sie sehen.

Durch die Hände von Arno Maute (re. unten) und seinen Kameraden gingen viele Getränke. Damit versorgten sie die Sportler. © privat

Die Spiele war für ihn „ein riesiges Fest“: Wolfratshauser feierte mit den Athleten

Mit anderen Teilnehmern hatte der junge Mann noch mehr Kontakt: Bei Wettkämpfen fieberten der Wolfratshauser und seine Kameraden mit: „Das war ein riesiges Fest für uns.“ Maute und Co. feierten regelmäßig mit den Medaillen-Gewinnern. „Einmal lief Klaus Dibiasi (der Turmspringer holte Gold für Italien, Anm. d. Red.) nach seinem Wettkampf bei uns vorbei. Wir gratulierten ihm – und saßen kurz danach mit einem Glas Wein in einem unserer Diensträume zusammen.“ Bei den Spielen galt zwar ein striktes Alkoholverbot, „die Italiener brachten zum Essen trotzdem reichlich Wein mit“, erinnert sich der pensionierte Beamte Maute. Bis zum 5. September waren die Spiele eine unbeschwerte Zeit. Genauer: bis 4.45 Uhr.

Die ersten Schüsse fallen – und Panik bricht aus

Im Morgengrauen fallen erste Schüsse in dem Gebäude gegenüber. Stabsunteroffizier Maute und seine Kameraden hören sie. „Da hatten wir die Hosen gestrichen voll. Ab diesem Moment hat sich keiner mehr getraut, die Nase rauszustrecken.“ Die Soldaten erhalten Befehle: alles abschotten. Zurückbleiben. Wie und was genau sie abriegeln sollen? Das ist kein Inhalt der Nachricht. Im Dorf – etwa die Hälfte der Bewohner war vor Ort – herrschte Chaos. „Keiner wusste, was passiert.“ Später macht Maute eine seltsame Entdeckung: „Ich habe Polizisten in Sportanzügen gesehen.“ Erkannt hat er sie trotz ihrer Verkleidung sofort – weil einige einen Stahlhelm trugen. Die Maskerade ist der Teil eines fehlgeschlagenen Versuchs, das besetzte Gebäude zu stürmen. Die ersten Schüsse sind da schon länger als einen halben Tag verhallt.

Nach einem Blick auf den Balkon gegenüber: Die Lage ist ernst

Maute und seine Leute sitzen in ihren Diensträumen. „Keiner von uns sollte etwas auf eigene Faust machen und den Helden spielen.“ Der 23-Jährige hält sich daran. Er tut das, was seine Aufgabe ist. Er versorgt die Sportler in seinem Gebäude. „Es durften nur noch die Unteroffiziere in die höheren Stockwerke.“ Also auch er. Von den noch unbepflanzten Balkonen sieht er einen der Geiselnehmer: „Da stand einer mit einer Maske über dem Kopf auf einem Balkon und hat die ganze Zeit geraucht.“ Bei dem Anblick begreift Maute schnell den Ernst der Lage. Er nimmt sich in einem Athleten-Zimmer einen Farbfernseher, trägt ihn in seine Stube. Dort verfolgt er mit anderen Wehrpflichtigen, was genau da eigentlich auf der anderen Straßenseite passiert.

Wenig Polizei und Einsatzkräfte bei den „heiteren Spielen“

Die Frage, warum die Attentäter so leicht in die Räume der israelischen Sportler eindringen konnten, ist im Nachhinein geklärt worden – die Türen waren nicht abgeschlossen. Bei den „heiteren Spielen“ sollten sich Einsatzkräfte möglichst unsichtbar im Hintergrund halten. „Polizisten hat man bis zum Überfall kaum gesehen“, blickt Maute zurück. Er und seine Kameraden trugen ihre Ausgehuniform, keine Waffen. Der Kampfanzug blieb im Spind. Selbst ihre zivil anmutende Garderobe – schwarze Hose, hellblaues Hemd, Rangabzeichen auf den Schultern – erschien den Vorgesetzten als zu martialisch. „Wir wurden kurz nach Beginn der Wettkämpfe angewiesen, blaue Arbeitsmäntel über unserer Uniform zu tragen.“

Offenheit und lockere Stimmung: „Man konnte hingehen wo man wollte“

Das entsprach dem Geist der fröhlichen Spiele, im Olympia-Dorf im Norden Münchens herrschte ein „reges Kommen und Gehen“. Einige Sportler genossen das Schwabinger Nachtleben und kehrten erst im Morgengrauen in ihre Unterkünfte zurück. „Die Stimmung war sehr, sehr locker“, sagt der 73-Jährige. „Man konnte hingehen, wo man wollte.“ Es herrschte eine Atmosphäre von Freiheit und Offenheit. Das ermöglichte den Attentätern den Zutritt zum Gelände. Die Geiselnahme, die in eine Entführung mündete, nahm 20 Kilometer weiter westlich auf dem Flugfeld in Fürstenfeldbruck ihr tragisches Ende. Bei einer Schießerei mit der Polizei starben alle Geiseln, ein Polizist und fünf der acht Terroristen. Die Analyse des Desasters legte grobe Fehler in der Polizeiarbeit offen.

Trotz tödlicher Tragödie: „The show must go on“

Maute verbindet mit den Münchner Spielen ambivalente Erinnerungen. Auf der einen Seite „sind das so schöne Erlebnisse gewesen“. Auf der anderen Seite „ging die Sache so tragisch aus“. Die Wettkämpfe wurden zwischenzeitlich unterbrochen. Einen halben Tag nach dem Tod der Israelis verkündete Avery Brundage, Chef des Internationalen Olympischen Komitees: „The games must go on“ – die Spiele müssen weitergehen. „Für uns ging es relativ normal weiter“, erinnert sich Maute. Er sah aber mehr Polizei in Uniform, wenn er frisches Obst brachte und die Sportler betreute.

