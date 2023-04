Fachkräftemangel: Unternehmen präsentieren sich bei Ausbildungstour

Erst die Ränder an der Stahlplatte markieren, dann in den Schraubstock klemmen: Franz (li.), Industriemechaniker-Azubi bei Stöger Automation, erklärt den Schülern Dominik (Mitte) und Artur das Feilen. 700 Schüler können sich zwischen 54 Touren entscheiden Wenig Chancen für junge Leute in der Corona-Zeit

Berufsorientierung

Von Franziska Konrad schließen

Bei einer landkreisweiten Ausbildungstour haben 70 Unternehmen in Bad Tölz-Wolfratshausen Schülern bei der Berufsorientierung geholfen. Sie hoffen auf Nachwuchs.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Konzentriert markiert Dominik (16) mit einem schwarzen Stift die Ränder einer runden Stahlplatte. Mitschüler Artur schaut ihm interessiert über die Schulter. „Genauso geht’s. Links musst du noch ein bisschen anstreichen, dann kannst du mit dem Feilen beginnen“, leitet Lehrling Franz (17) –- Industriemechaniker-Azubi im zweiten Lehrjahr – Dominik aus dem Hintergrund an. Ort des Geschehens ist die Lehrecke in der Werkstatt der Firma Stöger Automation in Königsdorf.

Ausbildungstour in Bad Tölz-Wolfratshausen: Unternehmen präsentieren sich Schülern

Der Schraubautomaten- Entwickler ist eines von 70 Unternehmen, die sich am Donnerstag an der landkreisweiten Ausbildungstour beteiligen. Die Aktion soll Jugendlichen im vorletzten Schuljahr bei der Berufsorientierung helfen. Im Vorfeld konnten sich 700 Mädchen und Buben aus den hiesigen Mittel- Real- und Förderschulen zwischen 54 Touren entscheiden. Jede besteht aus zwei Betriebsbesichtigungen in unterschiedlichen Berufssparten.

Zeitsprung, eine Stunde zurück: Es ist 8.15 Uhr. Ausbildungsleiter Sebastian Holzer steht im Foyer von Stöger Automation und wartet auf seine elf Gäste. Jede Minute dürften die Schüler aus der Realschule und der Mittelschule in Geretsried eintreffen. „Mit der Aktion möchten wir als Unternehmen Präsenz zeigen – und im Idealfall Lehrlinge gewinnen“, berichtet Holzer.

Ausbildungstour gibt Schülern die Möglichkeit, in Berufe hineinzuschnuppern

Momentan bildet die Firma zehn Azubis aus, etwa zum Industriemechaniker und Mechatroniker. Doch für jede offene Stelle einen Lehrling zu finden, stellt viele Firmen inzwischen vor Herausforderungen. Dazu kommt der Personalmangel. Holzer: „Der Markt gibt nichts an Facharbeitern her, dann müssen wir sie eben selber ausbilden.“

Just in dem Augenblick kommen elf potenzielle Anwärter durch die Tür. Begleitet werden sie von Stefanie Köglsperger vom Landratsamt, eine der Organisatorinnen. Der Landkreis hatte gemeinsam mit dem Wirtschaftsforum Oberland und dem Arbeitskreis Schule-Wirtschaft Bad Tölz-Wolfratshausen den Aktionstag geplant. „Das war schon eine logistische Herausforderung“, gesteht Köglsperger. Etwa ein halbes Jahr Planung ging dafür drauf. Viel investierte Zeit, die sich in ihren Augen jedoch lohnt. Gerade in den Corona-Jahren hätten junge Leute „kaum Chancen gehabt“, in Betriebe reinzuschnuppern. „Man kann ja nicht einfach klingeln und sagen: Ich würde mir das Unternehmen mal anschauen.“

Ausbildungsleiter Sebastian Holzer führt derweil seine Schützlinge in einen modernen Raum mit Leinwand und aufgestellten Tischen in U-Form. Nach einem kurzen Vortrag über den Betrieb teilt er die Schüler in drei Gruppen auf: Für einen Teil geht es in die Werkstatt, einem anderen zeigt Holzer eine Auswahl der hauseigenen Produkte. Den Rest führt Azubi Felix einmal quer durch die Firma.

Aktuelle Nachrichten aus der Region Wolfratshausen/Geretsried lesen Sie hier

Unternehmen helfen Schülern bei Berufsorientierung

Wenige Minuten später ist der Azubi im zweiten Lehrjahr mit seiner Schar in der Werkstatt angekommen. Im Hintergrund dudelt leise Radiomusik. Gegen 9.30 Uhr ist die Halle wie leer gefegt. „Viele machen gerade Brotzeitpause“, erklärt der Azubi. Vor einer großen grünen Maschine bleibt der angehende Industriemechaniker stehen: „Das ist eine CNC-Fräsmaschine.“ Mit dem Gerät könne man sich als Auszubildender „langsam ans Konturfräsen herantasten“. Alexandra steht daneben und nickt interessiert. Die 15-Jährige hat schon einmal ein Praktikum als Bürokauffrau gemacht, „jetzt wollte ich mir Stöger mal anschauen“. Ihr erster Eindruck? „Bisher ganz gut. Ich bin gespannt, was noch so kommt“, sagt Alexandra. Dann dreht sie sich um und folgt rasch Felix.

Gut 20 Kilometer westlich, in Ambach, Gemeinde Münsing, ist Ingrid Sebald-Wendl „sehr zufrieden“ damit, das ihr Betrieb bei der Ausbildungstour mitgemacht hat. „Es waren zwei richtig interessierte Schüler dabei, beide möchten bei uns ein Praktikum machen“, erzählt die Chefin des Landhotels Huber am See glücklich.

Momentan sind bei ihr im Haus vier Lehrstellen frei: zwei als Koch, zwei als Hotelfachkraft. 15 Jugendliche verschafften sich einen Eindruck über den Berufsalltag in dem Hotel am Starnberger See. Nach einer Führung durften sich Schüler selbst ausprobieren und einen Tisch eindecken, erzählt Sebald-Wendl. „Ich bin jedenfalls echt froh, dass wir mitgemacht haben.“

kof

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter.