Ausschuss bewilligt fast 140.000 Euro für Vereine und Institutionen

Von: Peter Herrmann

Teilen

Großzügiger Zuschuss: Der Konzertverein Isartal erhält für die Durchführung von sechs „Klassik pur“-Konzerten – hier das Esmé Quartett – 10 000 Euro Zuschuss von der Stadt Wolfratshausen. © Peter Herrmann

Gute Nachrichten für Vereine und Institutionen: Der Kulturausschuss das Wolfratshauser Stadtrats bewilligte fast 140.000 Euro.

Wolfratshausen – Mit zahlreichen Zuschussanträgen von Vereinen und Institutionen hatte sich der Ausschuss für Kultur, Jugend, Sport und Soziales am Donnerstagabend zu beschäftigen. Trotz der aufgrund stark begrenzter Haushaltsmittel geltenden Sparvorgaben gab es nur zwei Zurückstellungen.

Volkshochschule bekommt 50.000 Euro

Einstimmig befürworteten die Stadträte insgesamt elf Anträge. So darf sich die Volkshochschule über einen Zuschuss in Höhe von 50.000 Euro freuen. Die Klecks-Schule der Phantasie erhält 12.000 Euro. Weitere Zuwendungen gehen an die Stadtkapelle Wolfratshausen (8.800 Euro), die Bürger fürs Badehaus Waldram-Föhrenwald (5000 Euro), die Gebirgsschützenkompanie Wolfratshausen (5000 Euro), die Freunde des Konzertvereins Isartal (10.000 Euro), die Musikwerkstatt Jugend (10.000 Euro), das Katholische Kreisbildungswerk (1000 Euro) und an den Kinder- und Jugendförderverein (18.732 Euro). Zufrieden sein durfte zudem der 1. FC Weidach, der für die Komplettsanierung seines Aufbewahrungshauses 8500 Euro und für die Anschaffung eines Elektrorasenmähers 7.750 Euro aus dem Stadtsäckel bekommt.

Vorerst kein Geld für Betriebskosten

Zurückgestellt wurde dagegen der Antrag des FC für die Instandhaltung und Pflege der Weidacher Sportanlage am Isarspitz in Höhe von jeweils 10.000 Euro für die nächsten fünf Jahre. „Bei aller Wertschätzung der Vereinsarbeit gehört es zu unseren Grundsätzen, dass wir keine Betriebskosten fördern“, stellte Stadträtin Dr. Ulrike Krischke (Bürgervereinigung) klar. Sie schlug vor, dass die Kommune stattdessen die jährliche Pacht in Höhe von 350 Euro für die Sportanlage übernimmt. Grünen-Fraktionssprecher Peter Lobenstein betonte dagegen die Notwendigkeit, die Nachwuchsarbeit des 1. FC Weidach zu unterstützen.

Alle Nachrichten aus Wolfratshausen lesen Sie hier.

Sportreferent Maximilian Schwarz und Bürgermeister Klaus Heilinglechner (beide Bürgervereinigung) empfahlen erfolgreich eine Zurückstellung des Antrags. „Damit würden wir anderen Vereinen Tür und Tor öffnen, ebenfalls Betriebskostenzuschüsse zu beantragen“, gab der Rathauschef zu bedenken. Die Stadtverwaltung wird sich aufgrund des einstimmigen Beschlusses nun noch einmal mit dem Vorstand des 1. FC Weidach zusammenzusetzen, um innerhalb eines Monats einen Kompromiss zu finden.

Auch Kulturverein Isar-Loisach muss sich gedulden

Ebenfalls gedulden muss sich der Kulturverein Isar-Loisach (KIL), der für Veranstaltungen im Kunstturm am Schwankl-Eck um eine Fördersumme von 12.000 Euro gebeten hatte. „Wir haben den Verein aufgefordert, rechtzeitig Unterlagen und Belege einzureichen“, erklärte Heilinglechner. Dies könne nach Angaben des KIL aber erst in einigen Wochen geschehen. Die Stadträte würdigten in einer kurzen Debatte zwar die kulturelle Belebung der Altstadt, zeigten sich zum Teil aber verärgert über die Verzögerung. „Wenn ich zur Bank will und was haben will, muss ich auch Belege dabeihaben“, empörte sich Wolfgang Weichlein (CSU). Manfred Menke (SPD) gab ihm recht. „Viele andere Vereine schaffen das auch.“

ph

Lesen Sie auch: „Thank you for the music“: Dieses Geschlecht gibt beim Rudelsingen in Wolfratshausen den Ton an

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.