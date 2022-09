Ausbildung zum Redakteur: Täglich auf der Jagd nach guten Geschichten

Von: Jannis Gogolin

Interviews, Reportagen, spannende Einblicke: Für viele Menschen ist Journalismus ein Berufsziel. Beim Münchner Merkur werden Redakteure ausgebildet. © Antonio Guillen Fernández/panthermedia

Journalismus ist ein spannendes Berufsfeld. Zwei Volontäre sprechen über ihre alltägliche Arbeit, die Faszination und was Bewerber mitbringen sollten.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Sie sind dort, wo sich etwas rührt. Sie telefonieren und sprechen mit den Menschen – immer auf der Suche nach einer Geschichte, die sich zu erzählen lohnt. Und wenn sie mal nicht unterwegs sind, sitzen sie in der Redaktion und schreiben. Elena Royer und Dominik Stallein sind Volontäre – Redakteure in Ausbildung – und arbeiten beide in Lokalredaktionen des Münchner Merkur, Royer beim Tölzer Kurier, Stallein beim Isar-Loisachboten/Geretsrieder Merkur.

Ausbildung zum Redakteur: Täglich auf der Jagd nach guten Geschichten

Das Leben im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen „orientiert sich nicht an meinem privaten Zeitplan“, sagt Stallein. Wie ein klassischer Arbeitstag bei der Zeitung aussieht, können beide Volontäre deshalb nicht pauschal beantworten. Wenn etwas Berichtenswertes passiert, „müssen wir bereit sein“, entweder vor Ort, am Telefon oder vor dem Rechner. Das kann anstrengend sein und verlangt ein hohes Maß an Flexibilität. Andererseits sei aber genau das der Reiz an der Arbeit. „Immer mitzubekommen, wenn etwas passiert, immer Bescheid zu wissen, und das weiterzuerzählen, ist an unserem Job vielleicht das beste“, meint Stallein. Und wenn in der Früh noch nichts davon in seinem Block steht, „hänge ich so lange am Telefon, bis ich eine Geschichte finde“. Deswegen bezeichnet er sich scherzhaft als „hauptberufliche Ratschkathl“.

Stift und Block sind immer noch die wichtigsten Arbeitsgeräte eines Journalisten. Auch unsere Volontäre Elena Royer (Tölzer Kurier) und Dominik Stallein (Isar-Loisachbote/Geretsrieder Merkur) gehen damit auf Recherche. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Berufswunsch Journalist: Zwei Volontäre berichten von der täglichen Jagd nach guten Geschichten

Ob persönlich, am Telefon oder per Mail: „Der Kontakt zu den Personen hinter den Geschichten“ ist ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit. Für einen guten Artikel müsse man immer wissen, wo etwas passiert, sei es eine spannende Veranstaltung, eine schwelende politische Diskussion oder die Eröffnung eines neuen Geschäfts. „Am Anfang musste ich mich schon überwinden, fremde Leute anzurufen und auszufragen“, erinnert sich Elena Royer. Weil das für die Arbeit aber so wichtig ist, habe sie die anfänglichen Hemmungen schnell abgelegt. „Wir müssen neugierig sein und ehrlich interessiert an den Menschen und ihren Geschichten“, betont Stallein.

Einen Tipp für Menschen mit Interesse an einem Volontariat verrät Royer: Viel lesen – am besten eine Tageszeitung. „Ein Gefühl für Sprache und gute Sätze bringt einen auf jeden Fall weiter.“

Journalist - Ein Job mit Zukunft: „Durch das Online-Angebot erreichen wir jetzt viel mehr Menschen.“

In Stalleins und Royers Freundeskreis gibt es viele Gleichaltrige, die kein eigenes Zeitungsabo haben. Die Auflage der meisten Blätter ist in den vergangenen Jahren zurückgegangen. Sorgen um die Zukunftsfähigkeit ihres Jobs machen sich Royer und Stallein deshalb nicht. Im Gegenteil: Gerade jetzt sei eine „super spannende Zeit“, sagt Stallein. Volontäre bekommen Einblicke in die unterschiedlichsten Ressorts und Redaktionen einer Zeitung – zum Beispiel auch die digitale Nachrichtenwelt. „Durch das zusätzliche Online-Angebot erreichen unsere Texte jetzt viel mehr Menschen als früher“, erklärt Stallein. An dieser Veränderung mitzuwirken, sieht Royer als Privileg. Ihr Kollege stimmt zu – und glaubt an eine Zukunft der Zeitung: „Ich werde den Teufel tun, jetzt einen Abgesang auf die Zeitung anzustimmen.“

Ausbildung beim Münchner Merkur: In zwei Jahren zum Traumjob Zeitungs-Redakteur

Auf eines müssen sich Interessenten an der zweijährigen Ausbildung laut Elena Royer gefasst machen: „Manchen Abend verbringt man in einer Stadtratssitzung. Oder man hat Sonntagsdienst, während draußen schönstes Wetter ist.“ Aber das sei eben der Preis dafür, immer da zu sein, wenn sich etwas rührt.

