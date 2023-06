Aus alt mach neu: Die neue Einsatzzentrale der Wolfratshauser Feuerwehr

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Alt: Die ehemalige Einsatzzentrale. © Hermsdorf-Hiss

Mitglieder der Feuerwehr Wolfratshausen bauten die ehemalige Einsatzzentrale zur Abschnittsführungsstelle um. Jetzt ist sie fertig – fast.

Wolfratshausen – Einige Monate lang hieß es für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Wolfratshausen nicht nur retten, löschen, bergen, schützen, sondern auch renovieren, Böden verlegen, Leitungen anschließen sowie Wände streichen. Dahinter steht der Beschluss des Landratsamts, bei den größeren Feuerwehren sogenannte Abschnittsführungsstellen einzurichten. In der ehemaligen Einsatzzentrale der Wolfratshauser Wehr ist nun in Eigenleistung ein moderner Stabsraum entstanden.

„Gerade bei großflächigen Einsätzen, die auch mehrere Wehren betreffen können, haben wir so die Möglichkeit, die Integrierte Leitstelle Oberland zu unterstützen“, gibt Vize-Kommandant Christian Schmidt Auskunft. Dazu gehören Stürme, Starkregen oder Schneekatastrophen. „Also alles vom vollgelaufenen Keller bis zum umgestürzten Baum oder dem undichten Dach.“ Durch die Übernahme und Koordination nicht zeitkritischer Einsätze kann sich die Leitstelle weiterhin auf die Notrufe konzentrieren, die, wie bei Bränden oder Autounfällen, sofortiges Handeln erfordern.

Seit rund 13 Jahren nimmt die Integrierte Leitstelle (ILS) mit Sitz in Weilheim Notrufe an. „Früher lief die Alarmierung über die Polizei“, erinnert sich Fritz Koch, der jahrelang in der Einsatzzentrale (EZ) im Wolfratshauser Gerätehaus am Funk saß. „Wir waren hier die ,Nachalarmierende Stelle‘, die sogenannte NaSt“, berichtet er weiter. „Wenn also die erstalarmierten Kräfte nicht ausreichten, war es meine Aufgabe, Feuerwehrleute aus den umliegenden Wehren nachzufordern.“

Neu: Christian Schmidt im neu eingerichteten Stabsraum. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Jedes der ausrückenden Fahrzeuge stand mit Koch in der Zentrale in Kontakt. „So wurde gleich jede Bewegung protokolliert.“ Erreichte beispielsweise der Kommandowagen den Einsatzort, wurde Florian Wolfratshausen 10/1, an und auf Erkundung rückgemeldet. Koch bestätigte den Rufeingang mit der Durchgabe der Uhrzeit. Heute passiert dies über Statusmeldungen, die der Fahrzeugführer per Knopfdruck an die ILS sendet.

800 bis 900 Stunden Eigenleistung: Wolfratshauser Feuerwehr bekommt neue Zentrale

Jetzt, nach dem Umbau, ist die einstige EZ nicht wiederzuerkennen. Der ehemals grau-braune Teppich ist einem hellen PVC-Boden gewichen, anstelle des ehemaligen Funktischs steht nun ein Besprechungstisch. „Wir haben jetzt drei Funkarbeitsplätze und Laptops, können so absolut flexibel agieren“, sagt Schmidt.

Im Herbst 2022 begannen die Planungen. „Wir wollten den Auftrag nicht an eine Fremdfirma vergeben“, sagt Schmidt. „Für uns war wichtig, zu jeder Zeit handlungsfähig zu sein beziehungsweise in Betrieb gehen zu können.“ Dementsprechend wurden die Arbeiten ausgerichtet. „Draht raus, umklemmen, prüfen, nächster Draht.“

Zumeist wurde samstags gearbeitet. „Mal waren wir zu zweit, mal zu zehnt.“ Schmidt schätzt, dass so unterm Strich etwa 800 bis 900 Stunden in Eigenleistung stehen, um die zwei insgesamt etwa 20 Quadratmeter großen Räume auf die neuesten Anforderungen auszurichten.

„Jetzt fehlen nur noch die Kleinigkeiten, wir sind zu 90 Prozent fertig.“ Der Zweite Kommandant lacht. „Und wahrscheinlich werden die letzten zehn Prozent ebenso so lange dauern, wie die vergangenen 90. Privat ist es ja ähnlich: Da hängt oftmals auch Jahre nach dem Einzug noch die eine oder andere Lampe in der Baufassung.“

